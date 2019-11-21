 Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский

Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

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"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.