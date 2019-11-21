 Украинцам как никогда нужно единство для защиты своей независимости и свободы, - Зеленский

"Исторически в сложные моменты украинцы всегда демонстрируют единство и невероятную сплоченность. Мы стоим друг за друга независимо от возраста, пола и вероисповедания. И сегодня, как никогда, мы нуждаемся в таком же единстве, ради защиты страны, нашей независимости, свободы и права самостоятельно выбирать наше будущее", - сказал он, выступая на месте будущего Музея Революции достоинства в центре Киева в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"День Достоинства и Свободы – особый для каждого из нас. Он связан с началом двух революций, когда голоса миллионов граждан слились в единый голос нации, чтобы твердо сказать: украинцы хотят и будут жить в свободной, демократической и процветающей стране. Достоинство и свобода – неотъемлемые составляющие нашей ДНК. Украинцы не на словах знают, как защищать свое достоинство и бороться за свободу на баррикадах. В той борьбе, к сожалению, мы заплатили самую высокую возможную цену – человеческую жизнь", - отметил Зеленский.
Ти певен,що совкова бідність-це Гідність?
То хто вмирає за твоє прозріння-в Україні?
Може пан мародер притворний-оффшорний?
І як Вовік закликає українців єднатись, коли він сам назвав Тімошенко фактично корупціонеркою? Мов би Юля хоче "солоденьких" посад в уряді? Тобто зробив зайвих 33% українців(вибори тергромад) собі ворогами? А після провалу економічної політики(який вже фактично відбувсь) - хто залишиться прихильником Зеленського?
Ты был на Майдане?
Ты армии помогал?
ТЫ ОБСЫРАЛ УКРАИНУ, находясь в Турции! А теперь лицемеришь.Вован, давай, до свидания!
Украина без Зеленского!!!
ВЫы между собой разберитесь!!!! Пожалуйста!!!!!!