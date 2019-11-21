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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1362) Зеленский (3722) корабль (1274) Николаевская область (909) Россия (74333)

 Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров: "Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть"

Украина обратится к России с тем, чтобы вернуть все оборудование, которого не хватает на возвращенных Москвой кораблях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину трех захваченных РФ год назад кораблей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах. – Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - сказал Зеленский.

При этом президент указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко. – Ред.), где-то три месяца и все будет на ходу", - сказал он.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО Источник: https://censor.net.ua/n3160895

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Год назад, 25 ноября 2019 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3160918
 
 
 Топ комментарии
 
6 років тому почалась Революція гідності...

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 6500
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"к российской стороне"?! у них ПОПРОСИТ?!
во дурак......................... Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 8728
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Большинство, как всегда, чвякает пльмени в ожидании большой и всеобъемлющей халявы... Ежели халявы не намечается, то желудочные патриоты таким же большинством и обгадят свой выбор...
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Мы обязаны уважать право выбора, но не обязаны уважать этот выбор и тех кто его сделал.
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А как насчет того , что президент это символ государства как флаг или герб .
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Никак. Некоторые правители заканчивали на плахе, а государства до сих пор процветают.
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Путлеровец из моржовии работает, похоже.
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Такого дерьма и у нас хватает. Может быть т.н. "беженец с дамбаса" воспользовавшийся безвизом от Пороха чтобы к полякам свалить. Знаю таких лично.
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Только если он соответствует своему высокому статусу, а не является тупым позорным ничтожеством-предателем
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Разве тупость становится заслуживающей уважения если тупых большинство?
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Плювати на обладнання. Важливим є символічний акт повернення наших кораблів, нехай і в убитому стані. Це знак удачі. І також і того, що московити м'якушечні (з м'якушкою).
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Плювати на здачу України. Важливим є символічний акт погодження ***** на зустріч з зєлупєнскім. Це знак...хз чого, але точно знак! І шось там м'якушечне у зєлупенского там де він чи то побрив чи побриє перед щустріччу.
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Як ви яхту назвете, так вона і попливе. А кораблі повернули попри все.
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Ви ж розумієте, що заслуги зЄлєнскава у цьому практично немає, крім того, що ***** оцінив його прогинання під його, *****вські, хотєлки і щоби телевізороголові зЄвиборці ще попусеали трішки слини під цю новину повернув розкурочені кораблі суто зі своєї ініціативи?

Якщо вважаєте, що ***** до цього змусив зєлєнскій, то дозвольте відкланятись. У мене немає часу на навчання одноклітинних.
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Я належу до багатоклітинних, ще й хордових.
Мені здається, до політичної влади (нехай навіть компрадорської) треба поводитись методом кнута та коржа. Зробив ганебну річ - дорікати, або навіть паскудити; зробив добро -похвалити. Таким чином ми намагаємось виховати людей та й спрямувати вигідним для нашої нації курсом. А якщо весь час паскудити їх, то для наших ворогів це буде подарунком.
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Але я не дуже впевнений, що це саме позитив, коли ***** повертає розкурочені кораблі саме перед щустріччю в Нормандському форматі. Що йому пообіцяв той, з ким у ньго "полный контакт ... в телефонном режиме"?
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Можливо за ці кораблі і буде якась принизлива розплата, а можливо і ні. Я оптиміст. Трохи орієнтуючись у всесвітній історії інтуїтивно мені вважається це позитивом, хоча ж звісно я можу помилятись.
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У нас 73 процента тупых оптимистов, они интуитывно вважали, что "все будет хорошо, по крайней мере хуже не будет точно"(с) но как впоследствии оказалось дважды сделали сами себя
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Це знак розводняка... Московити гидять нам на голови, а ми вважаєо удачею, що вони таки попадають?
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Важливий лише кінцевий результат. В українських підручниках з історії буде написано, що московити принизливо повернули нам кораблі, а про розкурочене обладнання ніхто не писатиме. Якби у зелених було би більше розуму, то вони би це і не афішували б.
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...Дивлячись, хто нам писатиме ті підручники...
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Нам можуть писати лише наші. Ми не індіанці якісь, нас не знищать. Та і Українська культура є невмирущою.
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В такому стані, як вони повернули, то краще б втопили б вже. Секретною апаратури зв'язку ніц, силові установки розідрані фхлам, генератори кончені. Ще й суки в трюмах понасирали, уроди. Кацапи, мля.
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Вернули корабли. Типа, жест доброй воли.
Содрали всю электронику, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты, сняли, петли с дверей, украли кастрюли, даже гальюнами не побрезговали. Подрезаны несущие арматуры каркаса. Катера ремонту не подлежат.
Мелкое пакостное ворье.
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Фантаст однако
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_Враг постарался нанести максимум возможного ущерба в данных обстоятельствах. Брезгливость и пр. здесь ни при чём. У нас война и враг ведёт её множеством способов. А мы - "давайте жить дружно" (с)
Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 7301
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предлагаю напасть на кацов,фсе на фронт,фсё для победы,все воины с цензора идут в первых рядах
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Становится ясно, в каком ОБС вы черпаете свою инфу.
Двигатели никто не снимал, никакие арматуры не подрезаны (где там на катере какие "несущие арматуры каркаса"???), все подлежит ремонту.

