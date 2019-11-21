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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Иванисов (6)

 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове

Если информация о судимости депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова за изнасилование несовершеннолетней подтвердится, глава государства пообещал уже завтра заставить его сложить мандат.

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что из фракции "Слуги народа" уже были исключены два депутата (Анна Скороход и Антон Поляков. – Ред.).

"Это будет, наверное, третий человек, если он причастен, и будет человек наказан, если правда, что были почищены данные", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что в "Слугу народа" брали "простых людей из народа, которые никогда не были в политике". "И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - пообещал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Зеленский поблагодарил СМИ за предоставленную информацию об этом депутате. "Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это правда. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если кто-то причастен к чему-то уголовному или к таким сложным уголовным делам", - сказал он.

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3160920
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский. Пиши заявление сам. И отправляйся назад к пианино. Там твоё место.
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Так мразотность кандидатов была основополагающим принципом отбора.
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Ну -ну хороший объект для попиариться решитилеными действиями . А как дела с полиграфами полиграфовичами, как дела с конвертами по 5-10-15, как дела с аудио о делишках в Кривом Роге випкассира 95-го, уж о Богдане и спросить страшно ? А шо ? Некогда? Есть дела поважнее?На завтра надо срочно шо-нибудь повзрывнее педофила придумать ...
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рябошляпка дело открывай, угроза представителю власти, превышение полномочий
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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В мене знайомий там "вчився". Їздив туди раз на рік, завозив кожного разу 2 тис. гривень.
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И как он его заставит, не нарушая закона? Депутат преЗЕденту не подчиняется. Или у нас коррупция?

ЗЫ. Надо было до выборов смотреть, кого гребешь в свою партейку.
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Так мразотность кандидатов была основополагающим принципом отбора.
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Учитывая срочность набора гребли тех, кто не брезговал, и тех, кто доплачивал.
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И про Чупакабру-Ярьоменка пусть не забудет!
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дык, моника зе!лох - в университете не учился, а всего лишь посещал его "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове - Цензор.НЕТ 1200
поэтому "юрЕст" не знает, что полномочия презЕдента не распространяются на мандаты депутатов))
"Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове - Цензор.НЕТ 7913
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Вийди звідси, бандіт! ©

Моніка, там більші зашевари у бзіка сотоваріщі і портновської труби з богданом. Какого ты стрелки переводишь на педофила, который отсидел?
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Зеленский. Пиши заявление сам. И отправляйся назад к пианино. Там твоё место.
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Ну -ну хороший объект для попиариться решитилеными действиями . А как дела с полиграфами полиграфовичами, как дела с конвертами по 5-10-15, как дела с аудио о делишках в Кривом Роге випкассира 95-го, уж о Богдане и спросить страшно ? А шо ? Некогда? Есть дела поважнее?На завтра надо срочно шо-нибудь повзрывнее педофила придумать ...
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«За́втра, за́втра, не сего́дня! - так лентя́и говоря́т» - русский перевод немецкой пословицы «Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute» или её близкого по смыслу варианта: «Morgen! Morgen! Nur nicht heute! Sprechen immer träge Leute».
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Слабенько, петики. Не спать. Где ночная смена?
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На воре шапка горит. Была бы неправда, петики не спамили бы.
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Про шапку и вора, зЕбезян, это ты чётенько. МАЛАДЭЦ!

Пышы ышшо.😂
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А ті, хто за нього проголосували, хто тоді?
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Я не раз писал , что в Украине 73 % населения деградировало ниже плинтуса!
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Чего же вы "такие все из себя элитные" со своим Петюней так обосрались то?
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Потому как если человек идиот, то ты ему хер объяснишь, что герой сериала и актёр, его сыгравший - это не одно и то же. Жаль, что идиотов большинство. Но это естественно для взращённых телевизором.
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О чем вы? Никто не голосовал за киногероев, голосовали сознательно против Порошенка - заслужено отправив его таким образом на помойку истории. А Янелох, похоже, следующий на выход
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Против Порошенка - не было в бюлетене. И если бы, предположим, вы были бы правы и голосовали против Порошенка, а не за картинку телевизионную, то в первом туре не было бы у картинки почти 30%.

