EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  661  5
Все про:Голодомор (892) Нацсовет_ТРВ (456)

 Нацсовет по ТРВ напомнил телеканалам о Дне памяти жертв голодоморов

Национальный совет напоминает теле- и радиоорганизациям, что в соответствии с Указом Президента Украины от 26.11.1998 № 1310/1998 (с изменениями) 23 ноября - День памяти жертв голодоморов. Он отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В этот день необходимо внести изменения в программы теле- и радиопередач.

При планировании программ и передач на этот день памяти нужно руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета от 23.07.2015 № 1146, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11.08.2015 за № 967/27412.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас більш нема шо їсти": тизер к украинскому фильму "Яков" о Голодоморе 1932-33 годов. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды.

Источник: https://censor.net.ua/n3160941
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хочу видеть список осужденных за преступление, ставшей причиной голодомора .
 показать весь комментарий
 
Телеканали забувати почали, не дивно. За страшенну "каРРРупцію рєжима парашенкі" вони миттєво забули 21-го квітня 2019 року.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх