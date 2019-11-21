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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) самолет (2258) Мендель (47)

 "Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину

Президент Владимир Зеленский вылетел из Харьковской области в Николаевскую с задержкой из-за поломки самолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

"Самолет не завелся, полетели другим", - сказала она.

По ее словам, президент должен был вылететь из Чугуева, однако из-за поломки самолета переехал в Харьков, откуда улетел в Николаевскую область другим президентским бортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе, - Зеленский

Напомним, 20 ноября Зеленский посетил Станицу Луганскую. Там он открыл реконструированный мост и заверил, что Украина "шаг за шагом идет к победе". После этого он вылетел в Очаков, где принял переданные РФ корабли, которые она захватила в ноябре 2018-го южнее Керченского пролива.

Источник: https://censor.net.ua/n3160937
 
   
 Топ комментарии
 
Мендель ідеально вписалася в команду Зеленського.
"Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину - Цензор.НЕТ 348
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..Як у *свиней * !?.. "Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину - Цензор.НЕТ 2685
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Как вы смеете, гнусный ксенофоб! Очень приличные еврейские лица.
Как и у большинства нашей, таки да, власти...
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Таки да,эти приятные лица-1% от всех украинских лиц. И они у власти.Очень приятно.
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По статистике - 0.2%. Так что ишо в 5 раз приятнее...
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У тебя лучше про Вальцмана получается и всунь побольше цитата про него от 95 квартала и Г+Г.
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А у нас как не шути - все равно в какого-то рабиновича упрешься.
Или в их шестерку, типа ВКЛ_Затычка.
Кстати, как бульба в этом году кродилась?
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Зеб, и кстати о картошке - как не перекрашивайся, а зелень у тебя проглядывает.
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О да, я просто крокодайл! Это усе знают)))
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Він шо поголився нарешті? Чи це стара фотка?
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Попустило, руки не трясутся, при бритье не порежешься.
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Вы что новостей не читаете?!
Зе не только рожу побрил, но и грудь. Чего не сделаешь ради своего кумира, с которым он вот-вот наконец то встретится в "Нормандском формате". А кумир его человек то непростой и волосатых мужиков он не любит, зато очень любит целовать молоденьких мальчиков с бархатной кожей
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Если забудет ваЗЕлин - все пойдет туго, как на брейся...
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Це та що звинуватила ВСУ в обстрілах шкіл та дитсадків Донбасу?
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А военным бортом ссыканул, главнокомандующий блин
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Просто подвезли парашюты, а нужно было - памперсы. Это такая форма у гавнокомандующих
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У вас в предпоследнем слове, буква "л"- лишняя.
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Літак виявився ПАТРІОТОМ з великої літери - не схотів вести лоха соромити Україну перед всім світом "Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину - Цензор.НЕТ 3748
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Анекдот дня: Президентский самолёт не завёлся
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Какая фотка! Это жители какого кибуца?
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Того, в котором тебе штамповали слухи про Порошенко.
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А рожи куда девать, особенно у деток?
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EUkozak, очевидно, что ты - кацап, т.к. не знаешь, что у украинцев примесь сарматской крови.
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Мендель ідеально вписалася в команду Зеленського.
"Самолет не завелся, полетели другим", - Мендель объяснила задержку вылета Зеленского на Николаевщину - Цензор.НЕТ 348
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Русійська мандель за бокал шмурдяка згодна на всьо.
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Відповідно до документу, який оприлюднив колишній військовий прокурор, на всіх кораблях є відсутніми:зброя, боєзапаси у повному обсязі та документація,обладнання для радіозв'язку, зокрема станція космічного зв'язку,надувний човен з мотором,блоки апаратури розпізнавання,вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй,акумуляторні, батареї, камбузна плита, унітаз.
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"Самолёт не завёлся"(с) Это говорит пресс-секретарь Президента... Тупая ты овца... Самолёт не может не завестись. Двигатель самолёта- может. Да, задница, похоже... куда ни глянь.
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Двигатель - не запустился. В отношении реактивного - правильно так.
Но у шмендель - свои мансы.
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Та... о таких "тонкостях"- я просто умолчал, хотя вы, несомненно- абсолютно правы.
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Вона, звісно, лайно, але не фахівець з інженерної/авіаційної справи. Для неї все "трактор_нє_заводіцца" "Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 8458 Тому претензії щодо цього некоректні.

