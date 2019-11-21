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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кабмин (11373) нотариус (36) Дмитрий Дубилет (46)

 В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей, - Дубилет

Кабмин планирует запустить для граждан электронные доверенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Мы планируем запустить для граждан крутую штуку - электронные доверенности. Очень красиво получается, сейчас расскажу.

Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей  электронной подписью", - написал он.

Говоря о том, зачем это нужно, он отметил, что во-первых, это очень удобно: "Представьте, что вам нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район). И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в мессенжер! Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!

Кроме удобства, есть еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны! Ведь часть случаев рейдерства случаются именно с помощью поддельных бланков доверенностей".

"Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет хочет реформировать государственные колл-центры и запустить поддержку мессенджерами

Дубилет подчеркнул, что для внедрения этого решения уже все есть: "У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут ставить ее в пару кликов на любые файлы. Надо только изменить пару строк в законах и в подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся".

"Электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", - резюмировал министр.

В Украине все готово к внедрению электронных доверенностей, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160952
 
 
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Например, вам нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!(с)

вау) сбылась мечта 90% украинцев)
теперь заживём)

Источник:https://censor.net.ua/n3160952
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шоб жадобного кнура от корыта отогнавть
имхо кроме Зе других вариантов не было
с Зе всё пройдет гораздо легче и быстрее
имхо выборы 2019 это просто очередной верный шаг к демократии
а парашенко 5 лепил из нас клона рашки, точнее пытался сохранить
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Дітвора грається з смартфонами. Ще не вийшли з дитячого віку
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Представляешь там есть даже приблуда телефоном можно расплачиваться в супермаркетах. А у америкосов по смартфону тесла сама к тебе подъедет.
НО нам такого не нать! Встаем в 4 утра и идем к нотариусу очередь занимать за копией доверенности.
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зупитніть цього віртуального шидьониша, бо залишимось без майна
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Теперь отобрать твою квартиру или землю, можно будет онлайн! Спасибо ЗЕбилам.
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У вас за поребриком только койка в бараке и срете только в форточку. Иди валежник собирай, вам Хутин разрешил.
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Теперь бандиты -рекетиры будут приходить к тебе не только с утюгом и паяльником, но и с ноутбуком или смартфоном. Главное - не забудь проплатить за интернет.
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Хм...Как интересно... Даже если отбросить тот факт, что те же бабульки попытаются тебя сжечь как еретика, стоит тебе только заикнуться про что то "электронное", идея совершенно нежизнеспособна... Мыслим логически - вот у нас есть электронная доверенность (по факту PDF с цифровым ключем)... Кому он нужен? Нотариусу для сделки? он и так проверит подлинность доверенности по реестру... В гос органах? Даже если не обращать внимания на тот факт что формально гос.служащим запрещено вставлять в рабочие машины чужие флешки и запрещено скачивать с почты файлы, то где блин взять систему считывания и подтверждения этих подписей? Да в 90% учреждений по работе с населением до сих пор НЕТ апаратов для считывания данных с ID карточек!!! Кому еще доверенность? Контрагентам? Та же проблема - как они проверят подлинность ЕЦП, да и зачем им нотариальная доверенность? Фирмы делают либо доверенности заверенные своей печатью, либо в крайних случаях делают дополнительный протокол в котором к примеру могут уполномочить директора провести сделку на крупную сумму... В общем звучит красиво, но норма мертвая и сделана для списания бабла на программное обеспечение и тендеры по закупке считывающей аппаратуры...
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