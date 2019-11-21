 "Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"
"Самолет не завелся, полетели другим", - сказала она.
По ее словам, президент должен был вылететь из Чугуева, однако из-за поломки самолета переехал в Харьков, откуда улетел в Николаевскую область другим президентским бортом.
Напомним, 20 ноября Зеленский посетил Станицу Луганскую. Там он открыл реконструированный мост и заверил, что Украина "шаг за шагом идет к победе". После этого он вылетел в Очаков, где принял переданные РФ корабли, которые она захватила в ноябре 2018-го южнее Керченского пролива.
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Как и у большинства нашей, таки да, власти...
Или в их шестерку, типа ВКЛ_Затычка.
Кстати, как бульба в этом году кродилась?
Зе не только рожу побрил, но и грудь. Чего не сделаешь ради своего кумира, с которым он вот-вот наконец то встретится в "Нормандском формате". А кумир его человек то непростой и волосатых мужиков он не любит, зато очень любит целовать молоденьких мальчиков с бархатной кожей
Но у шмендель - свои мансы.
Утім, в царині своїх обов'язків вона має точно такий самий рівень
-Есть, от винта!!!
Зебилы, нах вы привели к власти эту жидомойскую бригаду???
"принял корабли"
У президента что - нет реальных дел его уровня - мосты открывать и корабли принимать?
- Борт "номер один" останется, или будете летать на рейсовых самолетах?
- Насколько я знаю, там два самолета.
- Три.
- Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери.
Вы знаете, сколько можно изменить в жизни будущего поколения только благодаря хорошим спортзалам? У меня двое детей профессионально занимаются спортом. Я знаю , о чем речь
А що буде ще через півроку?
Зебені, ви зробили це разом.
Иногда кажется, что технический прогресс опасно обгоняет культуру человечества. Сидит за новым совершеннейшим чудом современности - классным компом- какая-нибудь соевая сущность , как-будто в каменном веке, готовая на все ради пищи.
Вчера был 'повод'- корабли вернули, но 'не так , или вообще их возвращать было 'не надо'
С какой стати, скажите мне,'умники', мы должны были отказываться от нашей собственности?
Это все равно, что нашли вашу украиденную машину, а вы стали в позу и говорите - пусть остаётся у вора, на хрен она мне нужна .
Кстати, порошенко всегда и на самолетах летал только исправных, да и в отелях останавливался самых лучших. Помню в Давосе у него был самый крутой номер с потолком из стразов, а представители европейских спонсоров Украины ютились в бюджетных номерах. Вот это было круто , и никто не писал гневных постов на ЦН, воспринимали это как должное.
В общем, пишите ещё...
у него весь медийный рынок ВСЕ постосовка.. и на раше тоже
шифер все давнго поведал
"Самолёт не завёлся, полетели другим!"-Це вам що,самокат ? Переліт таким бортом з Києва до Одеси коштує 300-400 тис.гривень ! Президентський Airbus-для ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ перельотів !
Який сенс був у цій поїздці ?
Нам навіть не показали стан суден.як обіцяв адмірал ! Настільки жахливо ?
На цьому хай летить,як сильно приспічило :