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 Кинологический центр Нацполиции открыли в Славянске. ФОТОрепортаж

В центре будут готовить собак для розыска людей, поиска оружия, взрывчатки и наркотиков. Одновременно там смогут готовить до 40 четверолапых.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Восстановленный центр является структурным подразделением кинологического центра полиции Донецкой области и учебно-тренировочной базой для кинологов и их четырехлапых помощников.

"Служебные собаки ищут взрывчатку и оружие, раскрывают преступления - таким образом спасают жизни. Это наши напарники, наши коллеги. В новом центре четырехлапые питомцы будут учиться в естественных условиях. Это даст возможность более качественно и в кратчайшие сроки подготовить кинолога и служебную собаку", - отметила представительница Нацполиции Оксана Хоменко.

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Подразделение оснащено всем необходимым для содержания и подготовки служебных собак. В нем обустроены вольеры, полоса препятствий, место для выгула, кухня. На постоянную дислокацию в здесь могут с комфортом разместиться 15 кинологов. Для работников подготовлены спальные помещения, столовая, учебные классы.

"Сейчас в Славянском кинологическом подразделении работают 3 кинолога и 8 собак", - добавили в полиции.

В будущем на базе кинологического подразделения планируют создать "Школу юных кинологов", в которой дрессировке собак смогут обучаться дети.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160917
 
 
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СОБАКА - друг человека, но не сепара и не кацапа 😀😀😀
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"Друзья, поступил четвёртый фрагмент переговоров. Комментарии излишни. Слушаем, наслаждаемся и прозреваем"
Поляков виклав черговий фрагмент переговорів.

https://t.me/s/poliakovanton
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6 років тому почалась Революція гідності...

Кинологический центр Нацполиции открыли в Славянске - Цензор.НЕТ 7105
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Якби ще раз в Славянськ приперся якийсь Гіркін, то серед ментів вірними Україні знову були б лише собаки.
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