 Израиль атаковал союзников Путина - 23 боевика убито

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
В ночь на 20 ноября Израиль нанес массированный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.
Израильская армия заявила, что были атакованы командный центр, склады оружия и военные базы.
Воздушный налет ЦАХАЛ по Сирии стал ответом на удар с территории Сирии. Израильская система ПРО Железный купол перехватила четыре ракеты 19 ноября. Израиль обвинил в ракетном ударе "иранские силы".
Вчера прилетела ответка. Понятно всё в цель. 23 жмура. Шаб-квартира, учебный центр, системы ПВО (надеюсь с кацапами внутри).
У х-ла в Сирии союзников нет. Кацы там на подсосе у иранцев для выполнения самой грязной работы. То есть ковровой бомбёжки мирных жителей. В обмен им разрешают там быть. На такие условия мог согласиться только упоротый дегенерат.
Так чим ваша чвк від ігіл відрізняється?
За ними, казламордае, не заржавеет...
считают людьми не первой свежести, заставляют сдавать экзамен по языку -
это всё тянет на "защиту наших людей".
Путин бы защитил, если бы не было так сцыкотно.
Это тебе не хреном на рояле "бацать"!
В Израиле не клоуны у власти, а твердые и последовательные политики.
Они защищают Свою Страну, а не перестают стрелять. и не отводят войска!
Вова, уходи, пока не поздно!