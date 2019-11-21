 Украина в среднем тратит на обучение одного студента по госзаказу 44,6 тыс. грн в год, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Однако по отдельным заведениям, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.
Например, в Летной академии Национального авиационного университета этот показатель составляет 143 тыс. грн, в Харьковском институте финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс. грн, в Косовском институте прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс. грн, в Одесском государственном экологическом университете - 77 тыс. грн, в Национальном университете "Одесская морская академия" - 75 тыс. грн.
"Основным вызовом для повышения прозрачности и эффективности использования публичных средств на высшее образование является введение распределения средств на основе формулы, учитывающей в том числе количество студентов, соотношение стоимости услуг, показатели качества образовательной и научной дальности учреждения высшего образования", - отметили в Минфине.
Найбільше - "Одеський технологічний університет «ШАГ»" (що за звір такий ???) 55 000
Найменше - "Рівненський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету, РІС КСУ" 9 150
Це на стаціонарі, заочно - дешевше відсотків на 20-30.
Я так розумію що 44 000 60-70 %мудрі керівники міністерства витрачають собі на "курси підвищення кваліфікації" на Мальдівах і Сейшелах (де як відомо відпочиває кожен українець) ну і решту 30-40% перераховують безпосередньо ВУЗу на навчання.
https://abiturients.info/uk/cenaobuch
Ну молодці ! А ще кажуть що в українцях відсутня "жилка підприємництва" !
Це майже 10ку пенсіонерів пенсію на понад три тисячі більшу можно виплатити ...
Если нет, иди нах.
А Европа уже понимает, поэтому во многих европейских странах обучение в вузах бесплатное.
Студент, який не отримує освіти і через це нездатний працевлаштуватись в Україні, а тому працює на полуниці в Польщі, гроші для пенсіонерів не приносить.
Ти би (тупа потвора) повісився на найближчій смереці, якби хоча би раз, заплатив стільки податків, скільки за цю "безкоштовну" освіту платять мешканці цих європейських країн.
Якість освіти, ось єдине мірило, яке чогось варте. Ні доступність, ні кількість, ні соціальність не мають значення. Тільки якість. Краще мати одного лікаря, ніж 10 довб.бів із дипломами.
Ви здатні при "безкоштовні" системі забезпечити якість? Ну то забезпечте. 30 років вам мало було? Скільки ще почекати, 50, 100?
Освічена людина, відрізняється від таких як ти, в першу чергу своїм міркуванням. Відношенням до проблеми, пошуком причин і наданням пропозиції для її усунення. А такі як ти (ті, що йдуть нах.й) можуть займатись виключно порівняльною демагогією... ось у Африці банани ростуть, значить і у нас можуть.
Нехай їдуть, у чому проблема? Підніми свою гузицю, зароби гроші, витрать їх на репетитора польської, англійської для дитини, і нехай собі їде. В чому проблема?
Скажу по секрету, вона у вас в голові, у обох.
Як податки платити, то такі як я, а як витрачати їх бездумно, то такі як ти.
Чому виїжджає? дивись п.1, бо це не освіта.
Нехай їдуть. За їх освіту у Польщі та Німеччині ми не сплачуємо з податків. Люди без освіти (а наші студенти після наших ВНЗ її не мають) як раз влаштовують цю владу. 73% дебілів тому доказ.
п.с. - у вас не існує рецепту, як зробити вищу освіту (медицину, дороги і т.п.) за існуючої системи "безкоштовності" конкурентноздатною і ефективною. Тому зав'язуйте із демагогією.
Вони дають за те, щоби їх діти не вчились! За оцінку, за шмат пластику. Я не знаю жодного прикладу, щоби батьки дали студенту гроші на "хабар", які студент віддав би викладачу за знання, за те, що його чомусь навчать. Він їх несе, за те, щоби його нічого не питали!!!
200к, задля того, щоби він потім поїхав до Польщі? Якщо толковий працювати, а якщо дебіл збирати полуницю? Може пшеки нехай самі собі готують?