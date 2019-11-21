 Четверо из шестерых раненых 20 ноября на Донбассе находятся в тяжелом состоянии, - СМИ

Об этом изданию "Новинарня" сообщили источники в Бригаде быстрого реагирования НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Как известно, бригада Нацгвардии воюет в районе Светлодарской дуги.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября штаб ООС уведомил, что вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, ранения получили шесть военнослужащих.

В штабе ООС подчеркнули, что украинская сторона дважды запрашивала режим тишины, чтобы оказать помощь раненым. Оккупанты соглашались предоставить "тишину", но продолжали обстрел.

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