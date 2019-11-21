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Все про:Израиль (981) Путин (25174) Сирия (2826)

 Израиль атаковал союзников Путина - 23 боевика убито

В результате израильской атаки погибли 23 человека, из которых 17 "иностранные боевики" (иранские военнослужащие, находящиеся в Сирии).

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  AFP.

В ночь на 20 ноября Израиль нанес массированный удар по позициям батальона Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.

Израильская армия заявила, что были атакованы командный центр, склады оружия и военные базы.

Также смотрите: "Игиловец х#ев! Кровища еще будет лететь. Памир, ножом... Бороду оттяни", - наемники российского ЧВК "Вагнер" зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. ВИДЕО 18+

Воздушный налет ЦАХАЛ по Сирии стал ответом на удар с территории Сирии. Израильская система ПРО Железный купол перехватила четыре ракеты 19 ноября. Израиль обвинил в ракетном ударе "иранские силы".

Источник: https://censor.net.ua/n3160944
 
   
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Чомусь не пропонують Зєлєні єдиновірці : "Просто перестати стріляти".
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В Иераиле служат ВСЕ. Надеюсь, ты из окопа под Луганским спамишь?
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долгих лет и крепкого здоровья воинам Израиля
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Сбываются библейские пророчесвтва.Дамаск уничтожен.Дальше "князь роша" собирет воиска против Израиля.И на этом все...Конец "князю роша". Надеюсь что это про моковитов.
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Все же евреи меня не перестают поражать! Может быть действительно избранный народ?
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Позавчера иранцы выпустили по Израилю 4 ракеты. Ракеты понятно до Израиля даже не долетели.
Вчера прилетела ответка. Понятно всё в цель. 23 жмура. Шаб-квартира, учебный центр, системы ПВО (надеюсь с кацапами внутри).
У х-ла в Сирии союзников нет. Кацы там на подсосе у иранцев для выполнения самой грязной работы. То есть ковровой бомбёжки мирных жителей. В обмен им разрешают там быть. На такие условия мог согласиться только упоротый дегенерат.
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Главное в статье упомянуть Путина, это добавляет просмотров.
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Вагнер, там з чвк твого імені звірі людям голови ріжуть. Чим чвк вагнер відрізняється від ігіл? І ті, і ті звірі. І ті, і ті воюють за нафту.
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Ахахах відкрию таємницю- путєн вже шостий рік як *****. Розумієш це? А причину знаєш? Бо він із своїми прихильниками (ми, "нєобразованниє сєлюкі", називаємо їх під*****вники, на подсосі вони у нього) займається злочинною діяльністю, незважаючи на багаторічні домовленості. Розумієш, так називають людину, що не здатна тримати слово.
Так чим ваша чвк від ігіл відрізняється?
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Срал я на игил и чвк вместе взятых. Они точно не мои
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Чвк твої, і ***** твій. Раз замазався- будеш сиердіти до скону.
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Ты имеешь ввиду лётчиков ЦАХАЛА ??? Да-а, у них так...
За ними, казламордае, не заржавеет... Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито - Цензор.НЕТ 8501
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Это отсыл к, относительно недавно поставленными ****** вундервафлям 300 и 400 и торжественное потирание ручёнок с возгласами: "ну пусть евреи попробуют побомбить". Попробовали, неплохо получилось, все вундервафли тихонько сосут в сторонке. А те из них кто, попытался рыпнутся, уничтожены вместе с основными целями.
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Канешна плоха... А ведь вам, казламордым, ещё сасать и сасать... Ізраїль атакував союзників Путіна - 23 бойовиків убито - Цензор.НЕТ 5658
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"Всё плохо" это общее состояние дел, которое вам уже известно. А в данном конкретном случае евреи "поводили по губам" ***** и всем расеянцам-подхуйловникам радостно бросавшим в воздух чепчики.
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А хто это такая твоя "путина", *****, што-ль, да, коцсап ???
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Это вы по себе наверное судите? Нас интересует сколько ликвидировано его боевиков, и боевиков союзников его.
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Меня совсем не интересует, что там происходит. Чем вам Иран не угодил кстати?
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Путен, введи войска в Израиль! Слабо?
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Пффф. Чіхуашка на пітбуля не нападе. Чіхуашка вміє кусати лише тих, хто до них обличчям не повернутий, і не чекає на укус.
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Вот так поступают уважающие себя и любящие свою страну люди! И не вопят о "санкциях".
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В Израиле столько русских, которых угнетают, не дают хорошей работы,
считают людьми не первой свежести, заставляют сдавать экзамен по языку -
это всё тянет на "защиту наших людей".
Путин бы защитил, если бы не было так сцыкотно.
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Ему просто будет неудобно. Неудобно собирать сломаными руками выбитые зубы.
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Учись, ЗЕленский!!!
Это тебе не хреном на рояле "бацать"!
В Израиле не клоуны у власти, а твердые и последовательные политики.
Они защищают Свою Страну, а не перестают стрелять. и не отводят войска!

Вова, уходи, пока не поздно!
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граждане реформаторской национальности отреформировали несколько мыролюбных удмуртов. это правильно.
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