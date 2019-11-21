 Дело судьи Царевич: действующий полицейский Жердиновский полностью изменил свои показания, покрывая свое руководство, - адвокат Маселко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко.

"Шестой годовщине начала Революции Достоинства посвящается.

Сегодня состоялось очередное заседание по делу судьи Царевич. Допрашивали инспектора ГАИ Жердиновского Александра Станиславовича, который составлял протокол на участника поездки в Межигорье Януковича в декабре 2013 года. На основании этого протокола Царевич лишила человека прав на 6 месяцев", - написал он.

Маселко отметил, что Жердиновский составил протокол на основании рапорта, который даже не был подписан и в котором не было указано, кто был за рулем автомобиля.

"Когда его допрашивали следователи в 2015 году он рассказал, как все действительно было. По его показаниям в январе 2014 г. их собрал заместитель начальника ГАИ Печерского района Кочерга В.А. и со ссылкой на руководителя ГАИ Куренного дал указание об "отработке участников движения Автомайдан".

Жердиновский заявил, что осознавал незаконность своих действий, однако должен был выполнять указание руководства", - сообщил адвокат, отметив, что эти показания инспектор ГАИ дал под подписку об уголовной ответственности за ложные показания 18 марта 2015 г.



Фото: Маселко/Facebook

"Сегодня же он под присягой заявил, что никаких указаний от руководства не было, никакого давления от руководства не было и вообще об Автомайдане никто не вспоминал. О преследовании участников протестов и подделке документов впервые слышит", - указал Маселко.

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По словам адвоката, такой поворот был вполне ожидаем, однако есть нюанс: он явно соврал или следователю или судье, он действующий сотрудник патрульной полиции и попал в полицию после того, как составил протокол на совершенно невинного человека на основании рапорта, который даже не был подписан. С декларацией полицейского можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/2Ooskv2

"При этом он не стесняясь полностью меняет свои показания и покрывает свое руководство. Так а чего стесняться, если знает, что ему за это ничего не будет. Наоборот - только похвалят. Почему? Потому что Аваков.

Всех с шестом годовщиной Революции достоинства", - резюмировал Маселко.

Напомним, 29 сентября Президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.