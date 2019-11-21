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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Коломойский (1253)

 Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен, - Зеленский о Коломойском

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние слова олигарха Игоря Коломойского о возможном "развороте" к России.

Владимир Зеленский подчеркивает, что определение внешней политики государства является его прерогативой. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского относительно "разворота в сторону России".

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. "Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Днепровский капеллан Поворотный жестко ответил Коломойскому по "забытой крови"

Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского и не имеет полномочий заявлять что-либо от имени государства Украина.

Источник: https://censor.net.ua/n3160927
 
 
 Топ комментарии
 
Зеркаль уже рассказала, как ты решаешь.
Предатель своей страны и народа!
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Закрийся назавжди !!!
Ти - порожнє місце.
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Зеркаль уже рассказала, как ты решаешь.
Предатель своей страны и народа!
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Дійсно. На їхньому фоні він, прямо таки взірець цнотливого дєвствєнніка натурала.
Там ще ж пропущені гвалтівники...
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И каждый следующий взорвавший новостью о себе ублюдок от СН будет продлять этот список себя худших предыдущих , кажется иногда они умышленно их набрали , чтобы прикрывать бомбезгные новости от самой верхушки власти
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"Отвечая на вопрос, почему она не хочет остаться в МИД в качестве части системы, "которая может оказывать сопротивление России", Зеркаль ответила: "Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента".
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ЗеЛЯ,ты должен только минеты строчить!
а еще ты скоро будешь на ростов драпать!с остальной зеленоЙ падалью
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Закрийся назавжди !!!
Ти - порожнє місце.
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Ведана, не накручивайте себя. Все буде добре!
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Саша, знаєте, я вже просто в це не вірю ... (Я - позитивна людина, оптимістка, патріотка, українка до кінчиків нігтів, всією душею вболіваю за Україну ...)
З ким ? З зе-біомасою ?
Я в глибокому нокауті від українських "новин" ...
Мені щось робиться од такого дикого кошмару ! Це - неможливо !
Я в шоці від смерті комбрига ... з його побратимами погано ... сьогодні знову поранені ... важкі
А в державі - дешеве і брудне шапіто ....
З урками-ґвалтівниками, підстилками зам-міністерками, шлюхами, конвертами, юзиками, сивУхами в РНБО !!!, =смотрящімі=, ... про тлю вже мовчу ...

Я відійду. Звичайно. Я ж жінка-воїн. Але сьогодні мені боляче і важко. Сльози на очах ... Виплачусь (тільки це швидше - виревлюсь ... ), може, стане легше ...
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Пані - do not cry !!!!
От Вам джерело абсолютного бойового позитиву:

https://www.youtube.com/watch?v=N-cuRcLcA2M&feature=youtu.be
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Розумію. Самому боляче це все бачити, але ж Ви щось зовсім у відчаю. Хоча... Я, як на мене накочує роблю собі "рощвантажувальний" день...два...тиждень. Трішки допомагає. Тим більш взяв собі за правили трішки чморити зєлєбобіків в реальності. Платіжечки вже з опаленням пішли, як раз. Насолоджуюсь їхніми писками на мої мов би випадкові фрази.

Вам, Ведано, розумію, цей спосіб не підходить, але хоч влаштовуйте собі "розвантажувальні" дні.
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И я ПРЕЗЫДЕНТ! решу так внешнюю, чтобы быть полезным моему Дедушке во внутренней , а чего хочет дедушка он уже сказал внятно , а портновы богданы ермаки та все нам с дедушкой в помощь
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Ця стара тьолка, знищила двох президентів етнічних українців.
Ющенка і Порошенка.
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Шабаш петиков. Ночью лучше не заходить.
Хотя, днем - не лучше.
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Анатолии кололись, плакали, но продолжали заходить на Цензор.

Толя, если тебя удерживают насильно - кивни! 😉
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Зєля все таки розумніший більшості журналістів: назвав лондонську шестьорку не олігархом, а лише "бізнесменом".
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А представьте, если бы на месте нашего Народногт ПреЗЕдента был какой-то дурачок на подсосе бородатого олигарха?

То-то же! 😉
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млять...як воно задовбало...набір слів, в якому загребешся шукати якусь думку...ідійот кварталівський...а бєня тебе за "фаберже" так тримає, що хрін вирвешся...так шо не звезди...хто там що без тебе приймає...тупоголовий клавішнік...грало б собі і надалі своєю піпєткою...так нє...дав Бог, та ще й гепнув!!! Таку болячку на наші голови, разом з любітєлями парашсеріалів та "утомльонних войной"...
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Виходьте і скидайте це лайно,бо буде пізно,досить співати та ходити по колу!!!
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От чудило, сдай Беню американцам - тогда поверим.
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Угу, все вірно сказано. Тільки питання ж не в тому хто визначає політику, а в тому хто тримає за можливі яйця того хто визначає політику.
Зе в черговий раз вважає всіх ідіотами. Один в один домайданівський Яник
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