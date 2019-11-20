EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2016  47
Все про:Россия (74319) Зеркаль (229) Международный суд ООН (102)

 Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль

Международные иски Украины против РФ не должны быть остановлены, поскольку впоследствии их нельзя будет восстановить.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, что они не будут остановлены", - сказала Зеркаль, напомнив о деле Никарагуа против США, когда Международный суд ООН в 1986 году признал в действиях США на территории Никарагуа нарушение норм международного права.

"А потом в Никарагуа сменилась власть. И новая власть подала прошение в суд, что они достигли мирного урегулирования с Соединенными Штатами и не будут продолжать дальше процесс. Процессы нельзя потом восстановить. Их можно прекратить, а восстановить нельзя", - отметила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не тот персонаж, который готов к дружбе с РФ, - Зеркаль предполагает, что вопрос о ее увольнении ставили бы россияне

На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.

Источник: https://censor.net.ua/n3160912
 
   
 Топ комментарии
 
Зеркаль про мовчання Банкової: Можливо, всі розраховували, що ми програємо у Гаазі і «буде простіше»
 показать весь комментарий
 
Цар і великий князь Зельцман перший заборонив страждати...

Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Питання: чого саме хоче досягти клован з оточенням на "нормандській" зустрічі, з якими такими відкритими ідеями і пропозиціями він з обсосами туди їде, окрім капітуляції, кабали і втрати державності, як наслідок отого всього? (останнє очевидно і без інформації по газу)
 показать весь комментарий
 
 
Ну от нащо ти це сказала?
100% вони цього не знали.
Тепер вони точно припинять ці провадження проти Росіії.
 показать весь комментарий
 
 
а это и будет тот "маркер" который уже явно покажет в какую сторону устремлена политика Зеленского как президента...или ЕС или "таёжный саюз" ,третьего не дано... Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4754
 показать весь комментарий
 
 
Бро, та куди, ще який потрібен маркер?
Команда хохлів маломанкуртів, у турборежимі веде Україну до руїни.
 показать весь комментарий
 
 
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
 показать весь комментарий
 
Зеркаль про мовчання Банкової: Можливо, всі розраховували, що ми програємо у Гаазі і «буде простіше»
 показать весь комментарий
 
 
аааааааааааа тільки що Тука на Прямому сформулював хто є зеля

"Всесвітньо відомий піаніст, який випадково став президентом"
 показать весь комментарий
 
 
Цар і великий князь Зельцман перший заборонив страждати...

Гончарук заявив, що народ не повинен страждати від підвищення цін на комунальні послуги, тому Кабмін у терміновому порядку почав розробляти законопроект про заборону страждання від підвищення цін на комунальні послуги та штрафи за страждання.
 показать весь комментарий
 
 
вообще то знали - даже плакаты были ))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Восьмибитные приставки к телеку проголосовали...
 показать весь комментарий
 
Здається єдина людина в уряді яка працює на благо України
 показать весь комментарий
 
 
ГПУ спростувало заяву Рябошапки про погашену судимість, Мінсоцполітики заперечило заяву фонду про призупинення виплати лікарняних та декретних. Весь цей безлад свідчить про одне, управління країною перейшло в режим турбулентності, відсутня вертикаль влади, хто як хоче так і ...
 показать весь комментарий
 
 
До сведения всех посетителей,
В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме
 показать весь комментарий
 
Так над цим якраз і працює зекоманда.
 показать весь комментарий
 
 
-"На вопрос, какова вероятность такого сценария в Украине, Зеркаль ответила, что не может об этом говорить.Источник: https://censor.net.ua/n3160912а вот это уже интрига ...значит у Зе-команды есть пресловутые -план "А" и план "Б"...и это шо-то уже настораживает... Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9718
 показать весь комментарий
 
 
Тепер залишилося лише питання коли і як буде відмовлятися від позовів проти росії нова влада.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно будет назначить профанов они все проиграют.
 показать весь комментарий
 
 
Як варант, але десь вони допустять прокол і ми побачимо їхню брудну гру.
 показать весь комментарий
 
Для этого и назначать
Кто-то может припести пример:
ЧТО ЭТИ ЗЕЛЕНЫЕ ДЯТЛЫ СДЕЛАЛИ ПОЛЕЗНОГО ДЛЯ УКРАИНЫ???
 показать весь комментарий
 
Безсмертний: Визнання Росії спонсором тероризму - це її кінець як ******** держави
 показать весь комментарий
 
