 Суд приговорил к 10 годам тюрьмы жителя Сум, бросившего гранату в посетителей ночного клуба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

В суде обвиняемый свою вину признал частично. По его словам, он не знал, что бросает гранату, думая, что это петарда.

В прокуратуре сообщили подробности инцидента, имевшего место 10 июня 2018 года. В ходе следствия установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

Разъяренный мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения, сорвал чеку осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу.

Когда охранник заведения пытался его остановить, злоумышленник ударил того ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападающим и уже в соседнем дворе вместе с полицейскими задержал злоумышленника.

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Напомним, 10 июня около половины шестого утра в ночном клубе "Луна" в Сумах прогремел взрыв. За медицинской помощью обратилось 8 человек, госпитализированы - 7, один из которых находится в реанимационном отделении. Пострадавшим от 18 до 34 лет.