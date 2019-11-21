 Зеленский поздравил Десантно-штурмовые войска ВСУ с профессиональным праздником

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Вы - воины, которые способны эффективно действовать в любых условиях боевой обстановки, несмотря на сопротивление стихий и врага. Отлично обученные и подготовленные к выполнению сложных задач в опасных ситуациях, в условиях сверхчеловеческих физических и психологических нагрузок вы способны уверенно преодолевать все угрозы и побеждать. Вы всегда первые там, где труднее всего, где требуется отвага, скорость и решительность.", - говорится в тексте поздравления.

От имени украинского народа президент выразил искреннюю благодарность всему личному составу и ветеранам десанта за героизм и верность военной присяге.

"Вечная память и слава героям, которые погибли, защищая свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава воинам-десантникам!", - подытожил президент.

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