 92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что автомобили везут "жителям Донецка и Луганска более 370 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы."
Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".
Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.
МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".
в своё время смешал с гавном гомконвой №1
а не думал про свою фабрику
сейчас бы всё было пор другому
а рашки может бы не было вообще
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0бычные Ядерные отходы ..
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