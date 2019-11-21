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 92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс

Страна-агрессор Россия направила на подконтрольную наемникам РФ часть Донбасса очередную колонну грузовиков с "гуманитарной помощью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что автомобили везут "жителям Донецка и Луганска более 370 тонн гуманитарных грузов, в составе которых - детские продуктовые наборы."

Как известно, начиная с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины, Россия незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев не раз заявлял, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста.

МИД Украины не раз требовал от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".

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Источник: https://censor.net.ua/n3160946
 
 
 Топ комментарии
 
"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону" © вазелин шестой (нелох)
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Нужно на обратную дорогу унитазами их загрузить, а то судя по украденным с украинских кораблей, с этим сан обьектом в РФ совсем туго.
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Да никакой это не гумконвой..
.
0бычные Ядерные отходы ..
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"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону" © вазелин шестой (нелох)
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имхо еслибы бы педро иловайский
в своё время смешал с гавном гомконвой №1
а не думал про свою фабрику
сейчас бы всё было пор другому
а рашки может бы не было вообще 92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 6457
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опублікували фото пілота із за якого літак зеленського не взлетів....

92-й "путинский гумконвой" выдвинулся из РФ на оккупированный Донбасс - Цензор.НЕТ 6664
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Нужно на обратную дорогу унитазами их загрузить, а то судя по украденным с украинских кораблей, с этим сан обьектом в РФ совсем туго.
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Да никакой это не гумконвой..
.
0бычные Ядерные отходы ..
.
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370 тонн даже на 100 тысяч человек капля в море, на один день, чистейшая показуха, а скорее даже просто сух. паек для вооруженных формирований.
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Оружие, по железной дороге возят, а это продукты питания.
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Ревность это чувство которое заставляет бояться, испытывать переживание, из-за тех которыми не можешь владеть к тем которые ими владеют. Плохое это чувство. Ни тем они шлют гуманитарку, помогают ни тем, надо, чтобы помогали ни им, а Украине.
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предыдущую гуманитарку уже выстреляли ?
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