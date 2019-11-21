 Мы должны усилить поддержку Украины и Грузии, - Столтенберг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул важность двух стран как партнеров НАТО в Черноморском регионе. "НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет. Мы согласовали в апреле пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - добавил он.

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