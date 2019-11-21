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 Политика Украины
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 Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский

Российская Федерация, год назад захватившая украинские корабли в Азовском море, не выдвигала никаких дополнительных условий для их возвращения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мы все знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - сказал Зеленский.

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров

Год назад, 25 ноября 2019 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3160925
 
 
 Топ комментарии
 
ПРИДУРОК!ОНА ИХ ДОЛЖНО БЫЛА ВЕРНУТЬ БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ!ПО РЕШЕНИЮ СУДА!ИЛИ САНКЦИИ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ!А ТЫ УПЫРЬ ПОМОГ КАЦАПИИ!
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А я договорился, что завтра наступит утро. Просто попросил...
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ПРИДУРОК!ОНА ИХ ДОЛЖНО БЫЛА ВЕРНУТЬ БЕЗ ВСЯКИХ УСЛОВИЙ!ПО РЕШЕНИЮ СУДА!ИЛИ САНКЦИИ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ!А ТЫ УПЫРЬ ПОМОГ КАЦАПИИ!
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Зелебобик, состояние видел?
Варвары из залесья все поснимали с кораблей!
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Липа. Даже не заморочились подпись скопировать. Я те таких актов составлю на любую тему.
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«21.11.19 00:17 Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров
Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5328Украина обратится к России с тем, чтобы вернуть все оборудование, которого не хватает на возвращенных Москвой кораблях.»
Источник: https://censor.net.ua/n3160918
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0но ..
.
.
Что ....
.
ДУРРАК ???
,
,
Клоунада здесь не неумесна !!!!
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Вот же гнида! Ты есть 0 "ноль", все сделано до тебя, и без тебя, а имя= Елена Владимировна Зеркаль
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А я договорился, что завтра наступит утро. Просто попросил...
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А подбарыжники уже так радовались, что корабли отдали как вещдоки, любят пожрать ватного говенца вместе с соевым. Тем самым показывая какими украинофбскими гнидами являются.
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путлер подыгрывает зе. Думаю понятно, что это значит
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Не знаем, но так же как и ты, с нетерпением ждем новых методичек.


Галантерейщик и кардинал Хряк и косатая - это сила! Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский - Цензор.НЕТ 7624
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и без приборов. вернуть в таком виде - это поиздеваться над зе-лохом
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Ты хочешь сказать, что Петро вернул бы их обратно?
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Да кому нужны эти ржавые корыта? Вот если бы петр алексеич их вытащил, они бы были гордостью украинского флота. А так - тьфу, металлолом один.

Правильно, порохосвинки? Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3289
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Договорился по телефону... Я было подумал что по телевизору.
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Выступил на корпоративе со своим роялем.
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Такое впечатление, что этого утырка выбрали для нас рашане, и оно ради приличия должно же нам что-то морозить... Но слов говорить остаётся все меньше, чем потом удивлять будет, вместо пианино барабан возьмёт и на нем забабахает?..
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или он реально настолько тупой, или **** ссыт на всех в открытую и кайф ловит
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Цього дебіла хтось заткне ?
Про що воно могло домовлятися ?
Воно взагалі про рішення Трибуналу чуло ?

Я не маю більше літературних слів (а нецензурні ж, блін, не вживаю), щоб точно охарактеризувати цього примітивного виродка. *** ****, самі емоції та жести.

Шоб ти не дождало.
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Вчіться як треба літературно.
Але неперевершено точно.
Навіть не чекав.

https://youtu.be/N-cuRcLcA2M
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Дивитись з самого початку.
Такий аналіз поточних подій, ще не чув ні від кого.
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Не сьогодні. Дуже змучена. Завтра - довгий день.
Та нє, я вмію літературно, тільки дуже гостро виходить (а ще якби додати мою виразну міміку (особливо очі) і жести - то страшне) ... Так, що аж (як казала моя бабуся) в носі закрутить ...
Адмін, буває, тре (бо вже сам не витримує такого потоку емоцій, видно, пече) і каже, що некоректний коментар.
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Мне не понятно, почему освобождение моряков и кораблей у вас вызывают негативные эмоции? Или вы бы хотели, чтобы все страдали как при Петре?
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Як,що их москали не облучили,то може не все так погано
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Та вони використовувли їх як пловучі туалети.
Унітази зняли умисно, саме для цього.
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Насчёт гальюнов не в курсах.А я б на месте москалей их облучил радиацией.Видимых повреждений нема,а смертоносен.До того ж вернули?Вернули.А вже в строй не поставишь Россия вернула захваченные корабли без каких-либо условий, договориться удалось "по телефону", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6092
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Ох ти!!!
Так куй железо не отходя от кассьі !!!
Насчет Крьіма !!!
Может бьіть Порошенку надо бьіло просто позвонить и нормально попросить, чтоб вернул Крьім?
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А вазелин брать с собой на Нормандскую встречу - то как бы и не условие,а забота. Да, зебил?
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Одне я можу сказати точно... це все схоже на якийсь порнофільм.
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