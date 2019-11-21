 Договор по контролю над вооружениями не может касаться только США и России, - Помпео

Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел НАТО в брюссельской штаб-квартире альянса заявил Государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Когда я стал Государственным Секретарем, мы имели дело с ДРСМД. Мы делали то, что администрация Трампа всегда делает, - мы смотрели на реальность и на факты. Было две стороны Договора, только одна его выполняла, поэтому для нас не было смысла оставаться в нем. И мы работали с европейскими партнерами, чтобы убедиться, что есть единство, мы понимаем риски и цену, что продвигаемся вперед вместе, осознавая, что Россия нарушает Договор, и это является причиной выхода из него Соединенных Штатов", - пояснил Помпео.

Он отметил, что любые новые инициативы в сфере контроля над вооружениями должны создаваться с учетом изменений, которые произошли в мире.

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"Президент Трамп никогда не позволит, чтобы США вошли в любые соглашения по контролю над вооружениями, которые не имеют смысла для Соединенных Штатов Америки, или возобновили уже имеющиеся соглашения по контролю над вооружениями, завершающие срок действия и не имеющие больше смысла для Америки. Исходя из этого ключевого принципа, Президент говорил об изменениях в мире. Со времен, когда был создан ДРСМД, возникли новые угрозы, в частности, со стороны Коммунистической партии Китая. Поэтому Президент был очень четким - когда мы говорим о создании новой стратегической структуры, чтобы обезопасить и Америку, это не может быть только (при участии) США и России", - подчеркнул Государственный секретарь США.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.