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 Политика Украины
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 Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский

Зеленские принесли свечи на Аллею Небесной сотни.

Музей Революции Достоинства обязательно появится. Об этом заявил президент Владимир Зеленский сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

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"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3160954
 
 
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просто революция еще не закончилась
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І винуватий в тому ти!
Тому що саме ти обіцяв тут восени Зеленьского повісити.Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9889
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Появиться мабуть тоді коли гідність закінчиться?
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вава а де ти був під час революції? випадково не на гастролях на росії?
одівай шерстяний светрик, а я візьму в руки ********* паличку, і не потрібно буде з росії електрику імпортувати

Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6949
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1. Битва экстрасенсов по-чухонски.
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Ринат Леонидович, не долго думая, открывает трансферное окно.
Ахметов готов профинансировать народных депутатов, которые покинут фракцию Слуга Народа. Цена варьируется от миллиона долларов и до трёх, если с собой приведёшь пару депутатов.
3. Командование флота сообщает, что авиация страны, которая оккупировала Крым, часть Донбасса и ведет боевые действия против Украины, отработала учебный ракетный удар по Одессе.
Где Зеленский? Созывает РНБО? Может, вводит военное положение? Или хотя бы ноту протеста агрессору?
Напоминаю, Зеленский - это тот дурачок, который играл роль клоуна в квартале, а сейчас играет роль президента Украины.
Передаю привет тем, кому что-то не нравилось.
Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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Посадка Порошенко ,Парубия ,Медведчука ,Яценюка и прочих субчиков станет лучшим музеем !!!
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...харя, уриноофтальмология не помогает при твоем заболевании?
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...открыть, чтобы всякая зеленая ******** превратила его в очередное квартальное шапито? Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4664
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вы сначала накажите убийц расстрелявших мирных граждан
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Вони вже давно за паребріком і не факт що живі. Зайві свідки кремблю ні до чого.
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При мародёре только офф-шоры появлялись...
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Гордый, но нищий народ, совершивший революцию, разломавший собственную экономику, и подаривший часть своей территории, празднует "День гідності"... Видимо, грабли еще не закончились и олигархат остался на месте. Зі святом, нас, "Гідні"!
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