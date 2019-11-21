 На Столичном шоссе зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает КП "Центр организации дорожного движения".
"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе.
Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости.
а так похоже на то шо система тупо глюканула
... еще и в тумане, унреал
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Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
+++++++++ (рука устала).
Уже можно уходить. Фраза дня произнесена. Браво!!!!
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А чому не "рекорд", а "антирекорд"
Ну і це ж дорога на Кончу-Заспу...
Аваков обіцяє року з 2016, що ось-ось за пару місяців фотофіксацію введуть. І де вона?
- Командир поверь, я как выпью так хочется воххх....
- Пройдёмте в машину.
Докладывает старшему. Тест ничего не показывает. Командир смотрит на инспектора.
- Вы его послушайте, он ещё скажет что я и скорость превышал.
Системы контроля -- нет. Системы наказания за нарушение -- нет. Любые ПДД -- коту под хвост.
Теперь уже гоняют под 300 км! Ну и где ОБЕЩАННЫЙ порядок на дорогах ???
Тарифы снижены???
Учителя получают по 4 000 баков???
Пенсы поехали отдыхать на моря, получив повышенные пенсии???
Зе, уходи! Надоело твою клоунаду смотреть! Иди пляши и кривляйся в своем засранном квЯртале!
приЗедент играет на рояле!!! не упустите шанс украсить ваш праздник зеленой мишурой!!!