Электроника - да, практически вся снята.
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енто Бубочка так сказала? Тогда дела там сапсем хреновенькие,вряд ли они уже выйдут на бз
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Нет, это какой-то идиот сказал, а другие идиоты повторили, особенно про "несущие арматуры каркаса" (что это нахрен такое??) умилило.
Нужно не вбросы цитировать из пейсбука, а официальные заявления и акты смотреть - все же есть уже - да, сперли или разбили всю электронику, украли все, что можно было вынести, сняли даже розетки, аккумуляторы, плиты камбузов и унитазы. Но двигатели на месте (неизвестно, в каком состоянии), отремонтировать, разумеется, можно.
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Да нет не ворье,нам очередной раз указали на место.Макнули в дерьмо-очередной раз. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 3699
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Чем он гонит ? Он ведёт себя как настоящий недорос, холоп он путинский
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Он больше похож на местечкового еврея-украинофоба.
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Он сегодняшний для Зеленски для меня холоп путинский
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Источник: видео трансляция брифинга президента из Очакова
Прямая речь: "Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров.Оказывается не морской трибунал обязал рашку вернуть моряков и корабли а телефонный звонок...Да у нас не президент а маг! Знает волшебные слова.)) Может попробует таким образом и войну остановить ?
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Он уже обо всём договорился - прекратить стрелять, Пороха - под арест, добробаты под суд за то что стреляли, армию распустить. За всё это взять деньгами и на покой.
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Продал Вас клоун парашостану. Больше нечего сказать
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клоун сказочный долбойоб, по телефону, ограбление кораблей это вторая Гаага. но зелох сделал по телефону.
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Катсабы возвращают трупы наших солдат без органов, а что уже говорить о катерах. Но Моника намерено и упорно продолжает убеждать о светлой и невинной сущности росиянцев.
Да и 73% тоже самое.
Будете, блин, пожинать плоды слабоумия! И что прискорбно, мы тоже.
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Содрали всю электронику, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты, сняли, петли с дверей, украли кастрюли, даже гальюнами не побрезговали. Подрезаны несущие арматуры каркаса. Катера ремонту не подлежат))) Кастрюли были намертво приварены к порохоботским бошкам
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Жду не дождусь когда этот дебил унитазы с катеров будет принимать в прямом эфире под звуки фанфар.
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Вот уж недоумок! То, что там есть, они и вернули! А кто вернет то, что там БЫЛО?!
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*** ,*** яяя!!!!Какой идейот Зеленский!!!****, сколько ещё надо терпеть,эту тупость!!!😫😫😫
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Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 2141

