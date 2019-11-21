 Нацсовет по ТРВ напомнил телеканалам о Дне памяти жертв голодоморов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В этот день необходимо внести изменения в программы теле- и радиопередач.

При планировании программ и передач на этот день памяти нужно руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, утвержденными решением Национального совета от 23.07.2015 № 1146, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 11.08.2015 за № 967/27412.

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Как сообщалось ранее, Украинский институт национальной памяти начал информационную кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этом году кампания посвящена отдельным историям людей, которые не молчали о Голодоморе. Лозунгом кампании является "Память, что спасает: голоса правды.