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 Четверо из шестерых раненых 20 ноября на Донбассе находятся в тяжелом состоянии, - "Новинарня"

Все раненые 20 ноября в районе Светлодарской дуги - бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом изданию "Новинарня" сообщили источники в Бригаде быстрого реагирования НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

По словам источника, оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Как известно, бригада Нацгвардии воюет в районе Светлодарской дуги.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября штаб ООС уведомил, что вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, ранения получили шесть военнослужащих.

В штабе ООС подчеркнули, что украинская сторона дважды запрашивала режим тишины, чтобы оказать помощь раненым. Оккупанты соглашались предоставить "тишину", но продолжали обстрел.

Также на Цензор.НЕТ: Комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой

Источник: https://censor.net.ua/n3160919
 
 
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