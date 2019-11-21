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 Политика Украины
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 "Может, он даже сейчас среди нас", - Зеленский заявил, что не знает, кто такой Джокер

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что переписку Джокера он читал, но не знает, кто это, а в Интернете сейчас распространяется много "фейков".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Зеленский указал, что читал переписку так называемого Джокера, который общается с народными депутатами и государственными деятелями, но не знает, кто такой Джокер.

"Сложно сказать… Сейчас столько "фейков" в Интернете, обо всем пишут. Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите. А я не знаю, кто такой Джокер. Может, он даже сейчас среди нас", - сказал президент, улыбаясь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер. ФОТО

Ранее ряд украинских политиков – народных депутатов и министров – вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.

Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.

Источник: https://censor.net.ua/n3160934
 
 
 Топ комментарии
 
Команда шутів....блін...
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
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Та тільки рота відкрив, вже бреше. А закрив рота, то розучує нову гаму на роялі...
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Команда шутів....блін...
Спитай в Баканова, шо за чьорт..
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Перетворили країну на комікс та й то не свій.
Наволоч зелена.
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Може то Беня, а ви не знаєте.
І це під час війни...прохідний двір.
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Якої війни? У нас якийсь там конфлікт. Ще ніхто не назвав це війною.
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Бла-бла... вітер носить. В яких офіційних документах це зафіксовано?
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оно ночью давало брифинг. значит сегодня мы его не услышим - отсыпаться будет
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Ставлю на того бениного конвоира, который постоянно тусуется за его спиной.
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Джокер це твій вирок, перефразовуючи твій вислів на стадіоні.
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Партия и Ленин - близнецы-братья кто более матери-истории ценен?(с)
Мы говорим Рябошапка- подразумеваем Джокер,
Мы говорим Джокер- подразумеваем Генпрокурор.
А Генпрокурор болтает всё шо угодно, не имея понятия: депутат- насильник? Или был им? Или не был? Или- станет. Цирк продолжается, некурящий Янэк наверняка обгрыз все ногти, а потом таки закурил. От зависти.
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Джокер это сам Зеленский) Не зря же он псевдоним взял Джокер, персонажа с психическими отклонениями. Просто у Зеленского раздвоение личности.
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Якщо підняв пальця, то бреше. Прикмета вірна.
"Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 3454
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Та тільки рота відкрив, вже бреше. А закрив рота, то розучує нову гаму на роялі...
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А якщо два ..то *в квадраті * !? .. "Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 9647
.
.."Може, він навіть зараз серед нас", - Зеленський заявив, що не знає, хто такий Джокер - Цензор.НЕТ 110....
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Лживый Янелох 42-й. Лживый, трусливый, подлый изменник Украины Янелох 42-й.
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Наш презік ніколи нічого не знає і не володіє ніякою інформацією. Вакуумна посада.
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Так.Клоуну найкраще сховатися серед клоунів.
Тільки матеріали "Трубу прорвало" набагато цікавіші .Все-таки аудіозаписам більше довіряють,ніж текстовим,та й інформація сенсаційніша,на відміну від джокєровської-суцільний кримінал,Труба,Богдан з Смірновим,Ситник з заступниками,Рябошапка повині бути відсторонені від справ, провести службове розслідування,за результатами-відкриття справ !!!
А про Джокєра....Мутна справа,й те що злив стався через "Страну" каже за себе.
Може людям цікавий не персонаж,а реакція на викриті злочинні дії влади і правоохоронців ?
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Казав, що кожен з нас преЗЄдєнт, а виявилося, що "джокер".
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Помните, когда была президентская кампания, что только обо мне ни писали. Все это неправда, вы видите... - зе
И не сомневайся, всё видим...
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Кто он такой, этот Джокер, куда он пошёл? Я, говорит, его в первый раз вижу.

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В России все пранкеры -фсбшники. Слив инфо на противников, это фишка Бени Пока идет хайп, схемы Бени не трогают ..
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