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Все про:авто (3678) Киев (18218) ПДД (337) скорость (48)

 На Столичном шоссе зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч

Электронная система "TruSign" зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает КП "Центр организации дорожного движения".

"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что самая распространенная причина ДТП в Украине в 2019 году - превышение скорости.

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На Столичном шоссе зафиксировали автомобиль, ехавший со скоростью 288 км/ч 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160964
 
 
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Українську версію фільму "Таксі" знімають? На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 4586
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Storm UA Олейник - такой же гандон и мусор, сочинявший дела на тех, кто был на Майдане.
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Ща бы сюда фотку его в футболке. Бо я со смарта не вкину.
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Аваков уже побежал Феррари полицейским покупать. З00 штук, на электротяге, зато аптечка в рюкзаке отечественного пр-ва.
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А может это трукам глюка впоймал？шаловливые ручки в нем полазили...
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Номер на такой скорости зафиксировать не удалось. Просто водила спешил куда-то и за одно обошел ТруКам по ТТХ
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це працівники дорожних служб провіряли покриття?
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треба як в Швейцарії - штраф залежить від зарплати
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Ага...а зарплата у него официально минимальная...что и штраф по минимуму..？
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Или как во Франции - штраф божеский, но за превышение на более чем 50 км/час конфискация авто.
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Яка зарплата? Субсидію їхав оформляти.
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Toshno Newapkokrad Штраф надо по крутизне тачки, но это не у нас.
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могли бы марку авто назвать удоды
а так похоже на то шо система тупо глюканула
... еще и в тумане, унреал
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І такого вражаючого результату вдалося досягти завдяки зусиллям Нашого Народного ПреЗЄдента і його ЗЄленої команди!

Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
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Alexandr Slavich

Борига зі свинарчуками точно би вкрав десь 100-150 км/год і до бабці не ходи.
+++++++++ (рука устала).
Уже можно уходить. Фраза дня произнесена. Браво!!!!
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Саша, нам зовсім не цікаво знати про твої психічні розлади. Якщо у тебе паранойя - звернись до лікаря, хоча в твоєму випадку вітчизняна медицина безсила.
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Щодо медицини - ви пораві 100%-во. Як вони там не намагаються, але( слава Богу) їм ще не вдається виліковувати здорових людей.
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Не вiрю, пiсля 200 км/г камери не реагують
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Молодцы что зафиксировали.. Фиксируйте дальше.
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И вы хоть в два кресла посадите ребенка и обмотайте его ремнями и скочтем, при таких скоростях ничто не спасет.
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"...Новий антирекорд перевищення швидкості..."
===
А чому не "рекорд", а "антирекорд" На Столичному шосе зафіксували автомобіль, що їхав зі швидкістю 288 км/год - Цензор.НЕТ 6670
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антирекорд в розумінні - поганий рекорд. як наприклад в футболі бувають антирекорди, коли який небудь Акінфєєв пропускає голи в 100 матчах поспіль - начебто рекорд, але ж ні - антирекорд. так і по швидкості - якби на трасі формули 1 - був би рекорд, а на міській дорозі - антирекорд
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Зафиксировала и что дальше?Будем ждать новых рекордов?
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Система зафиксировала, иииииииииииииииииииииииии?
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Іііііііііііііііі питання до Авакова - чому камери є, а на основі їх даних не штрафують?
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Явно хтось дуже небідний, бо навіть у Мерседеса 600го чи БМВ сімки максималка 250. Цікаво взнати марку машини.

Ну і це ж дорога на Кончу-Заспу...
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І ось тому нам потрібна автоматична фіксація порушень. Бо камері от пофіг, хто це їде - Ланос чи Феррарі! І, як ми бачимо, камери працюють справно, треба лише дозволити штрафувати.

Аваков обіцяє року з 2016, що ось-ось за пару місяців фотофіксацію введуть. І де вона?
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- Товарищ, водитель, а что это Вы скорость превышаете?
- Командир поверь, я как выпью так хочется воххх....
- Пройдёмте в машину.
Докладывает старшему. Тест ничего не показывает. Командир смотрит на инспектора.
- Вы его послушайте, он ещё скажет что я и скорость превышал.
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Ну и? Номер определили? Полицейские это видели и бросились догонять?
Системы контроля -- нет. Системы наказания за нарушение -- нет. Любые ПДД -- коту под хвост.
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Зебобики, пряздрявляю!!!

Теперь уже гоняют под 300 км! Ну и где ОБЕЩАННЫЙ порядок на дорогах ???
Тарифы снижены???
Учителя получают по 4 000 баков???
Пенсы поехали отдыхать на моря, получив повышенные пенсии???

Зе, уходи! Надоело твою клоунаду смотреть! Иди пляши и кривляйся в своем засранном квЯртале!
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скоро на всех новогодних корпоративах страны:
приЗедент играет на рояле!!! не упустите шанс украсить ваш праздник зеленой мишурой!!!
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и на маскараде всего две маски: или слуга или народ.
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та ну чего вы прицепились - может у человека диарея, а запачкать кожаный салон жалко))))))
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Коли написали за 222 км/год, дехто прочитавши сказав, я можу швидше. Тепер будемо читати про все нові і нові рекорди. Вітаю Центр організації дорожнього руху і киян.
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Так ось чому у нас ловлять все більше п`яних водіїв - хтось прочитав, що зловили бухого з 2-3 проміле і вирішив, що може випити більше)))))))))
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Какой винторогий из рашкованского аула не любит быстрой езды, ведь на осле так не выйдет?
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якщо візка з собачою будкою звідки виглядають барига з свинарчуками тягнув за собою, то до Бориспіля поспішав!?
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