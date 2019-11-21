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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1355) Зеленский (3699) корабль (1274) Николаевская область (908) Россия (74319)

 Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров

Украина обратится к России с тем, чтобы вернуть все оборудование, которого не хватает на возвращенных Москвой кораблях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Очакове после осмотра вернувшихся в Украину трех захваченных РФ год назад кораблей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

"Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает (на судах. – Ред.) и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - сказал Зеленский.

При этом президент указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко. – Ред.), где-то три месяца и все будет на ходу", - сказал он.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО Источник: https://censor.net.ua/n3160895

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Год назад, 25 ноября 2019 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3160918
 
 
 Топ комментарии
 
6 років тому почалась Революція гідності...

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 6500
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"к российской стороне"?! у них ПОПРОСИТ?!
во дурак......................... Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 8728
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6 років тому почалась Революція гідності...

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 6500
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Немає нічого дорожчого за свободу...немає ні чого дорожчого за гідність...
Із святом вас, побратими і посестри...Борімося...Все буде Україна!
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Завтра на Майдані - о 19-00. Традиційно.
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Завтра традиційно усі порохоботи на діваномайдан.
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"к российской стороне"?! у них ПОПРОСИТ?!
во дурак......................... Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 8728
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Так те и отдадут--молотками всё побитое. Надо было на видео при передаче всё снять. Или просто молча определить тех-состояние. Можно востанавливать, или нет. И тоже на видео выложить в сеть. Скорее всего смысла нет. Проще новые заложить на верфи. Я бы и партию новых унитазов отправил в Керчь. Под золото---хай серут!
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Вражає мрія і надія української спільноти на порядність ЗЕ-істот. Ці істоти гадки не мають про існування сорому, совісті чи честі. Для цих покидьків нема нічого святого, вони живуть інстинктами. ЗЕ-істоти створені свинособачим "міром" і вірно слугують орді в окупації України.
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Есть неплохой способ - бритьё вафельным полотенцем...
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Вони зараз верещать : «Ми не вибіралі єго. Ми голосовалі протів Порошенка!!!»
Що там за сорт вати в голові? Мабуть випотрошена б/у з якогось просцятого матраса з смітника.
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Вова, нет, пусть сами обращаются... треба ігнор. Та суди.
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Салтыков-Щедрин «История одного города», Органчик…
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...это дно. Слушая этого лживого еврея, один я стал антисемитом ???
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Зря Вы о семитах, комент удалят.
А дураками, чудаками и мудаками не обделён ни один народ на нашей планете.
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«При этом президент указал, что Украина параллельно займется и ремонтом этих судов. "Мы говорили с господином Воронченко (командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адмирал Игорь Воронченко. - Ред.), где-то три месяца и все будет на ходу", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3160918»

