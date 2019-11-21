"Ляшко в деле о драке с Герусом защищает адвокат Салова, которая работала на ДТЭК. ДОКУМЕНТ"

Об этом со ссылкой на "Наші Гроші" сообщает Цензор.НЕТ.

В 2016 году директор ОАО "Нефтегаздобыча" выписал на Элеонору Салову доверенность представлять права и интересы общества в рамках любых уголовных производств и на любых стадиях во всех органах государственной власти.

Доверенность выдавалась сроком на 1 год и продолжалась ли она - пока неизвестно.

Салова защищает Ляшко в уголовном производстве по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного деятеля). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю.

Бывший представитель президента в Кабмине, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, у которого возник конфликт с экс-нардепом Олегом Ляшко в аэропорту, говорит, что хотел бы услышать, чей заказ тот выполнял.

18 ноября прокуратура сообщила Ляшко о подозрении из-за драки с Герусом.