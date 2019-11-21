 "Может, он даже сейчас среди нас", - Зеленский заявил, что не знает, кто такой Джокер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.
Зеленский указал, что читал переписку так называемого Джокера, который общается с народными депутатами и государственными деятелями, но не знает, кто такой Джокер.
"Сложно сказать… Сейчас столько "фейков" в Интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите. А я не знаю, кто такой Джокер. Может, он даже сейчас среди нас", - сказал президент, улыбаясь.
Ранее ряд украинских политиков – народных депутатов и министров – вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.
Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
Наволоч зелена.
І це під час війни...прохідний двір.
https://www.youtube.com/watch?v=VcMTDKWxyf0
Мы говорим Рябошапка- подразумеваем Джокер,
Мы говорим Джокер- подразумеваем Генпрокурор.
А Генпрокурор болтает всё шо угодно, не имея понятия: депутат- насильник? Или был им? Или не был? Или- станет. Цирк продолжается, некурящий Янэк наверняка обгрыз все ногти, а потом таки закурил. От зависти.
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Тільки матеріали "Трубу прорвало" набагато цікавіші .Все-таки аудіозаписам більше довіряють,ніж текстовим,та й інформація сенсаційніша,на відміну від джокєровської-суцільний кримінал,Труба,Богдан з Смірновим,Ситник з заступниками,Рябошапка повині бути відсторонені від справ, провести службове розслідування,за результатами-відкриття справ !!!
А про Джокєра....Мутна справа,й те що злив стався через "Страну" каже за себе.
Може людям цікавий не персонаж,а реакція на викриті злочинні дії влади і правоохоронців ?
И не сомневайся, всё видим...