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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1207) Ляшко (1574) ДТЭК (104)

 Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ

Экс-нардепа Олега Ляшко защищает адвокат Элеонора Салова, которая ранее представляла интересы одного из предприятий ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом со ссылкой на "Наші Гроші" сообщает Цензор.НЕТ.

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы общества в рамках любых уголовных производств и на любых стадиях во всех органах государственной власти.

Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК 01

Доверенность выдавалась сроком на 1 год и продолжалась ли она - пока неизвестно.

Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3160963
 
 
 Топ комментарии
 
И шо? зелупу бенина охрана защищает) так что это пук в лужу...
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Просто , ляшко по сравнению с нынешней алесенью как бы и не передаст))
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А заместитель Андрея Богдана в офисе преЗедента Смирнов адвокат Лукаш и Ефремова.


Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР":


https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm




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так шо юлька и ляшко ахметава шестерки , всегда это подозревал.
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Тупое шляшко даже не прячется - открыто орет, что ахметовская шлюха.
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Да кто бы сомневался, Ахмотов также оплачивает кортеж из 3 авто на которых Шлюшко прибыл в суд и около 20 охранников.
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Кстати вот как интересно Ляшко обьясняет на какие шиши у него целая толпа охраны.
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Та то усім відомо- у лотерею виграв!
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Зелемойский же не объяснял откуда у него на предвыборной гонке появились: "бывший" адвокат Коломойского, "бывший" телохранитель Коломойского, "бывший" автомобиль Коломойского...
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Кжп сегодня нарасхват. То американцы прописные истины озвучивают, то вот опять же.
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И шо? зелупу бенина охрана защищает) так что это пук в лужу...
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Не трынди, президента охраняет гос охрана, так что пук в лужу у тебя.
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Пукай без напряга, бо пукан порвешь. На фотках бенин охранник, или тебя в гугле забанили?
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?
Вася, это просто информация для Степы о личном охраннике Бени, который теперь охраняет Зелю.
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И шо? Он лучший охранник в Украине.
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Знову помилився, Вася.
Це ж не я стверждувала, а Моллі.
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Дуню, йди прибери у туалеті, більше користі буде.
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Вчись, бо скоро тобі не платитимуть.
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А что тут защищать ?
Герус сам спровоцировал Ляшка, убежав с эфира Шустера, когда ему задавались вопросы.
Герус должен сознавать ответственность - он публичное должностное лицо.
Если бы Герус ответил на все вопросы Ляшка - в аэропорту ничего бы не было.
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Это не дает права Ляшко распускать руки, должен отвечать по закону.
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Выпячивать цицьки на официальных встречах , это так мило, по-донецки. Даже топ-адвокаты - жлобье, которое не отличает дресс код коктейль-вечеринки от официоза.
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Где там ты это увидел? Или ты может её с Клитиной спутал?
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Ты давай тут или по делу или помалкивай.
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Именно поэтому я ? в отличии от тебя в сентябре был в Норфолке по работе, а ты трешься на сайте под чужим IP
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В отличии от меня? Много про меня знаешь, да? Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 4698
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а по делу о флажке американском есть , что сказать?
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Сказать что? Ты не знал, что многие украинцы вынуждены оказались ехать работать в другие страны?
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Дятел в Штатах , Атлантическое побережье сейчас 5 утра, кому ты чешешь?
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Ты на простой вопрос по делу ответить не смог, за то флаг обсуждать горазд. Вот такие как ты и выбрали таких же болтунов-слуг во власть.
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Ляшко вчинив дрібне, але зухвале *********** і заслуговує умовний термін ув'язнення.
Але Герус вчинив злочин, який можна прирівняти до держзради. А це вже від 10 рочків критої, бо він - чиновник.
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Какое именно преступление он совершил, Кабмин лишь подал закон в Раду где он и был одобрен.
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Та не тягне там на умовний, максимум - адмінарешт 15 діб... Ляшко битися не вміє Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 37 , умовний термін дають, якщо легкі тілесні хоча б. А тут навіть фінгала Герусу не поставив,той сам визнав, що лише сорочка в нього постраждала.
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Герус, все ж таки, держчиновник. Можеш стояти з плакатом, можеш скандувати "геть!", або ще щось цензурне, але не торкатись, тим більш наносити шкоду. Це таки кримінал.
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Та всі вони під олігархами... От від зеко-манди по Києву прийшла Буймістер, яка була правою рукою Тарути і керівником одного із його заводів. Нове обличчя, блін!
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Схематозники Пеця с Ахметовым так сдружились за последние 5 лет - а тут стали рушиться все схемы. Пришлось даже Ляшка с цепи снимать, ну и адвокатов на защиту - роттердам+ все оплатит.
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Були Пеця з Ахметом, тепер Зе і Бєня... Шило на мило!
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Барига хоть Украиной не барыжил, не то что нынешний шлемазл
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А заместитель Андрея Богдана в офисе преЗедента Смирнов адвокат Лукаш и Ефремова.


Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР":


https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm




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Вы вообще понимаете что такое адвокат, по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши.
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Людина портнова=piece of shit, пофіг кого він захищав...
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Тогда в чем сенсация этого?
"Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ"

Она же адвокат, "по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши" ?
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По той же логике, на Зеленского работают люди Портнова, Лукаш, Ефремова.
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Ну и шо, Ляшко теперь для порохоботов свой пацан, и теперь Ляшко как бы не сцал им в глаза то божья роса Ляшка у справі про бійку з Герусом захищає адвокатка Салова, яка працювала на ДТЕК - Цензор.НЕТ 5220
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Просто , ляшко по сравнению с нынешней алесенью как бы и не передаст))
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" охеренный косяк" адвокат у Ляшко?В чем высер ?
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Ляшко с Радикальной партией наперевес - проект Рината Ахметова. Это Секре́т Полишине́ля. Пазлы давно сложились и эта статья - дополнительное подтверждение.
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У Ахметова на повідку - далеко не одна шляшкова партія. Частина колишніх ригів - також за ним. Навіть більше: відомо, що Ахметов час від часу спонсорує сволоту тягнисрака.
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У Бєні, між іншим теж... Причому часто Ахмет і Бєня в різні періоди спонсорували одні й ті ж партії...
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ще одне доведення тої істини, що Ахметов серйозно ввязався у війну з бенею і клованом.
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"Богдан не человек Коломойского, он - адвокат, а у адвокатов много клиентов" ((c) уЗеленские & зебы)
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Бггг) да не завидуй те, зебанатки... Всем же ясно, что у ахметки нет плохих адвокатов
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Смешно читать, как толпа обсуждает любовные игры шлюхи Ахметки и шлюхи Кала, которые потолкались за право драть семь шкур с народа.
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