Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила во время слушаний в среду в нижней палате Конгресса США высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер.
В ответ на вопрос конгрессмена от Демократической партии Андре Карсона, какая страна получила бы наибольшую выгоду от остановки военной помощи Украине, Купер четко ответила: "Россия".
Она подчеркнула, что РФ грубо нарушила международное право, когда вторглась в Украине. По ее словам, это чревато, в том числе, национальной безопасности Соединенных Штатов, отстаивающих международный порядок.
Кроме того, Купер отметила, что без американской военной помощи Украине было бы более сложно обороняться от российской агрессии.
Как известно, в Палате представителей США в четверг проходят открытые слушания по импичменту президента США.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Что можно предложить бздливым хатоскрайникам?
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Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Штаб-квартира Хабада находится в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
США будто бы помогают Украине. Джавелины и те забрали и в Польшу увезли.