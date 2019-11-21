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 Политика Украины, Общество
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Все про:КГГА (2281) День достоинства и Свободы (35)

 Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День Достоинства и Свободы отмечается каждый год 21 ноября согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года.

Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года). 

Отметим, что этот праздник отмечался как День свободы с 2005-го по 2011 год. Во времена экс-президента Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января. Однако в 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно празднует годовщины Оранжевой революции и Евромайдана.

Как сообщили в КГГА, в Киеве 21 ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия приуроченные Дню Достоинства и Свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Так, ми різні, але є те, що ми цінуємо найбільше - свобода", - известные украинцы снялись в ролике ко Дню Достоинства и Свободы. ВИДЕО

"Ко Дню Достоинства и Свободы в столице в течение ноября пройдут мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия. В частности, 21 ноября на Аллее Героев Небесной Сотни и в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоятся мероприятия, приуроченные Дню Достоинства и Свободы. А на Майдане Независимости (со стороны Главпочтамта) откроется фотовыставка "Два века - одна война", – сказано в сообщении.

Участие в памятных мероприятиях и церемониях возложения цветов примут представители городской власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, участники революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годов, участники Антитеррористической операции и операции объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Для воспитанников Дворца детей и юношества в этот день будет организована встреча "Революция Достоинства - революция свободы" с участниками событий. В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" пройдет встреча с "живой книгой" и выставки материалов "Евромайдан: как победило достоинство".

20 ноября на Майдане Независимости стартовал выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы "100 лет борьбы", который продлится до 1 марта. В Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей г.Киева проведут встречу-дискуссию "События, изменившие Украины".

До 27 ноября киевляне могут посетить выставку литературы "Украина превыше всего" в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых. А также до 26 ноября ознакомиться с экспонатами выставки архивных документов "Ко Дню Достоинства и Свободы" в Государственном архиве г.Киева.

Кроме того, в течение всего ноября пройдут тематические уроки, воспитательные часы, лекции, творческие проекты, конкурсы и квесты, встречи учащейся молодежи с участниками Революции Достоинства и ООС, возложение цветов к памятным знакам участникам Революции Достоинства, проведение мемориальных мероприятий у памятных знаков, расположенных на территории образовательных учреждений Киева.

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Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в ответ на отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и фактического отказа от курса на евроинтеграцию на Майдане Незалежности в центре Киева начали собираться граждане Украины. Негодование граждан усиливала чрезмерная концентрация власти в руках Януковича и его "Семьи" и вызванная этим чрезмерная коррупция.

Дальнейшие события развивались очень стремительно от мирного протеста и палаточного городка, до избиения "Беркутом" студентов, огненных баррикад из шин, "коктейлей Молотова", открытой стрельбы по митингующим. Протесты охватили большинство регионов Украины.

В итоге в конце февраля 2014 года Янукович и его "Семья" бежали из страны.

106 участников протестов в центре Киева были убиты, а несколько тысяч граждан участников Евромайдана в различных регионах Украины пострадали. Сама же Революция Достоинства перешла в войну против российской агрессии, поскольку Российская Федерация воспользовавшись ослаблением Украины напала и оккупировала часть территории Украины - Крым и Донбасс.

