 Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, что они не будут остановлены", - сказала Зеркаль, напомнив о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.
"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя", - отметила дипломат.
На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.
100% вони цього не знали.
Тепер вони точно припинять ці провадження проти Росіії.
Команда хохлів маломанкуртів, у турборежимі веде Україну до руїни.
"Всесвітньо відомий піаніст, який випадково став президентом"
Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
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В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме
Кто-то может припести пример:
ЧТО ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЯТЛЫ СДЕЛАЛИ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ УКРАИНЫ???
Говноедствующий люмпен во власти очень не любит таланты и всячески им мстит
а зебилам пофигу
Помоему уже абсолюьно всем
Я не вижу никаких попыток или даже просто телодвижений как -то помешать пархатой банде каломойши зеленого
Я не буду судить о том, покуривает ли он - это субъективно и не тянет ни на какие обвинения, помилуйте! Но что-то такое крутится на языке - как же описать эти мои впечатления и от Милованова, и от команды СН?
"Непуганые идиоты". Возможно, никогда не чувствовавшие опасности, и потому не приученные ощущать ее на подсознательном уровне. Это не хищники, как наши герои войны - у тех, простите за сравнение, шерсть дыбом поднимается при одном шорохе противника. Турчинов, Кривонос - то были лучшие времена с украинской хищнической сутью, когда мы знали о передвижениях врага и действовали. А сегодня наши "новые лица" нам заявляют: "нападения не будет!" Реально, непуганые.
Непуганые потому, что не видели в глаза ни смерть, ни кровь на израненном теле. Они пришли к власти - и глаза их не округлились от шока, что казна пустая, а у тебя на пороге война. И армии толком нет.
Нет, эти таких ощущений не испытывали.
Эти ездили по "заграницам", сидели на концертах, посещали Москву, зарабатывали бабло - а во власть попали, когда им страну передали более менее с деньгами. Они эту пропасть проскочили благополучно и приземлились задницей на твердую почву.
Вот почему их слушаешь - и кажется, что все спокойно? Рынок земли, ФОПы, бла-бла-бла... Передел собственности... "Чисто поржать", "да все будет пучком..."
Никто из них существенно не пострадает от повышения тарифов на коммуналку. Никто не перестанет ездить на дорогом авто и никто не пойдет воевать на ноль, "если что".
Они просто в какой-то параллельной реальности. Вот, похоже, подходящее определение. Все то, в чем они упрекали Порошенко - и про голодающих пенсионеров, и про полвареника, и про голодную армию, про закрытые заводы и некачественные броники - сегодня от них так же далеко и непонятно, как и при Порошенко.
Так же далека и непонятна опасность российского вторжения. Так же непонятны мотивы Путина и его неспособность держать слово.
Вопрос: в какой стране эти люди все это время жили? О чем это они? И почему они настолько беззаботны, что вещают своим избирателям о ложном чувстве безопасности?
Елена Кудренк
Эти твари знают,что при любых раскладах они в накладе не останутся
Даже если предположить абсолютно фантастический сценарий,что сюда явятся марсиане и сбросят зеленую власть - их охотно приютит "браццкий норот" И свалят они туда далеко не с пустыми карманами. Уволокут то,что им "мародер" оставил
И что?
У нас хоть кто-нибуть когда-нибуть ответил за свои деяния?
Примеры есть?
Положа руку на сердце,я своей вины не чуствую
Потому как не могу одновременно пристрелить несколько миллионов дебилов
Визги же дебилов и том,что если развяжется внутренний конфликт,то все - абсолютно пустой звук.
Потому что все уже наступило. Где-то неделя осталось и это будет оформлено документально.
Вот с конфликтом Украина еще имеет шанс,а так - финита ля комедиа