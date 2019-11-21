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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3722) расследование (2614) Небесная Сотня (274)

 Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Зеленский заявил, что расследование дел Майдана необходимо завершить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни. - Ред.) будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание", - заявил он.

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"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана", - сказал Зеленский во время своего выступления на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3160951
 
   
 Топ комментарии
 
Виновными будут те, на кого укажет гость офиса президента и друг Бени Портнов?
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Хватит язьіком ляпать, бьідло зеленое, работай.
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Виновными будут те, на кого укажет гость офиса президента и друг Бени Портнов?
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Если верить порохоботской пропаганде, то на днях Зеленского снимут (кто?), а генералиссимус Порошенко въедет в Киев на белой корове и вся Украина будет счастлива дальнейшему развитию коррупции...
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А ти помітив що твоє скиглення геть нікому не цікаве?
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https://ibigdan.livejournal.com/24376338.html
Вы это послушайте- просто гребаный стыд!
Хотел войти в историю как Рейган, а вошёл как Моника "ЖопаТрампа" Зеленски.
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Наказать надо как виновных, так и тех кто 5 лет хоронил это дело.
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Расстрел Майдана, аннексия Крыма , война на Донбассе , приход Зеленского и распродажа Земли Украины - это пункты одного плана. После принятия закона о распродаже Земли война закончится, ибо главная цель их будет достигнута.
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это цитата из книги "Протоколы днепровско - винницких мудрецов"?
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ми вже чули, як Труба, Богдан і Партной, по телефону, призначають винних..... так що, до 20 лютого можна не тягнути Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана - Цензор.НЕТ 8191
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Эбонитовые палочки украинцы тоже не забудут.
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Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана....
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Кто стрелял в Майдан знают только Портнов и Коломойский. Вывезите их в лес и попытайтесь заставить их рассказать правду.
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1. Продали с потрохами.
Вас продали, гАспода зеленые адепты. Цена озвучена. Можете даже посчитать по сколько ваша тушка пойдет. Хуже не будет! Главное, без сывого мародера.
В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма, Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
Стоило американцам открыть дело против Коломойского за хищения в особо крупных размерах, так он сразу дружить с Москвой призвал, а помнится, когда одичалые шатали его бизнес, он по десять штук зелени за сепара обещал.
Никакой родины у него нет, только доилка бабла, и Щеля такой же.
Быдло не ошиблось с Зе. Он кровь от крови - быдло. И поступки у него быдляцкие. На его месте каждый быдлан поступил также.
Быдлу никогда не понять, что росия нам должна больше $100 млрд. безо всяких претензий.
2. Быдло кидает быдло.
Ярошевич лопнул. Рассказывает, что бизнес евроблях весь принадлежит Дубинскому, начат Дубинским. Что Дубинский шантажом заставил его открыть Автоевросилу, забирал все взносы, а потом снимал расследования, как Автоевросила наживается.
То, что Дуб умеет "зарабатывать" банальным мошенничеством, - это даже не новость. Говорят, он даже банкиров разводил. А это не тупое бляхер-быдло. Удивляет его "креатив" в инвестициях намученного. Банальная скупка недвиги, тачек, земли.
Не удивлюсь если у мамки на даче прикопанное золотишко, а где-то в погребе лежат поточенные мышами пачки кеша.
Это все классика жанра.
3. Бунт на корабле.
Депутат от "СН" Скороход заявила про политические репрессии от руководства своей партии за свою позицию. Скороход публично заявила о давлении на себя и на свою семью и о том, что ее муж был задержан в отместку за то, что она не голосовала за рынок земли. Лично попросила Зеленского прекратить беспредел!
То, что прогнозировалось еще в день выборов, начинает сбываться. Монокоалиция разваливается на группы по интересам. Пока не все так критично для правящей партии, но это первые звоночки.
4. Принят бюджет-2020.
Эпоха бедности закончилась, началась эпоха попрошайничества. Децентрализации фактически конец, все направления от образования до обороны в жопу. Сокращение госслужащих и т.д.
Здесь анализировать и анализировать. Могу коротко, если хотите.
Итак, берем кусок хлеба. ФОПы мажут кассовыми аппаратами. Фермеры мажут землей. Учителя мажут надбавками. Редутники мажут герусом. Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами. И поливаем тугой струей конца эпохи бедности. ЗеСендвич готов.
Смачного, клавиши!
5. Смотрю на последние события в Израиле.
Интересно, а израильтяне сейчас тоже постят в фейсбучках, как они "устали ат вайны", "нада как угодна дагавариваца с сектарам Газа", "эта палитики ваюют, а аБИЧный нарот здесь нипричем", ну и так далее в таком же духе.
Напишу следующее. РоSSия никогда не могла взять Украину силой. Всегда приходил очередной зеленский.
Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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Которые? Те кого эбонитовыми палочками или те кто с эбонитовыми палочками? Поясни, зелупа
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Те кто брусчатку убрал и деревья со следами от пуль спилил.
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вот небесную сотню и назначили Уиноватыми
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В 6 ую годовщину Майдана нельзя не отметить короткую память многих украинцев.
Тот же Наем с поста которого и начался второй Майдан - теперь в кругах ура-патриотов считается "зрадником"
А вот Леха Гончаренко, возивший титуханов на Анти майдан - героем, патриотом и бандеровцем.
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Что это кловун педалирует сегодня на слово "должен"? Он теоретик или таки президент? Что должно быть мы и сами знаем... Где результаты, Моника?
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Ключевое слово - виноватые.
Виноватые могут быть:
1) Назначенные.
2) Стрелочники.
...
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