 Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров: "Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину трех захваченных РФ год назад кораблей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".
"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах. – Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - сказал Зеленский.
При этом президент указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко. – Ред.), где-то три месяца и все будет на ходу", - сказал он.
Слушайте на Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО Источник: https://censor.net.ua/n3160895
Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Год назад, 25 ноября 2019 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
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Якщо вважаєте, що ***** до цього змусив зєлєнскій, то дозвольте відкланятись. У мене немає часу на навчання одноклітинних.
Мені здається, до політичної влади (нехай навіть компрадорської) треба поводитись методом кнута та коржа. Зробив ганебну річ - дорікати, або навіть паскудити; зробив добро -похвалити. Таким чином ми намагаємось виховати людей та й спрямувати вигідним для нашої нації курсом. А якщо весь час паскудити їх, то для наших ворогів це буде подарунком.
Содрали всю электронику, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты, сняли, петли с дверей, украли кастрюли, даже гальюнами не побрезговали. Подрезаны несущие арматуры каркаса. Катера ремонту не подлежат.
Мелкое пакостное ворье.
Двигатели никто не снимал, никакие арматуры не подрезаны (где там на катере какие "несущие арматуры каркаса"???), все подлежит ремонту.
Электроника - да, практически вся снята.
Нужно не вбросы цитировать из пейсбука, а официальные заявления и акты смотреть - все же есть уже - да, сперли или разбили всю электронику, украли все, что можно было вынести, сняли даже розетки, аккумуляторы, плиты камбузов и унитазы. Но двигатели на месте (неизвестно, в каком состоянии), отремонтировать, разумеется, можно.
Прямая речь: "Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров.Оказывается не морской трибунал обязал рашку вернуть моряков и корабли а телефонный звонок...Да у нас не президент а маг! Знает волшебные слова.)) Может попробует таким образом и войну остановить ?
Да и 73% тоже самое.
Будете, блин, пожинать плоды слабоумия! И что прискорбно, мы тоже.
Нам і так повернули все, що там є. Поверніть, що там БУЛО !
І цей ідіот пхається в велику дипломатію
Представляю себе посылку с обосранным толчком.
Надпись: "Вовчику от Вована. Извини, я очень хотел какать"...
что, уроды, возле кормушки нравилось?
А Лолита со своей соевой шоблой, подняла на ноги всех Охендовских с прокурорами, чтобы Йулька не прошла во второй тур - выполняло задание по приводу к власти сопли.
но видно люди выбирают не лучшее - а необходимое по их уровню развития.
Типо: Шариковы выбирают революцию, приспособленцы - Парашенко, а и те и другие вместе - Зеленского...
вдруг сломает чего, хорошо подружились с русскими
подонками ...
Видео пусть бы сделали телеканалы и с CNN и Reutars передали - пусть весь мир увидит "рюзьге мир" во всей красе..