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 Политика Украины, За рубежом
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 Приостановление военной помощи Украине было наиболее выгодно РФ, - представитель Пентагона Купер

Решение президента Трампа о приостановлении военной помощи Украине было наиболее выгодно России, которая продолжает свою вооруженную агрессию на востоке Украины, а также аннексию Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила во время слушаний в среду в нижней палате Конгресса США высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер.

В ответ на вопрос конгрессмена от Демократической партии Андре Карсона, какая страна получила бы наибольшую выгоду от остановки военной помощи Украине, Купер четко ответила: "Россия".

Она подчеркнула, что РФ грубо нарушила международное право, когда вторглась в Украине. По ее словам, это чревато, в том числе, национальной безопасности Соединенных Штатов, отстаивающих международный порядок.

Кроме того, Купер отметила, что без американской военной помощи Украине было бы более сложно обороняться от российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могли знать о задержке военной помощи США еще в июле, - Пентагон

Как известно, в Палате представителей США в четверг проходят открытые слушания по импичменту президента США.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3160940
 
 
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Дякуйте Сабакову...ця гнида поливала брудом Трампа і одночасно брала гроші. Зелений це на тобі відповідальність.
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Военная помощь нужна тем кто хочет воевать и освобождать свою землю, а не рошеновским демагогам и болтунам, уставшим от войны и прочей фсбшной агентуре имени Семочко - Свинарчуки. Так было в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Югославии.
Что можно предложить бздливым хатоскрайникам?
- подушки и одеяла
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за что уважаю американцев - никакого пиитета перед должностью или именем. Донни обосрался? да, обосрался и никто не говорит что пахнет розами.
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"Приостановление военной помощи Украине было наиболее выгодно РФ" -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Штаб-квартира Хабада находится в Нью-Йорке по адресу: Бруклин, Истерн Парквей, 770
США будто бы помогают Украине. Джавелины и те забрали и в Польшу увезли.
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Україна вимагатиме від РФ повернути те, що зникло на кораблях - кремлёвские гопники по срывали всё ценное на катерах и смеются над не ядерной Украиной, вы видели те хари,которые таранили наши катера,как они дрожащим голосом и выпуклыми глазами подворотней гопоты ,смело кидались в "бой",Украине нужно становиться сильней ,чтобы эти рожи у нас даже на границе не мелькали.
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