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Все про:ГПУ (9503) киберпреступление (520) США (15803) экстрадиция (440)

 ГПУ экстрадировала иностранца, подозреваемого в киберпреступлениях, в США, впервые по упрощенной процедуре

Генеральная прокуратура Украины в результате успешного сотрудничества с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки завершила процедуру экстрадиции гражданина Литвы в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Указанное лицо разыскивалась длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции Украины в октябре этого года на территории Украины. Генеральная прокуратура Украины приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что данный пример сотрудничества является уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке.

Напомним, 25 октября Киберполиция задержала 32-летнего хакера в одной из гостиниц Киева. В Украине он скрывался от правоохранительных органов США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160948
 
 
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Згадалося, як приручені Порошенком СоБіУшники видали москальським катам російського опозиціонера Развожжаєва, вибиваючи перед цим на протязі двох діб "признання".
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Каломойского б также єкстрадировали - или подходы разные ?
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