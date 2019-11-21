EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  612  12
Все про:граната (714) приговор (811) прокуратура (3754) Сумы (627)

 Суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Сум, бросившего гранату в посетителей ночного клуба

Заречный районный суд г. Сумы приговорил к 10 годам лишения свободы 29-летнего сумчанина, бросившего гранату в толпу посетителей ночного клуба "Луна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

В суде обвиняемый свою вину признал частично. По его словам, он не знал, что бросает гранату, думая, что это петарда.

В прокуратуре сообщили подробности инцидента, имевшего место 10 июня 2018 года. В ходе следствия установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения, сорвал чеку осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу.

Когда охранник заведения пытался его остановить, злоумышленник ударил того ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападающим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими задержал злоумышленника.

Смотрите также: 23-летний парень подорвал себя гранатой в Харькове, - полиция. ФОТО

Напомним, 10 июня около половины шестого утра в ночном клубе "Луна" в Сумах прогремел взрыв. За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы - 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3160968
 
 
 Топ комментарии
 
на гранату ргд-5 думал, что єто петарда! ))) гнилая отмазка в стиле слуг урода
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на гранату ргд-5 думал, что єто петарда! ))) гнилая отмазка в стиле слуг урода
 показать весь комментарий
 
 
скоріш з все це збоченець патріот, який строк конав і пайку хавав за родіну
 показать весь комментарий
 
рідко який патріот маже такі гнилі відмазки. більше схоже на типового зебіла
 показать весь комментарий
 
Ага, сорвал чеку с петарды. Понятно.
 показать весь комментарий
 
На заметку мамкиным ножевым бойцам, на тему соответствия их влажных фантазий и реальности.
 показать весь комментарий
 
Пытался зарезать ножом человека и от брошенной им гранаты 7 человек в реанимации и за это 10-ть лет !!! ? До 10 років в'язниці засуджено мешканця Сум, який кинув гранату у відвідувачів нічного клубу - Цензор.НЕТ 2688
А может лучше орден ему дать?
 показать весь комментарий
 
у нас дуже гуманний кримінальний кодекс, і ще більш гуманні суди. і взагалі припускаю, що це максимальна санкція статті за цей злочин, в якому відсутні загиблі.
 показать весь комментарий
 
Что удивительно, так это самый гуманный суд: дал наказание как за гранату.
 показать весь комментарий
 
Наверное это был один из 8% дебилов. 10 лет изоляции от нормальных должно на него благоприятно повлиять.
 показать весь комментарий
 
но их же не 8, а целых 73%! или уже 8 осталось?
 показать весь комментарий
 
"пєрдак подожглі"?? тобто те, що мене турбує, що ідіоти просирають країну, називається "пєрдак подожглі"?? та ти просто наволоч
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх