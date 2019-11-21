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 Экономика, Общество
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Все про:Минфин (1294) обучение (236) студенты (483)

 Украина в среднем тратит на обучение одного студента по госзаказу 44,6 тыс. грн в год, - Минфин

На основе собранных данных о функционировании в 2018 году высших учебных заведений (III-IV уровней аккредитации) Министерство финансов подготовило новый интерактивный аналитический инструмент ("дешборд"), который позволяет осуществить сравнительный анализ деятельности учреждений высшего образования как в целом по стране, так и в разрезе отдельных заведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Однако по отдельным заведениям, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Например, в Летной академии Национального авиационного университета этот показатель составляет 143 тыс. грн, в Харьковском институте финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс. грн, в Косовском институте прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс. грн, в Одесском государственном экологическом университете - 77 тыс. грн, в Национальном университете "Одесская морская академия" - 75 тыс. грн.

"Основным вызовом для повышения прозрачности и эффективности использования публичных средств на высшее образование является введение распределения средств на основе формулы, учитывающей в том числе количество студентов, соотношение стоимости услуг, показатели качества образовательной и научной дальности учреждения высшего образования", - отметили в Минфине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160956
 
 
 Топ комментарии
 
Коли я навчався в КПІ один професор нам, студентам, сказав - ми вас мало чому навчимо, але ми вас навчимо вчитись.
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Я так понимаю это намек что образование нам дорого обходится и что надо сворачивать бесплатное обучение! Да и студенты вечно представляют опасность для властей вечно что то хотят эти студенты галимые! лучше тратится на мусоров прокуроров судей и депутатом вот так сказать столпы государства а студенты пусть едут в Польшу или Германию учится!!
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А такі як я, майже усі давно виїхали. Лишились переважно такі як ти, тому так і живете.
Як податки платити, то такі як я, а як витрачати їх бездумно, то такі як ти.
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Коли я навчався в КПІ один професор нам, студентам, сказав - ми вас мало чому навчимо, але ми вас навчимо вчитись.
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це щоб ще в школі так робили то як, навчили вчитись бо я студентом не був?
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А там метод только один - ставят перед фактом, что надо что-то знать и что-то уметь, что найти работу. И ты сам ищешь что надо знать, что надо уметь и сам чему-то учишься. Вот и всё украинское образование. Про 42 тыс грн пистеш конечно.
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И что они этим хотят сказать? Перечитала трижды, непоняла к чему эта статистика.
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к отмываню бабла вузами через госзаказ, так как контрактники стоят в среднем 10 штук...
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Погоджуюсь. Нижче посилання на вартість навчання в ВУЗах України. В середньому вузі навчання 12-18 тис.

Найбільше - "Одеський технологічний університет «ШАГ»" (що за звір такий ???) 55 000

Найменше - "Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ" 9 150
Це на стаціонарі, заочно - дешевше відсотків на 20-30.
Я так розумію що 44 000 60-70 %мудрі керівники міністерства витрачають собі на "курси підвищення кваліфікації" на Мальдівах і Сейшелах (де як відомо відпочиває кожен українець) ну і решту 30-40% перераховують безпосередньо ВУЗу на навчання.
https://abiturients.info/uk/cenaobuch

Ну молодці ! А ще кажуть що в українцях відсутня "жилка підприємництва" !
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Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ вже не існує
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Не поняла, что хотели сказать? Обьясняю: скоро за учебу в вышке прийдтся платить не меньше этой суммы, что они насчитали. Где-то месяца 2 назад они такую идею уже высазыали и, кажись, даже юридически оформили.
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тільки не кажіть, що ви маєте диплом про вищу освіту... бо тоді ваше я незрозуміла, буде повністю підтверджувати те, що вони хотіли сказати..
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В мене аж два диплома з вищоі освіто, так що не переймайтесь.
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так, копійки... а ти їх зароби для початку!
Це майже 10ку пенсіонерів пенсію на понад три тисячі більшу можно виплатити ...
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Не будет студентов - не будет денег для пенсионеров. Тебе так понятно?

Если нет, иди нах.

А Европа уже понимает, поэтому во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное.
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та ты шо? Украина вкладывает в студента "Одесского экологиченского университета" 77 тыс.грн. в год, а потом выпускник едет собирать клубнику в Польшу и выплачивать пенсии польским пенсам. С какой стороны тут интересы Украины?
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Ні не зрозуміло. Можливо тому, що в мене є вища освіта, справжня?
Студент, який не отримує освіти і через це нездатний працевлаштуватись в Україні, а тому працює на полуниці в Польщі, гроші для пенсіонерів не приносить.
Ти би (тупа потвора) повісився на найближчій смереці, якби хоча би раз, заплатив стільки податків, скільки за цю "безкоштовну" освіту платять мешканці цих європейських країн.
Якість освіти, ось єдине мірило, яке чогось варте. Ні доступність, ні кількість, ні соціальність не мають значення. Тільки якість. Краще мати одного лікаря, ніж 10 довб.бів із дипломами.
Ви здатні при "безкоштовні" системі забезпечити якість? Ну то забезпечте. 30 років вам мало було? Скільки ще почекати, 50, 100?
Освічена людина, відрізняється від таких як ти, в першу чергу своїм міркуванням. Відношенням до проблеми, пошуком причин і наданням пропозиції для її усунення. А такі як ти (ті, що йдуть нах.й) можуть займатись виключно порівняльною демагогією... ось у Африці банани ростуть, значить і у нас можуть.
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Я так понимаю это намек что образование нам дорого обходится и что надо сворачивать бесплатное обучение! Да и студенты вечно представляют опасность для властей вечно что то хотят эти студенты галимые! лучше тратится на мусоров прокуроров судей и депутатом вот так сказать столпы государства а студенты пусть едут в Польшу или Германию учится!!
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Правильно ты понимаешь, Руслан. За исключением одного, они не хотят, что бы наши дети ехали учится в Польшу, кто на них работать будет!?
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Ще один неадекват. Так не бажають, що аж безвіз зробили...
Нехай їдуть, у чому проблема? Підніми свою гузицю, зароби гроші, витрать їх на репетитора польської, англійської для дитини, і нехай собі їде. В чому проблема?
Скажу по секрету, вона у вас в голові, у обох.
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А такі як я, майже усі давно виїхали. Лишились переважно такі як ти, тому так і живете.
Як податки платити, то такі як я, а як витрачати їх бездумно, то такі як ти.
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навчання в Україні не дорівнює освіті. І навіть близько біля неї не стояло. За ці витрачені 200к, ми отримуємо барана із шматком пластику у вигляді диплому, якого з нуля вчать на робочому місці (пару %) або який просто виїжджає з країни "цеглу у Празі класти" (тотальна більшість).
Чому виїжджає? дивись п.1, бо це не освіта.
Нехай їдуть. За їх освіту у Польщі та Німеччині ми не сплачуємо з податків. Люди без освіти (а наші студенти після наших ВНЗ її не мають) як раз влаштовують цю владу. 73% дебілів тому доказ.
п.с. - у вас не існує рецепту, як зробити вищу освіту (медицину, дороги і т.п.) за існуючої системи "безкоштовності" конкурентноздатною і ефективною. Тому зав'язуйте із демагогією.
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забули корупційну складову вказати, скільки дають всі батьки і в чию кишеню ці йдуть грошенята?
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це ніщо у порівнянні з відповіддю на запитання, а за що вони дають. Вона реально страшна. Страшна настільки, що звучить як вирок для нашої країни.
Вони дають за те, щоби їх діти не вчились! За оцінку, за шмат пластику. Я не знаю жодного прикладу, щоби батьки дали студенту гроші на "хабар", які студент віддав би викладачу за знання, за те, що його чомусь навчать. Він їх несе, за те, щоби його нічого не питали!!!
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Выделяют может и 44 тыщи но вот сколько доходит Україна в середньому витрачає на навчання одного студента за держзамовленням 44,6 тис. грн на рік, - Мінфін - Цензор.НЕТ 8613
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Не важливо. Ми втрачаємо ці кошти. Безкоштовні вищі освіта, медицина, дороги, проїзди і т.п. радянська х.йня має бути відмінена!
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дурню пишеш, бот.. почитай про вищу освіту у Фінляндії - світового лідера за рейтингами у цій галузі
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Дурню, у Фінляндії живуть фіни! Дай мені 42-46 мільйонів фінів, і я тобі за 10-20 років, збудують тут Фінляндію!
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Хтось мені пояснить - НАХ.РА!!!!???
200к, задля того, щоби він потім поїхав до Польщі? Якщо толковий працювати, а якщо дебіл збирати полуницю? Може пшеки нехай самі собі готують?
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Судя по комментариям на Цензоре, уровень образования населения уверенно приближается к плинтусу....
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та де... як би він наближався до плінтусу, це було би покращення, а він вже давно його пройшов і пробиває чергове, якесь "надцяте" дно.
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