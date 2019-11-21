 Мы должны усилить поддержку Украины и Грузии, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - сказал он.
Столтенберг также подчеркнул важность двух стран как партнеров НАТО в Черноморском регионе. "НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет. Мы согласовали в апреле пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - добавил он.
Никто уже ничего не делает, не планирует, просто оно как-то там катится всё, и мы вместе с этим всем катимся куда-то в пи...
Хозяйственники хозяйствуют.
Реформы при Порохе им были нетакие, угумсь.
Выразите лучше глубокую озабоченность.
Прям повеяло совком.
Догоним и перегоним!
Не дадим!
Осуждам!
Одобрям!
Политик, а не военный какой-то.
Ага, как обычно, озабоченностями.