 Решать вопросы внешней политики должен я, а не любой бизнесмен, - Зеленский о Коломойском

Владимир Зеленский подчеркивает, что определение внешней политики государства является его прерогативой. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество, это решение все же государственное", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналиста о заявлениях Коломойского относительно "разворота в сторону России".

Напомним, ранее в интервью изданию The New York Times Игорь Коломойский заявил, что Украина должна восстанавливать отношения с Россией. "Дайте 5-10 лет, и кровь будет забыта", - сказал он.

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Кроме того, он также сказал, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

После этого пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Коломойский не является представителем Зеленского и не имеет полномочий заявлять что-либо от имени государства Украина.