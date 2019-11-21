 Украина в среднем тратит на обучение одного студента по госзаказу 44,6 тыс. грн в год, - Минфин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Однако по отдельным заведениям, этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Например, в Летной академии Национального авиационного университета этот показатель составляет 143 тыс. грн, в Харьковском институте финансов Киевского национального торгово-экономического университета - 100 тыс. грн, в Косовском институте прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств - 83 тыс. грн, в Одесском государственном экологическом университете - 77 тыс. грн, в Национальном университете "Одесская морская академия" - 75 тыс. грн.

"Основным вызовом для повышения прозрачности и эффективности использования публичных средств на высшее образование является введение распределения средств на основе формулы, учитывающей в том числе количество студентов, соотношение стоимости услуг, показатели качества образовательной и научной дальности учреждения высшего образования", - отметили в Минфине.

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