Нам і так повернули все, що там є. Поверніть, що там БУЛО !
І цей ідіот пхається в велику дипломатію Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 5245
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Все чаще становится понятно, шо шутки ему писали. Мозхов - нет.
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Ой, не могу!
Представляю себе посылку с обосранным толчком.
Надпись: "Вовчику от Вована. Извини, я очень хотел какать"...
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А чого просити, якщо вони за рішенням Міжнародного морського трибуналу повинні бути повернутими разом з екіпажами, а не так, як ви ці екіпажі ще на всяких цемахів вимінювали???
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вот вопрос вопросов! но боюсь, Зебил на него не захочет отвечать...
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Все просто. Якби Зеля не влаштував обмін, кацапи би фактично визнали наше право на керченську протоку, а так, Зебіл визнав, що вона не наша.
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Вовчик, без ваЗЕлина не обращайся. Будет бо-бо!
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Хто вірить що москалі це цивілізовані люди ? Хто хоче бути з цими дикунами "братьями и аднимнаротом" ? Тому їх і ненавидить весь цивілізований світ. Так було, є і буде, кацапи назавжди залишаться унменш.
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Идиот. Вернули то, что и "есть". А вот, что "было" - нет.
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Определись обдолбанное-вернули то что есть,или того чего нет. Говнокомандующий вообще не в адеквате.
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Тот неловкий момент, когда даже дети вам скажут, что зеленский тупорылый лох
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Как рф туда еще не насрала, ведь это так скрепно..
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соевые, это вы поддержкой Парашенко с Роттердамами и Ахметовыми с Косюками и Охедовськими привели эту гниду к власти...
что, уроды, возле кормушки нравилось?
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Лолита и Зе-сопля - один кремлёвский проект. Они поддерживают и меняют другу друга разделяя быдло ...
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Галоперидола прими инфантил. Или ты, как покорный раб, по наущению порохоботов себя дважды на участке для голосования сделал?
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Я за Йульку тянул.
А Лолита со своей соевой шоблой, подняла на ноги всех Охендовских с прокурорами, чтобы Йулька не прошла во второй тур - выполняло задание по приводу к власти сопли.
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Ну и нафига ты за нее тянул то? Что она такое и что она сделала, кроме тыщщи гривен, чтобы её выбирать? 🍀🍁🌼🍂.
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фига се Зеленський про стан повернутих РФ катерів: "Ми обов'язково звернемося до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є" - Цензор.НЕТ 4191 она и её команда - единственно способны были ...
но видно люди выбирают не лучшее - а необходимое по их уровню развития.
Типо: Шариковы выбирают революцию, приспособленцы - Парашенко, а и те и другие вместе - Зеленского...
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Вот и все величие России - воруй да Березань! Как я и предполагал, шо можно, то великая сверхдержава и свинтит с этих кораблей. Наверное краденное оборудование пойдет на капитальный ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов". Слав Богу шо хоть в не нагадили нигде.
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Фсё штотам есть...или фсё штотам нет-розумій як хочеш! Оце дипломатичний єзик! На нормандському самміті всі будуть шоковані тріумфом перзедента!
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а с украинца-призывника три шкуры снимут, если
вдруг сломает чего, хорошо подружились с русскими
подонками ...
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Так я не понял, нам вернули боевые корабли и это вэлычна пэрэмога мудрого Зе!, или же таки вернули бесполезные корыта ненаходу, которые можно только на лом пустить и тогда получается, что Зе! марионетка который подыгрывает рашке?
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Галоперидолу прими мокшанский бот. Порох отправил моряков на боевое задание, а зе!ленскому вернули не катера, а глумливый металолом. И в чем виноват то, поясни?
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Ублюдок! Люди я звертаюся до вас усіх. Кожен народ заслуговує на таку владу як і сам народ. Тож не будьте ублюдками!!! Тупими продажними ублюдками! Інакше будете вічно порспатись, як опариші в гімні....
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І не забувайне на ЙОЛКУ 9 грудня!!! Не 10-го! Бо 10-го вже буде пізно! 9-го грудня на ЙОЛКУ!
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унитазы москалям надо оставить, пусть привыкают к цивилизации
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Да, потому что сесть на них нашим морякам будет просто ЗАПАДЛО!!
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"..чтобы вернули все что есть.." - это как? Может всё-таки "чтобы вернули всё что с3,14здили!?
Видео пусть бы сделали телеканалы и с CNN и Reutars передали - пусть весь мир увидит "рюзьге мир" во всей красе..
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Подозрительно что нет видео. Может танкист сбрехал?
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То ти кловун ще не бачив як ЧФ СССР ділили. Коли кацапські мародери знімали з нашої половини кораблів усе, що можно було... Не бачив (чи не хотів бачити) як вони техніку з Криму повертали... Але наймерзеннішим було те, як Московський патріархат повертав греко-католикам захоплені у 1939 храми та собори... А дарма, що не бачив. Може зрозумів би із якою худобою ти шашні влаштував.
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Ну не знаю на чем зиждиться оптимизм президента?! Не надо быть великим стратегом,чтобы понять,что доверять оккупанту является элементарной глупостью ,непозволительным не то что президенту страны,но даже рядовым гражданам страны.неужели уроки истории ничему не научили? На примере той-же Грузии,Приднестровья .... Сколько раз россияне кидали Грузию,сперва подписывали договора,отводили войска,а потом ,без особого сопротивления,оккупировали новые территории.При том,РФ всегда трактовала ей же взятые обязательства,исключительно так как им было выгодно,а не так что было на бумаге. За чем наступать на те же грабли???? Ну начали разводить войска,разве после этого меньше стало обстрелов?что изменилось в лучшую сторону?Боюсь,чтобы они не захватили новые земли...
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