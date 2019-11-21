 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове

Об этом Владимир Зеленский заявил на брифинге в Очакове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра у меня будут реальные данные, я хочу разобраться, фейк это, или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.
Зеленский напомнил, что из фракции "Слуги народа" уже были исключены два депутата (Анна Скороход и Антон Поляков. – Ред.).
"Это будет, наверное, третий человек, если он причастен, и будет человек наказан, если правда, что были почищены данные", - подчеркнул президент.
Глава государства заявил, что в "Слугу народа" брали "простых людей из народа, которые никогда не были в политике". "И Служба безопасности проверяла, и МВД проверяло, и если почищены данные, то будет расследование, это я всем обещаю", - пообещал он.
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Зеленский поблагодарил СМИ за предоставленную информацию об этом депутате. "Мы всегда говорили, что готовы к очищению, и это правда. И никого не останется ни в правительстве, ни на местах, ни в областях, ни даже в партии "Слуга народа", если кто-то причастен к чему-то уголовному или к таким сложным уголовным делам", - сказал он.
19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
ЗЫ. Надо было до выборов смотреть, кого гребешь в свою партейку.
поэтому "юрЕст" не знает, что полномочия презЕдента не распространяются на мандаты депутатов))
Моніка, там більші зашевари у бзіка сотоваріщі і портновської труби з богданом. Какого ты стрелки переводишь на педофила, который отсидел?
Пышы ышшо.😂
Потому не нужно "ля-ля".
Шоумену віддали свої голосі 89,44% виборців.
Прям на плаху.
З 2016 року - співзасновник та головний юрист у ТОВ "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", з того ж року - співзасновник ТОВ "Санрайз медікал". У 2016-2017 роках був керівником ТОВ "Костопільагроінвест". З 2006 року - співзасновник дочірнього підприємства "Аква Волинь".З 2005 до 2015 року був генеральним директором та засновником ТОВ "Укр Нафта Пром-Альянс". З 1999 до 2015 року - фізична особа-підприємець.
Богдан - сливал Украину кремлёвцам в 2013-2014, сливает и сейчас.
Юзики - решалы.
Тимченки - надувные бабы.
Дубинский - мамкин миллионер - незаконное обогащение, неуплата налогов.
Стефанчук - Тёщин помощник за народные деньги.
Иванисов - насильник несовершеннолетних.
И другие зашквары. А выгнали двоих несогласных - это очищение зелёных рядов.
- справку из псих-диспансера
- справку о несудимости
- и дайте нардепу простейший тест на знание им, нардепом, родного языка, чтобы определить, а владеет ли нардеп вообще каким-либо языком, кроме матерного.
Проверять подлинность диплома о высшем образовании, "корочки" кандидата и доктора наук ни в коем случае не стоит, у вас тогда в партии НИКОГО не останется почти.
Так что теперь "Держитесь там"(С) или как там у вас в партии принято? "**й вам в сраку"(С)?
Любые фотографии - с моря , с шашлыков , с нового года , с дня рождения кого либо
Если таких фотографий за 1995-2000 он не может предоставить - значит он сидел .
Пусть журналисты в ВР попросят у него данные фотографии .
Насчёт статьи по изнасилованию - да ну не засудили енакиеское ****** ещё и по этой статье , но под следсвием был и если бы не запугали жертву и она бы не забрала заяву , то сидел бы хам и по этой статье тоже !