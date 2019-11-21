Об этом со ссылкой на "Наші Гроші" сообщает Цензор.НЕТ.
В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы общества в рамках любых уголовных производств и на любых стадиях во всех органах государственной власти.
Доверенность выдавалась сроком на 1 год и продолжалась ли она - пока неизвестно.
Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.
Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.
18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.
https://news.liga.net/politics/news/byvshiy-ohrannik-kolomoyskogo-ofitsialno-vozglavil-sb-zelenskogo
Вася, это просто информация для Степы о личном охраннике Бени, который теперь охраняет Зелю.
Це ж не я стверждувала, а Моллі.
Сам, все сам.
https://censor.net.ua/forum/2000002/pravila_foruma
Герус сам спровоцировал Ляшка, убежав с эфира Шустера, когда ему задавались вопросы.
Герус должен сознавать ответственность - он публичное должностное лицо.
Если бы Герус ответил на все вопросы Ляшка - в аэропорту ничего бы не было.
Але Герус вчинив злочин, який можна прирівняти до держзради. А це вже від 10 рочків критої, бо він - чиновник.
Людина Портнова і адвокат "батька ЛНР":
https://www.uaportal.com/ukr/news/lyudina-portnova-i-advokat-batka-lnr-hto-takij-andrij-smirnov-i-kim-jogo-priznachiv-zelenskij-foto.htm
"Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ"
Она же адвокат, "по вашей логике если адвокат защищает допустим маньяка то и он замазан в крови по уши" ?