Потому не нужно "ля-ля".
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Я не голосовал за порошенко. Так что ты не по адресу
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У тебя с головой все хорошо? Ты не голосовал за Порошенка но при этом имеешь наглость обзывать 73% украинцев деградировавшими личностями? А к какой же "Ылите" ты тогда относишься?
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Найвищий в Україні показник підтримки Володимира Зеленського у другому турі виборів - на Луганщині.
Шоумену віддали свої голосі 89,44% виборців.
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Его позвали играть роль под продюсированием Ермака, под крышей рейдера Коломойского и его правой(типа правовой) руки Богдана. У него нет ценностей, у него мозги - это окрошка из мозгов СЛУГ НАРОДА , у него менталитет криворожанина ватного, достигшего вершин сцены комика постовкового - МАЦКОВСКАЙ ... Ну что нам от него ждать!!!Ну что ему от себя хотеть ! Морозиться морозиться морозиться и чуток обещать и всплывать в этом повседневно дерьме встряхиваясь и играть президента, ведущего свою родину к краху
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У 2015 році балотувався до Рівненської обласної ради по 63 округу (м.Рівне) від "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" як член партії. У 2010 році був обраний депутатом Рівненської обласної ради за списком ВО "Батьківщина", також балотувався від тої ж партії по 37 округу.
З 2016 року - співзасновник та головний юрист у ТОВ "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", з того ж року - співзасновник ТОВ "Санрайз медікал". У 2016-2017 роках був керівником ТОВ "Костопільагроінвест". З 2006 року - співзасновник дочірнього підприємства "Аква Волинь".З 2005 до 2015 року був генеральним директором та засновником ТОВ "Укр Нафта Пром-Альянс". З 1999 до 2015 року - фізична особа-підприємець.
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Все же ясно: был в БПП! Зачем брали в СН?
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Так и в БЮТ был. Это на тему "простых людей с народа". Они и рыгов с ватниками охотно брали так что...
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Яременко - всё ещё глава комитета.
Богдан - сливал Украину кремлёвцам в 2013-2014, сливает и сейчас.
Юзики - решалы.
Тимченки - надувные бабы.
Дубинский - мамкин миллионер - незаконное обогащение, неуплата налогов.
Стефанчук - Тёщин помощник за народные деньги.
Иванисов - насильник несовершеннолетних.

И другие зашквары. А выгнали двоих несогласных - это очищение зелёных рядов.
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Вы забыли знаменитое "**й вам в сраку"(С) от нардепа, который по совместительству владелец клиники, где в баночках можно купить чистую, как слеза, мочу младенцев (для наркоманов).
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Зеля,насильниками в партии СН должен заниматься глава фракции,а твое дело заниматься бепредельщиками в ГБР....
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Так он же и освятил их на этот беспредел, он же лично приказал организовать срочные посадки для удовольствия зелохтората.
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Это понятно, что % стадо хочет зрелищ, но когда преЗЕдент не имеет малейшего понятия об субординации, становится уж совсем печально.
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За такими важными делами не хватает бедному 42летнему мальчику времени на внешнюю политику. Имидж Украины подождет пока мальчик расставит в очередной раз глав ОГА и разберется со всеми своими "слугами" и т.д.
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і свноюзіка! і бурята! і всю свою шаражку! і сам нах...звиздуй з ними...разумкова не забудь...оце я розмріявся...
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Владимир Александрович, прежде, чем выдвигать кого-либо от Вашей партии в нардепы, требуйте у выдвиженца:
- справку из псих-диспансера
- справку о несудимости
- и дайте нардепу простейший тест на знание им, нардепом, родного языка, чтобы определить, а владеет ли нардеп вообще каким-либо языком, кроме матерного.
Проверять подлинность диплома о высшем образовании, "корочки" кандидата и доктора наук ни в коем случае не стоит, у вас тогда в партии НИКОГО не останется почти.
Так что теперь "Держитесь там"(С) или как там у вас в партии принято? "**й вам в сраку"(С)?
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шоб такие документы требовать - нужно их ему самому иметь.. а вот с этим - у зеленой шмаркли проблемы... особенно со справкой из нарко- и псих-диспансера "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове - Цензор.НЕТ 1781
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Чтобы узнать что за человек достаточно спросить у его земляков. Если за человеком есть грехи об этом расскажут. Сейчас с помощью интернета такой опрос элементарно провести. Даже больше скажу за большинство из этих слуг уже писали люди перед выборами. Но в партии видимо решили что это враги пишут. Вообще они глубоко уверены что если их критикуют или находят компроматы то это всё проделки врагов. Если они совершат ментальный сдвиг в своём сознании в этом плане, то их всех ждёт плохой конец.
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скажу так, - перебор с противоречивой информацией, как для одной статьи и не от одного источника)
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То, что бубочка обратил внимание на педофила в партии, пусть и с пендаля, похвально. Но уж если чистить ряды, то кто бы ему подсказал, что в рядах партии спряталась, чтобы избежать накащания за убийство человека некая Лиза по гороскопу овно.
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Как по мне то депутату надо лишь всего предоставить свои фотографии сделаные в период его якобы "пребывания в тьрьме"
Любые фотографии - с моря , с шашлыков , с нового года , с дня рождения кого либо
Если таких фотографий за 1995-2000 он не может предоставить - значит он сидел .
Пусть журналисты в ВР попросят у него данные фотографии .
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Вова, не торопись, если ты заставишь сложить мандат всех преступников, у тебя слуг не останется.
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Смешные люди , а как насчёт того, что значительное большинство депутатов "Слух Арода" активно поддерживали дважды судимого гопника и его партейку .
Насчёт статьи по изнасилованию - да ну не засудили енакиеское ****** ещё и по этой статье , но под следсвием был и если бы не запугали жертву и она бы не забрала заяву , то сидел бы хам и по этой статье тоже !
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