 Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский

"Исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", - сказал он, выступая на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену – человеческую жизнь", - отметил Зеленский.

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