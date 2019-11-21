 Виновные обязательно должны получить наказание, - Зеленский о делах Майдана

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни. - Ред.) будут результаты расследования.
"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание", - заявил он.
"Для почтения памяти погибших музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана", - сказал Зеленский во время своего выступления на месте будущего Музея Революции Достоинства в центре Киева.
Вы это послушайте- просто гребаный стыд!
Хотел войти в историю как Рейган, а вошёл как Моника "ЖопаТрампа" Зеленски.
Вас продали, гАспода зеленые адепты. Цена озвучена. Можете даже посчитать по сколько ваша тушка пойдет. Хуже не будет! Главное, без сывого мародера.
В 2016 году Путин предлагал Порошенко 50-80 миллиардов долларов за слив Крыма, Порошенко тогда отказался. Судя по интервью Коломойского, становится понятно - кто согласился взять эти деньги.
Стоило американцам открыть дело против Коломойского за хищения в особо крупных размерах, так он сразу дружить с Москвой призвал, а помнится, когда одичалые шатали его бизнес, он по десять штук зелени за сепара обещал.
Никакой родины у него нет, только доилка бабла, и Щеля такой же.
Быдло не ошиблось с Зе. Он кровь от крови - быдло. И поступки у него быдляцкие. На его месте каждый быдлан поступил также.
Быдлу никогда не понять, что росия нам должна больше $100 млрд. безо всяких претензий.
2. Быдло кидает быдло.
Ярошевич лопнул. Рассказывает, что бизнес евроблях весь принадлежит Дубинскому, начат Дубинским. Что Дубинский шантажом заставил его открыть Автоевросилу, забирал все взносы, а потом снимал расследования, как Автоевросила наживается.
То, что Дуб умеет "зарабатывать" банальным мошенничеством, - это даже не новость. Говорят, он даже банкиров разводил. А это не тупое бляхер-быдло. Удивляет его "креатив" в инвестициях намученного. Банальная скупка недвиги, тачек, земли.
Не удивлюсь если у мамки на даче прикопанное золотишко, а где-то в погребе лежат поточенные мышами пачки кеша.
Это все классика жанра.
3. Бунт на корабле.
Депутат от "СН" Скороход заявила про политические репрессии от руководства своей партии за свою позицию. Скороход публично заявила о давлении на себя и на свою семью и о том, что ее муж был задержан в отместку за то, что она не голосовала за рынок земли. Лично попросила Зеленского прекратить беспредел!
То, что прогнозировалось еще в день выборов, начинает сбываться. Монокоалиция разваливается на группы по интересам. Пока не все так критично для правящей партии, но это первые звоночки.
4. Принят бюджет-2020.
Эпоха бедности закончилась, началась эпоха попрошайничества. Децентрализации фактически конец, все направления от образования до обороны в жопу. Сокращение госслужащих и т.д.
Здесь анализировать и анализировать. Могу коротко, если хотите.
Итак, берем кусок хлеба. ФОПы мажут кассовыми аппаратами. Фермеры мажут землей. Учителя мажут надбавками. Редутники мажут герусом. Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами. И поливаем тугой струей конца эпохи бедности. ЗеСендвич готов.
Смачного, клавиши!
5. Смотрю на последние события в Израиле.
Интересно, а израильтяне сейчас тоже постят в фейсбучках, как они "устали ат вайны", "нада как угодна дагавариваца с сектарам Газа", "эта палитики ваюют, а аБИЧный нарот здесь нипричем", ну и так далее в таком же духе.
Напишу следующее. РоSSия никогда не могла взять Украину силой. Всегда приходил очередной зеленский.
Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Тот же Наем с поста которого и начался второй Майдан - теперь в кругах ура-патриотов считается "зрадником"
А вот Леха Гончаренко, возивший титуханов на Анти майдан - героем, патриотом и бандеровцем.
Виноватые могут быть:
1) Назначенные.
2) Стрелочники.
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