Утім, в царині своїх обов'язків вона має точно такий самий рівень
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Вона не вкурсах чому він літає, це для неї китайська грамота.
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...Та для Мендель это нормально . Хорошо хоть не сказала - самолёт не мог взлететь потому шо оказался тяжелее воздуха . .
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Як називається країна, що виміняла Гідність та Свободу на мацу?
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Суицидленд... сродни лалаленду, но смешнее... в этой стране 73% населения влезают на крышу, стоят на краю и думают, а шо, если прыгнуть вниз...
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Не тобі, гнидо, про гідність! Тішся тим, що ти натворило, падло.
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постфикс -ся... самолет не завел сам себя... можете возразить, что я предираюсь, но для меня это - индикаторы. Индикаторы непрофессионализма, инфантильности, безграмотности. Это - группа детского сада... как я уже говорил, ******* напоминают неразумных деток, пытающихся сломать игрушку, чтобы увидеть, а что же там внутри... по уму эти двое, мендель и зелендель, одного уровня развития... одного племени, один "всемигонимый нпрот"...
Зебилы, нах вы привели к власти эту жидомойскую бригаду???
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Шо шмаркля, шо окружение - тупое, необразованное быдло.
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Я представляю сколько людей огорчилось что самолёт не заглох во время полёта.....
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Всё верно. Но писать такое опасно "Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 8731 .. Ряба шапка может прилепить статью , какую пришил недавно Марусе Звиробий и Софии Федыни . "Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 7936 .
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Новость о "незавевшемся самолете" с каким-то зеленским на западе не заметили. В центре внимания встреча Президента Порошенко с канцлером Меркелем.
"Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину - Цензор.НЕТ 4676
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2 старпера пенсионера.. таки да встреча мирового масштаба
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Треба було спробувати з буксира завести. Часом допомагає.
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"открыл реконструированный мост"

"принял корабли"

У президента что - нет реальных дел его уровня - мосты открывать и корабли принимать?
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І оце цілий літак ганяли заради того, щоб воно перерізало стрічку на мосту до Лугандону і "доручило" зробити ремонт в шкільному спортзалі? А як кукурікав ще зовсім недавно:

- Борт "номер один" останется, или будете летать на рейсовых самолетах?
- Насколько я знаю, там два самолета.
- Три.
- Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери.
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Реально 'дурак', нет чтобы как порошенко - ленточки перерезать- а поперся школьный спортзал внезапно инспектировать.
Вы знаете, сколько можно изменить в жизни будущего поколения только благодаря хорошим спортзалам? У меня двое детей профессионально занимаются спортом. Я знаю , о чем речь
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І тут мендель БРЕШЕ !! Бо клован ЗАСЦЯВ летіти військовим літаком , як йому пропонували !
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Це дуже погана ознака....У Каддафi було то саме перед тим як ...ФСЁ..
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Пройшло лише півроку, а вже президентські літаки не заводяться.
А що буде ще через півроку?
Зебені, ви зробили це разом.
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Самолёт не завёлся, полетели другим! Вот это ж повод для обвинения президента , ну и ладно. Это говорит только о том, что других поводов нет. Он не участвует в схемах и договрняках, не торгует втихаря с агрессором. У него нет на нарашке фабрик и пароходов.
Иногда кажется, что технический прогресс опасно обгоняет культуру человечества. Сидит за новым совершеннейшим чудом современности - классным компом- какая-нибудь соевая сущность , как-будто в каменном веке, готовая на все ради пищи.
Вчера был 'повод'- корабли вернули, но 'не так , или вообще их возвращать было 'не надо'
С какой стати, скажите мне,'умники', мы должны были отказываться от нашей собственности?
Это все равно, что нашли вашу украиденную машину, а вы стали в позу и говорите - пусть остаётся у вора, на хрен она мне нужна .
Кстати, порошенко всегда и на самолетах летал только исправных, да и в отелях останавливался самых лучших. Помню в Давосе у него был самый крутой номер с потолком из стразов, а представители европейских спонсоров Украины ютились в бюджетных номерах. Вот это было круто , и никто не писал гневных постов на ЦН, воспринимали это как должное.
В общем, пишите ещё...
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зачем ему параходы??
у него весь медийный рынок ВСЕ постосовка.. и на раше тоже
шифер все давнго поведал
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Золотовский, что ж ты спамишь постоянно чужие посты? У тебя палец не болит ещё от усердной работы?
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Татьяна--ну коли ви будете думати головою і навчитесь аналізувати всі події ,а не писати те ,що говорять на базарі.
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Кораблі не повернули,а "надали на тимчасове зберігання" в рамках незакритої кримінальної справи.
"Самолёт не завёлся, полетели другим!"-Це вам що,самокат ? Переліт таким бортом з Києва до Одеси коштує 300-400 тис.гривень ! Президентський Airbus-для ТРАНСАТЛАНТИЧНИХ перельотів !

Який сенс був у цій поїздці ?
Нам навіть не показали стан суден.як обіцяв адмірал ! Настільки жахливо ?
На цьому хай летить,як сильно приспічило :

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Сциконуло летіти військовим бортом.Чекали Airbus з Києва. Переліт цей коштував українцям біля 500000 гривень.Заради чого ? Час шоу "встрєча кораблєй" підганяли під клоуна,попросивши капітана буксира з останнім кораблем трохи подрейфувати.
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Врёт и не краснеет а ВатаТВ порадуется этим словам .
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Клоун, шаг за шагом іде до здачі України путіну. Він зрадник і боягуз Ну а на фото--"брати по крові".
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Хорошо, что не на поезде поехал, а то спустило бы колесо и под откос...
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