Источник: https://censor.net.ua/n3160939
 
   
 Топ комментарии
 
За пять лет соевого воровства и лжи ,Достоинство и Свобода ВЫЖИЛИ и готовы и дальше радовать украинцев !!!
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Это день памяти стоявших на Майдане, пока ты сидел на диване.
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прыкол в том что одни сместили других что бы набить карманы а мы остались как всегда ни с чем
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Боюсь спросить-мы стали достойней жить???жизнь достойная ???в чем прикол
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Майдан дав вам шанс змінити Україну на краще, а ви його просрали.
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«Вам»
Откуда пишешь?
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Прокололся,всего одно слово.
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Это день памяти стоявших на Майдане, пока ты сидел на диване.
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прыкол в том что одни сместили других что бы набить карманы а мы остались как всегда ни с чем
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Если правда интересно зайди на группы Зэ в соцсетях и ютубе и там спроси у людей.
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в чем достоинство?6 лет уже??скажи мне?я и до майдана жил неплохо и сейчас
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А в чем ты меряешь достоинство? Интересны твои взгляды и ориентиры. Например побида в Вове-45 это достоинство? Когда пустые холодильники на полвека и железный занавес. Людимерли с голоду, носить нечего, генсеки и партверхушка жируют, хватают всех подряд в Гулаги и психушки. Нее, уж Вовка-45 точно не достоинство.
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насрать мне на твоего вову,петю и тд..я 20 лет прожил в Европе и знаю о чем говорю!!!
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О?! Давайте о европейском достоинстве на примере СП-2 или в свете последних заяв Макрона поговорим? О Земане и Орбане и их достоинстве, не?
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ты прикидываешься или в самом деле дебил???нахер мне твои кроны и макроны????
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Ну как объяснить вате , что майдан это один из этапов пути по скидыванию имперских оков расиси , который начался в 1991 году
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Тебе этого не понять , если до сих пор такое спрашиваешь . Для людей тебе подобных - достоинство это - хялявни тарыхвы , зарплата як у Европи , и ковбаса по 2.20 . Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 571 .
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вася ты о европе мне не рассказывай ок?!я там 20 лет жил
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Если "боитесь" спросить, то явно жизнь стала достойней.
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81900-я тебе и сам цифры напишу ...гавноньюс вальцмановский
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Носиться с руснявым вбросом про вальцмана избрав ************ явного зельцмана на подсосе у коломойцмана- это какое-то психическое отклонение, не?
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воно тупе, по старим методичкам риголетить!!!!
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як же ти рогатий кохаеш зелю!! гризи ягель краще!!
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такие как ты (кассир Ахати Брагина) оказывается только достойно и живут в этой стране...
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За пять лет соевого воровства и лжи ,Достоинство и Свобода ВЫЖИЛИ и готовы и дальше радовать украинцев !!!
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А можно цифрами доказать воровство? Ну там падение ввп в 16-17-18 годах например, падение уровня минимальной и средней зарплат. Рост богатства Порошенко по ретингам Форбс? Таким черноротым клеветникам на том свете черти в анус раскаленные пруты пихать будут.
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Порошенко два года подряд получал от террористов с неподконтрольной территории денежные средства за поставку водоснабжения.
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Зараз блаЗЄнський отримує набагато більше від них і від кацапні з кремля. So what?
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Свои порохоботские выдумки ты можешь себе в ср@ку запихнуть, да поглубже.
А в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года сказано: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с
неподконтрольных правительству районов в подконтрольные. Передача этих денежных
средств, как сообщалось, осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за
водоснабжение". По этим фактам не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений глав
областных администраций, назначенных Порошенко, ни возмущенного воя
петябобиков.
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Ого, да ты мил человек идиот , Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 6012ты дурачок ,возьми платёжку за коммуналку в 2013 году и в 2019 и сравни циферки ,цены на продукты сравни даун ,курс доллара сравни ,сравни цены на лекарства Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 6012и ты увидишь как там отличаются циферки Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи - Цензор.НЕТ 6012ну и если ты не полнейший идиот а просто полудурок то ты скорей всего поймёшь ,что эти циферки не могут просто так отличаться а на это есть причина а причина в том ,что людей нагло обокрали .
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холодильник и унитаз победили честь и достоинство
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Сахара зедебильная ,что у тебя украли и в чем обманули?
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Ну есть у меня одно предположение что 100% у него украли в случае, конечно, если в роддоме он у него был.
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Щоб ти здох, падло кацапське. "іванісов" з "юзіками-рекетирами" дуууууууууже радують.
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Время летит , конечно. Никогда бы не поверила, что пройдёт шесть лет, а за преступления против майдановцев так никто наказан и не будет . Вместо сатисфакции - тв шоу против овоща, который , кстати, слишком труслив, чтобы быть единой ключевой фигурой обвинения.
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Кто хочет - делает. Кто не хочет - нет. Пять лет,это громадный срок. Только глупый может поверить в недостаток времени.
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Реальный срок Овощу из за которого он не может вернутся в Украину как Портнов это шоу?) А сворачивание дел Майдана при Зэ незаметили?) Вас в зэботы с биржи набирают или по знакомству?
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До свободы еще далеко. До достоинства еще дальше...
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Бог создал человека, Сэмюэл Кольт дал инструмент защитить свою свободу и достоинство!
Без защиты - никак!
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Вигнали зека, а замість нього отримали що…? Це ціна питання, зек або ця х..я яку маємо. Все як було то і лишилось тільки рила інші. Дата з якої почалось падіння країни, втрата територій, війна.
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Достоинство мы потеряли,когда добровольно выбрали клоуна-новороса,очень надеюсь ,что не потеряем свободу,хотя все к этому идет.Иноверцы уже создали ,репрессивные органы ,чтобы загнать в стойло ,любителей мира и дешевой колбасы!
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Повна реабілітація злочинців часів януковича. Повна люстрація посадовців часів Порошенка. Майдан проголошений злочином. Наступ на українську мову. Вказівка ворога називати другом. Підвищення тарифів на енергоносії перед опалювальним сезоном. Ось такі досягнення української влади, за яку проголосувало населення України. І як тепер назвати тих, хто голосував за команду мишебратьєв?
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П'ять років правління мародерів Україна буде видихати ще півстоліття.
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День Достоинства и Свободы праздник для тех, у кого они есть в душе. А мерить эти понятия "по хорошо жить" - признак недалекого заплывшего жиром ума. Словами тут не убедить, да и не надо...
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Вряд ли при порошенко люди стали жить достойнее и свободнее чем при яныке
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Сьогодні в Україні відмічають День того чого з кожним днем залишається все менше і менше - на превеликий жаль!
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Надо достойно отметить это дело, но только завтра после работы.
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