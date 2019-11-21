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 Политика Украины, За рубежом
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 Мы должны усилить поддержку Украины и Грузии, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за усиление поддержки со стороны Альянса для Украины и Грузии. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Голос Америки.

"Я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и кадры для того, чтобы мы могли предоставлять им больше практической поддержки", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул важность двух стран как партнеров НАТО в Черноморском регионе. "НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе за последние несколько лет. Мы согласовали в апреле пакет мер, чтобы проводить больше учений и увеличить обмен информацией", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3160916
 
   
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Кстати, вы заметили, что вообще пропала из пространства тема реформ?
Никто уже ничего не делает, не планирует, просто оно как-то там катится всё, и мы вместе с этим всем катимся куда-то в пи...
Хозяйственники хозяйствуют.
Реформы при Порохе им были нетакие, угумсь.
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3,14здоболы вы дешёвые, стултенберг.
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Так уже ниче и не надо
Выразите лучше глубокую озабоченность.
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Интересно, а кому он все эти лозунги говорит?
Прям повеяло совком.
Догоним и перегоним!
Не дадим!
Осуждам!
Одобрям!

Политик, а не военный какой-то.
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Мы должны усилить поддержку Украины и Грузии, - Столтенберг

Ага, как обычно, озабоченностями.
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