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 Политика Украины
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 Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам как никогда нужны единство и сплоченность для защиты независимости страны и своей свободы.

"Исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", - сказал он, выступая на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену – человеческую жизнь", - отметил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160955
 
 
 Топ комментарии
 
Він каже і робить, щоб сподобатись публіці - це нутро працівника сценічного жанру.
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Та ти шо?І для єдності треба садить бойового генерала,плювать в ветеранів,призначать на посади сєпарню типу сівохи і т.д.Клоун блд.
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Він каже і робить, щоб сподобатись публіці - це нутро працівника сценічного жанру.
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Вчера спортзал отремонтировал. Это максималка этого ватного чмошника. Эбонитовые палочки...
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Сволочь, ртом говорит одно, делает другое
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ждем после 9-го декабря, шо он нам споёт!!!))))
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Подгорает у него и его слуг, Стрелок, вот и запел про единство.зашква за зашкваром, лохи начинают о чем-то догадываться, земля горит под ногами.
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Вова, не ...зди, не тобі про це говорити!
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Володья не розуміє різниці між єднанням українців проти ворога і єднанням з ворогом. Для нього це тотожні поняття, в той час як для більшості українців єднання з ворогом - недопустиме. І таки лукавить Володья. Людина, яка нп слухає і не планує чути думки політичних опонентів не може говорити про єднання.
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Богдана уволь, Портнова с Коломойским посади, Трубу в отставку, Ермака с Сивохой нахер. вот тогда и может что-то получится.
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Він планує повернути Януковича, а Порошенка посадити.
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Та ти шо?І для єдності треба садить бойового генерала,плювать в ветеранів,призначать на посади сєпарню типу сівохи і т.д.Клоун блд.
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Точно точно Украинцам надо объединится а то как же БЕНЕ льготные цены на электричество а Украинцам повышенные тарифы на то же электричество и газ, но всем надо объединится!!
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Блин, ну зачем он эту насквозь фальшивую фигню несет?
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**** позорна))Поця був мудло,а цей ще кращій,президент Лугандону))
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Зебилы привели к власти ватного имбецила, нелохи Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5909
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"Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы" от моники и его банды )))))))))))
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А цей півник (випадково) не з партії Сивого??? (((((((((((Українцям як ніколи потрібна єдність для захисту своєї незалежності і свободи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8115
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Порохоботам повезло )) Все наши выражения о парашенке,они перенесли на вооружение )) Сплошной плагиат ))
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соевые на говно исходят лиш бы опять дорваться до корыта...
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А вам, що залко тепер від корита відступитись? )))
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поздравляю зелохов. вы в одной телеге вот с такими запаребриковцами.
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украинцам не нужен президент-пистоbol i dolboyob.
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Ти певен,що холопська доля -є Воля?
Ти певен,що совкова бідність-це Гідність?
То хто вмирає за твоє прозріння-в Україні?
Може пан мародер притворний-оффшорний?
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Дивилась його виступ. Не щирий він видає його обличчя, а от перед добровольцем в АТО там він показав своє справжнє! Хотілось би аби він точно так показав своє обличчя перед пуйлом на саміті..
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Вовік пропонує українцям єднатись з тими, хто їх ненавидить? З лугандонцями? Вовік хоче війну перенести в середину України?
І як Вовік закликає українців єднатись, коли він сам назвав Тімошенко фактично корупціонеркою? Мов би Юля хоче "солоденьких" посад в уряді? Тобто зробив зайвих 33% українців(вибори тергромад) собі ворогами? А після провалу економічної політики(який вже фактично відбувсь) - хто залишиться прихильником Зеленського?
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Ты то надеялся, что проголосовав за клована, Юлька будет в шоколаде? А вас, идиотов, предупреждали...
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І зараз би у другому турі за нього проголосував. Але вже два місяці, як вимагаю йому відставку. Вовіку вказати на достроковий вихід простіше, ніж Пєцє. У Вовіка електорат нестійкий і неактивний.
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Прихильниками Зеленського залишаться близько 20% запеклих українофобів і ще з 10% асимільованих зрадників.
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Дно тупоумия порохобота еще не достигнуто! Так что ребята вперд!
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Защиты олигархов, которые грабили общество?
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Уточню, грабили и продолжают грабить. Нарушают Конституционные права даше шестерочные чиновники - суки. А Суды и полиция их защищает не наказывает, а наказывает за расправу надд такими.
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Вован, иди в ДУПУ!

Ты был на Майдане?
Ты армии помогал?

ТЫ ОБСЫРАЛ УКРАИНУ, находясь в Турции! А теперь лицемеришь.Вован, давай, до свидания!

Украина без Зеленского!!!
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єдність--це те, що українець розуміє виключно в своєму спектрі сприймання дійсності. тут половина готові вбити сусіда, тільки з те, що той ненавидить олігарха потрошенка
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Єдність потрібна?Як би ви були на Майдані ви би бачили ЄДНІСТЬ,а ви тут розказуєте.
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Вы тоже все Украинцы , как и мы президенты!!! Но с Кивой - я единым быть не хочу!!!!!
ВЫы между собой разберитесь!!!! Пожалуйста!!!!!!
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