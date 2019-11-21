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 Четверо из шестерых раненых 20 ноября на Донбассе находятся в тяжелом состоянии, - СМИ

Все раненые 20 ноября в районе Светлодарской дуги - бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом изданию "Новинарня" сообщили источники в Бригаде быстрого реагирования НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Как известно, бригада Нацгвардии воюет в районе Светлодарской дуги.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября штаб ООС уведомил, что вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, ранения получили шесть военнослужащих.

В штабе ООС подчеркнули, что украинская сторона дважды запрашивала режим тишины, чтобы оказать помощь раненым. Оккупанты соглашались предоставить "тишину", но продолжали обстрел.

Также на Цензор.НЕТ: Комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой

Источник: https://censor.net.ua/n3160919
 
 
 Топ комментарии
 
Вместо противотанковых рвов,зеля строит мосты для легкого продвижения кацапских войск вглубь Украины....
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А мразь наводит мосты дрюЧьбы.
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Вместо противотанковых рвов,зеля строит мосты для легкого продвижения кацапских войск вглубь Украины....
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ти тут знову гнидо свої соплі по клаві розмазуєш наволоч плєшива - дідовипіватєль пнх!
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Для чого після обстрілів це розведення військ?
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"надо просто перестать стрелять, это все знают." © бл@ть ...
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«Новинарня»?
А Полковники в МО читають це видання?
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Нужно совершенствовать выучку войск и вооружения.
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Ну в районе соприкосновения с Крымом нет обстрелов и нет смертей , может стоит перенять опыт частей что там стоят на границе и перестанут гибнуть войны ?
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И в чем там заслуга именно наших частей? В том, что кацапы пока не хотят там стрелять?
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Просто там війну не можна замаскувати під "павстанцев/апалчєнцев". От і все.
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'перемирия аля не стреляют' от зеленого лгуна зеЛи
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А говнокомандующий разбирается с судимостями своих "слуг" - это для него важнее.
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Нібито жи2 при владі, вміє рахувати гроші і на всьому робити гешефт, а не дійде що поранені і загиблі це дуже і дуже дорого і на довгі роки. А не дешевше в!бати туди кілька разів чимось важким чи смартзалізяками, їх вже достатньо. Але глобально жи2ам вигідно знищити і покалічити українську боєздатну меншість, тоді вони отримають всю Україну "без сапративлєния", оце гешефт !!!!! (читайте Бєню і ЗЕ енд Ко),
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Путин этим секет его розгами как мальчишку. Не смог с нашими воинами справиться.тТак хоч над этим недоумком душу отвести можно за счет Украины.
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