 Дело о бронежилетах: суд отказался отстранять чиновников Минобороны Капинус и Почтаренко

Об этом сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Капинос и Почтаренко судья отказалась отстранять от должности", - сказал Мисюра.

При этом, отметил он, дело в отношении начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца вернули на доработку.

Дело в отношении еще одного фигуранта "дела бронежилетов" Михаила Каморянского в среду не рассматривали, и судья ушла в отпуск, рассказал Мисюра.

Всем этим лицам ранее объявили подозрения по так называемому "делу бронежилетов".

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Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.