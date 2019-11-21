 Кинологический центр Нацполиции открыли в Славянске. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Восстановленный центр является структурным подразделением кинологического центра полиции Донецкой области и учебно-тренировочной базой для кинологов и их четырехлапых помощников.

"Служебные собаки ищут взрывчатку и оружие, раскрывают преступления - таким образом спасают жизни. Это наши напарники, наши коллеги. В новом центре четырехлапые питомцы будут учиться в естественных условиях. Это даст возможность более качественно и в кратчайшие сроки подготовить кинолога и служебную собаку", - отметила представительница Нацполиции Оксана Хоменко.

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Подразделение оснащено всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. В нем обустроены вольеры, полоса препятствий, место для выгула, кухня. На постоянную дислокацию в здесь могут с комфортом разместиться 15 кинологов. Для работников подготовлены спальные помещения, столовая, учебные классы.

"Сейчас в Славянском кинологическом подразделении работают 3 кинолога и 8 собак", - добавили в полиции.

В будущем на базе кинологического подразделения планируют создать "Школу юных кинологов", в которой дрессировке собак смогут обучаться дети.

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