Ага, відремонтуємо кораблі, які прийняті у росії на правах речових доказів, і які росія може вимагати повернути...
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вимагати параша може тіко повернути українскій хер собі у дупу
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Бро, часи Пороха минули.
Зараз при владі промосковські сраколизи.
Скажуть відвести війська. Відводять.
Скажуть повернути кораблі назад до Раші. Повернуть.
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То як Мікіла Азіров дивувася рекламі насосів: «Насоси на дачу».
«Ето ж сколько насосать надо ?!»
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Ага, они для того и снимали, чтоб тебе вернуть.
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«С господіном Воронченко»...Головнокомандуючий про Командуючого МСУ.....
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Нехай звертається на колінах до росії🧐
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КАКОЕ ЖЕ ПОЗОРИЩЕ!ПРОСТО ДНИЩЕ!
ПОДАВАЙ В ОТСАВКУ УЖЕ ЗЕЛЕНЫЙ чМЫРь!ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ!
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Ты как челобитную царю подаешь ? На колени холоп зеленый.
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Караул, Аграбили !!! Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 5762 ... во дебил , нужно было от них еще отказаться при передаче в море а не тянуть в Очаков и теперь придьявлять претензии кацапам !!! Все , поздно, поезд уже ушел и ты в натуре лох !!!
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Да як же !
Путін забрал іх у Бариги, а вот мнє отдал !
Нравлюсь потому что єму !
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Глупец... в лохах оказалась Украина, а не путлеров холуй!
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Там що могли повідривали і вже пропили, дятел.
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Зеля, плюхайся на колени, к двери ж...ой повернись и проси в Минске Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 9744
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Хер что они вернут. Эти утырки из-за перебика корабли же и растреляли на что вообще не имели никакого права, потом захватили корабли и наших моряков. Теперь вот их ещё растянули на запчасти. А Зеленский теперь собирается просить вернуть их остальное, тьху...
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А шо АКТ приемки- передачи МЕТАЛОБРУХТУ не составляли?
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Тот случай, когда не лох, даже не понял, что его развели как школьника.....даже страшно представить, что с этим дауном ху@ло сделает в Париже....
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Самое лучшее, что зеля может сделать для страны, это подать в отставку по собственному желанию, пока не натворил делов...
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Какая бездонная глупость... невероятно. Развели не его, а путлер и он - Украину!
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Непроходимая тупость... Развели не Украину, а небольшую часть украинцев, остальные голосовали именно за это сознательно, всё понимая.
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Сознание? У восьмибитных придатков к телеку?? Нет, это невозможно.
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Ага, обратимся к кидалле, хай хоть мелочь на транвай вернет...
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Вообще правильно американские комики смеются с Зеленского что он любит жопу Трампа. Зеленский походу не только Трампа жопу любит.
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А что вы ждали от обсоса, которого до 7 класса водили в школу за ручку, что бы по дороге не обоссали первоклассники. Оно ЧМО!
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ця гугнявая сволота звично корчить ідійота
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Уважение к (у) армии есть или его нет. Его не сыграешь.
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Был в Ахтырке на похоронах... Даже делая скидку на эмоциональность момента - братва злая...
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Зебилы, вам не стыдно за это скулящее посмешище?
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"Ви не маєте права бути відсутніми на війні. Слів скорботи Верховного Головнокомандувача не знайшлося… Це ганьба": Бутусов звернувся до Зеленського через загибель легендарного комбрига Президент України Володимир Зеленський повинен віддати найвищі почесті загиблому командиру 128-ї бригади Євгену Коростельову. Про це написав журналіст Юрій Бутусов, передають Патріоти України. «Слів скорботи в день, коли загинув командир 128-ї бригади Євген Коростельов у Верховного Головнокомандувача не знайшлося…Ви зобов'язані висловити співчуття загиблому Євгену Коростельову, поговорити з родиною і віддати йому найвищі державні почесті», - пише Бутусов. Він нагадав, що за шість років війни з Росією, загинуло 4 українських комбрига, серед яких і Коростельов. Трагедія трапилася під час розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петровське. «Верховний головнокомандувач має право чогось не знати про війну. Але ви, Володимире Олександровичу, не маєте права бути відсутніми на війні. Це ганьба», - написав журналіст. Бутусов додав, що завдяки військовим Україна має велику вагу на міжнародній арені, а президента приймають світові лідери. «Усвідомлюєте ви це чи ні, але ви президент країни, яка продовжує вести війну…І ви не маєте права зображати відсутній стан, коли підлеглі вам воїни гинуть. Це не опція - це ваш обов'язок, яким ви відверто зневажаєте», - написав журналіст. Як повідомлялося, 12 листопада під Новотроїцьким отримали мінно-вибухові травми офіцери 128-й гірничо-штурмової бригади, серед них - комбриг Євген Коростельов. Бійці виконували бойову задачу в глибині ротних і опорних пунктів і підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Лікарі боролися за життя офіцера, але 19 листопада він помер у шпиталі.
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Оно об себе уже мы - когда его короновали на каком корпаративе или сходняке Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 6032
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ну электроника которй у рашки нету и до которой сру прому как до Киева раком а вот унитазы зачем или это тращдиция такая у рузге унитазы тырить Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 26
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В Н.Новгороде недавно достроили пассажирский параходъ. Блогеры высмеяли, что на весь корапль всего 3 унитаза. Теперь понятно откуда их сняли Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 9246

Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 362
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шо на речнике прогулочном 3 сортира по 1 унитазу Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - Зеленский о состоянии возвращенных РФ катеров - Цензор.НЕТ 7176
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Практически всю линию фронта изучают на предмет переноса позиций вглубь наших территорий. Причем, в большинстве своем, на очень короткие дистанции. На некоторых участках до 300-500 метров. Но разведение на такие расстояния практически ничего не дает. Разведение на короткие дистанции выгодно только боевикам и.... тем, кто будет осваивать средства на строительство новых укреплений. То есть МО и генеральному штабу, которые будут распределять деньги и делать закупки. Потому что это десятки миллиардов гривень, которые будут потрачены за считанные месяцы, если не недели. Это будет массовое строительство с массовыми неконтролируемыми закупками и подрядами.
Это Клондайк для тех, кто будет принимать в этом процессе участие.
Кто будет распоряжаться средствами?
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2876242695741006
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Более 70% выбрало Зеленского президентом . Как вам не стыдно оскорблять абсолютное большенство граждан Украины ? Проявите уважение к выбору большинства ...
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Плювати на обладнання. Важливим є символічний акт повернення наших кораблів, нехай і в убитому стані. Це знак удачі. І також і того, що московити м'якушечні (з м'якушкою).
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