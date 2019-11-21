EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  214  1
Материалы по теме:
Все про:евромайдан (6796) Царевич (12) Маселко (30) Жердиновский (1)

 Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко

Бывший инспектор ГАИ, а ныне действующий сотрудник патрульной полиции Жердиновский Александр под присягой полностью изменил свои показания касательно дела о лишении водительских прав одного из участников Автомайдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Шестой годовщине начала Революции Достоинства посвящается.

Сегодня состоялось очередное заседание по делу судьи Царевич. Допрашивали инспектора ГАИ Жердиновского Александра Станиславовича, который составлял протокол на участника поездки в Межигорье Януковича в декабре 2013 года. На основании этого протокола Царевич лишила человека прав на 6 месяцев", - написал он.

Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко 01

Маселко отметил, что Жердиновский составил протокол на основании рапорта, который даже не был подписан и в котором не было указано, кто был за рулем автомобиля.

"Когда его допрашивали следователи в 2015 году он рассказал, как все действительно было. По его показаниям в январе 2014 г. их собрал заместитель начальника ГАИ Печерского района Кочерга В.А. и со ссылкой на руководителя ГАИ Куренного дал указание об "отработке участников движения Автомайдан".

Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко 02

Жердиновский заявил, что осознавал незаконность своих действий, однако должен был выполнять указание руководства", - сообщил адвокат, отметив, что эти показания инспектор ГАИ дал под подписку об уголовной ответственности за ложные показания 18 марта 2015 г.

Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко 03
Фото: Маселко/Facebook

"Сегодня же он под присягой заявил, что никаких указаний от руководства не было, никакого давления от руководства не было и вообще об Автомайдане никто не вспоминал. О преследовании участников протестов и подделке документов впервые слышит", - указал Маселко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший админсуд отказал в восстановлении в должности экс-судье Печерского райсуда Киева Царевич

По словам адвоката, такой поворот был вполне ожидаем, однако есть нюанс: он явно соврал или следователю или судье, он действующий сотрудник патрульной полиции и попал в полицию после того, как составил протокол на совершенно невинного человека на основании рапорта, который даже не был подписан. С декларацией полицейского можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/2Ooskv2 

"При этом он не стесняясь полностью меняет свои показания и покрывает свое руководство. Так а чего стесняться, если знает, что ему за это ничего не будет. Наоборот - только похвалят. Почему? Потому что Аваков.

Всех с шестом годовщиной Революции достоинства", - резюмировал Маселко.

Напомним, 29 сентября Президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3160947
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Посмотрите в глаза этого " бывшего" . Завтра он предаст тех , с кем служит сегодня . Бизнес и ничего личного . Поляки люстрировали всех бывших и сейчас успешно развиваются . А у нас троянские кони остались везде .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх