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 Политика Украины
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Все про:граница (3273) Зеленский (3699) Донбасс (19976)

 Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других стран для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

Об этом он заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь. – Ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал Зеленский.

Читайте также: Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров

Источник: https://censor.net.ua/n3160921
 
 
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Тебя ждут, когда ты с дивана слезешь, и на украинской границе станешь.
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Тут спорить не о чем, всё верно: "миротворцы" с флагами БС нам нахер не нужны!
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Вован, так граница в противоположную сторону от того направления, куда ты двигаешь ВСУ.

"Карту купи, лапоть!"©
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Это озвучена отвлекающеуспокоительная миниатюра для завтрашних на Майдане - за тупых Слуг Нарда их имеет
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Порошенко убеждал Запад про миротворцев ООН, а этот про Беларусь,сателлита РФ....
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Выходит, "сывочолый гений дипломатии" не смог убедить... Кстати, миротворцы ООН и состоят из миротворческих контингентов разных стран. Беларусь и ранее это предлагала, и Порошенко тогда не отказывался.
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А что пороховате здесь не нравится? Можете внятно объяснить? Надо на беларусских миротворцев соглашаться, или что?
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..... прямим текстом відмовляється від світової підтримки.
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Для восстановления контроля над границей нужны не пограничники и не "миротворцы" - для этого нужна армия и яйца... ДБ.
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