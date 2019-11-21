 Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен, - Зеленский о Коломойском

Владимир Зеленский подчеркивает, что определение внешней политики государства является его прерогативой. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.
"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского относительно "разворота в сторону России".
Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. "Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.
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Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.
После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского и не имеет полномочий заявлять что-либо от имени государства Украина.
Предатель своей страны и народа!
Там ще ж пропущені гвалтівники...
а еще ты скоро будешь на ростов драпать!с остальной зеленоЙ падалью
Ти - порожнє місце.
З ким ? З зе-біомасою ?
Я в глибокому нокауті від українських "новин" ...
Мені щось робиться од такого дикого кошмару ! Це - неможливо !
Я в шоці від смерті комбрига ... з його побратимами погано ... сьогодні знову поранені ... важкі
А в державі - дешеве і брудне шапіто ....
З урками-ґвалтівниками, підстилками зам-міністерками, шлюхами, конвертами, юзиками, сивУхами в РНБО !!!, =смотрящімі=, ... про тлю вже мовчу ...
Я відійду. Звичайно. Я ж жінка-воїн. Але сьогодні мені боляче і важко. Сльози на очах ... Виплачусь (тільки це швидше - виревлюсь ... ), може, стане легше ...
От Вам джерело абсолютного бойового позитиву:
https://www.youtube.com/watch?v=N-cuRcLcA2M&feature=youtu.be
Вам, Ведано, розумію, цей спосіб не підходить, але хоч влаштовуйте собі "розвантажувальні" дні.
Ющенка і Порошенка.
Хотя, днем - не лучше.
Толя, если тебя удерживают насильно - кивни! 😉
То-то же! 😉
Зе в черговий раз вважає всіх ідіотами. Один в один домайданівський Яник