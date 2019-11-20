 Зеленский встретил украинские корабли в Очакове. ВИДЕО

Прямую трансляцию вело издание НикВести, информирует Цензор.НЕТ.
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Материалы по теме: Блокада Азовского моря
Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым
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Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Зеленский и Гончарук встретились с Коломойским. ФОТО
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Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
+19
Лучше бы отказал двигатель самолета, а у летчиков были парашюты.
+19
Полетів Зєля у Париж- Собор Нотр-Дам згорів, В Німеччину- у Меркель перший напад відбувся, покупався в морі- берег обвалився. Зїздив до Одеси- на зворотньому шляху презЕдентський котедж автобус з дітками збив....
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
Полетів до Турції- там потужний землетрус...
Поспілкувався з Трампом- того тепер імпічментують...
Лихо якесь, а не презедент...
Ось там наші танки й погоріли.
Дякувати ганкомандувачу - путінському агенту Порошенку.
https://www.rbc.ua/rus/styler/rossiya-agressor-reaktsiya-seti-vazhnye-slova-1558621391.html
...После ожидания Зеленскому предложили военный борт.
При этом глава государства выразил опасения относительно своей безопасности и отказался лететь военным самолетом, сообщает издание.
"ви хатіте, чтоби мєня убілі?"воно точно подумало, що Борт №1 спеціально зіпсували, от впихнуть у військовий транспорт, а там екіпаж викиниться з парашутами і ....все....прощай любимий 95 квартал....вже ніколи не поцілую лисину Кошевого....
і всі зашифровані - ссикуни соєві.
На бракованих броніках і мінометах відкормлені свинарюки.
https://www.youtube.com/watch?v=NeWLVQt-TDg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1gPL4APWwVHfo6S3LNf-7Nf0rzismiTNqdjocFAdGHST1GELhOH0ONp20
І ВСІ під бидлячими ніками - ссикуни з тролеферми.
Прийом бойових суден на зберігання за карною справою від москалів в стані,що вже не дозволяє їх експлуатацію-ганьба для командувача ВМФ України і головнокомандувача (тьху!) ! Хто відповідальний за прийом металобрухту ????
Зе повернув.
Свині з тролеферми тут казяться. Все логічно.
По чом гнилі броніки для "своєї" армії?
Почему, все знают про мину, а ты не знаешь?
Це саме те, що Порошенко й обіцяв в 2007. - "Не вредить РФии".
Секретарем Ради нацбезпеки України тоді був.
Це Порошенківський Флот!
... ну що не вкрали, бо не треба. А хлопців на них здати - запросто.
https://www.facebook.com/skitalec/posts/2877009108997698
Тепер отраБотують. Під Ніками, як криси.
Тьфу, Гидота соєва.
Міст на раиссю відкрив, розібрані корита зустрів, ще залишилось ху#лу зателефонувати та вибачитись.
Зе - Звільнив.
Порохня возмущаєцця. І це логічно.
Кожен робить СВОЄ.
Недолуга порботня всю дупу йому була зализала.