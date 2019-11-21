 Семеро украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - семь вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- неподалеку от Березового - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Пищевика - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- возле Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- неподалеку от Марьинки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

- вблизи Пивденного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Гладосово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Новотошковского - из стрелкового оружия.

"Вчера, 20 ноября, ранения в результате обстрелов получили 7 военнослужащих из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона, на одном из участков, вчера дважды запрашивала "тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь по нашим позициям", - отметили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.