 
Пусть не говорит "гоп" пока не перепрыгнул.
 показать весь комментарий
 
Фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна сама на них не погодитьсяя,' - заявив спецпредставник президента ЄврКомісії по Україні Ельмар Брок Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям
 показать весь комментарий
 
 
Трудяга... У неё может быть большое будущее...
 показать весь комментарий
 
 
Валить ей надо отсюда.
Говноедствующий люмпен во власти очень не любит таланты и всячески им мстит
 показать весь комментарий
 
 
Лишилося порівняти суму позову та тих коштів, які США вкинули в економіку цієї країни. Те що тодішня влада, сандіністи (британські компрадори) зробили державу банкрутом та втягнули місцевих у нелюдські злидні, Дзеркаль чомусь не згадала. Абсолютно некоректний приклад.
 показать весь комментарий
 
зеркаль почти КРИЧИТ - банда моники сливают украину !!!!
а зебилам пофигу
 показать весь комментарий
 
 
А че только зебилам?
Помоему уже абсолюьно всем
Я не вижу никаких попыток или даже просто телодвижений как -то помешать пархатой банде каломойши зеленого
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю интервью с нашим министром Миловановым. И поневоле пропитываюсь его состоянием "да ну ла-а-адно!", "да ну не приду-у-мывай!", "да ну какая опасность, какая война!"

Я не буду судить о том, покуривает ли он - это субъективно и не тянет ни на какие обвинения, помилуйте! Но что-то такое крутится на языке - как же описать эти мои впечатления и от Милованова, и от команды СН?

"Непуганые идиоты". Возможно, никогда не чувствовавшие опасности, и потому не приученные ощущать ее на подсознательном уровне. Это не хищники, как наши герои войны - у тех, простите за сравнение, шерсть дыбом поднимается при одном шорохе противника. Турчинов, Кривонос - то были лучшие времена с украинской хищнической сутью, когда мы знали о передвижениях врага и действовали. А сегодня наши "новые лица" нам заявляют: "нападения не будет!" Реально, непуганые.

Непуганые потому, что не видели в глаза ни смерть, ни кровь на израненном теле. Они пришли к власти - и глаза их не округлились от шока, что казна пустая, а у тебя на пороге война. И армии толком нет.

Нет, эти таких ощущений не испытывали.

Эти ездили по "заграницам", сидели на концертах, посещали Москву, зарабатывали бабло - а во власть попали, когда им страну передали более менее с деньгами. Они эту пропасть проскочили благополучно и приземлились задницей на твердую почву.

Вот почему их слушаешь - и кажется, что все спокойно? Рынок земли, ФОПы, бла-бла-бла... Передел собственности... "Чисто поржать", "да все будет пучком..."

Никто из них существенно не пострадает от повышения тарифов на коммуналку. Никто не перестанет ездить на дорогом авто и никто не пойдет воевать на ноль, "если что".

Они просто в какой-то параллельной реальности. Вот, похоже, подходящее определение. Все то, в чем они упрекали Порошенко - и про голодающих пенсионеров, и про полвареника, и про голодную армию, про закрытые заводы и некачественные броники - сегодня от них так же далеко и непонятно, как и при Порошенко.

Так же далека и непонятна опасность российского вторжения. Так же непонятны мотивы Путина и его неспособность держать слово.

Вопрос: в какой стране эти люди все это время жили? О чем это они? И почему они настолько беззаботны, что вещают своим избирателям о ложном чувстве безопасности?

Елена Кудренк
 показать весь комментарий
 
 
Господи,да что непонятного?!
Эти твари знают,что при любых раскладах они в накладе не останутся
Даже если предположить абсолютно фантастический сценарий,что сюда явятся марсиане и сбросят зеленую власть - их охотно приютит "браццкий норот" И свалят они туда далеко не с пустыми карманами. Уволокут то,что им "мародер" оставил
 показать весь комментарий
 
А так хочется что бы недосвалили. Вон даже борт №1 не хочет возить ваЗЕлина. Сломался.
 показать весь комментарий
 
Ну ладно,пусть недосвалят
И что?
У нас хоть кто-нибуть когда-нибуть ответил за свои деяния?
Примеры есть?
 показать весь комментарий
 
 
Тим часом свнсбки повідомляють. Зроблено це на вимогу раши, її текст повністю влаштовує і змінювати його вона не збирається.Якщо міжнародні позови України проти РФ буде зупинено, згодом їх не можна буде відновити, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 727
 показать весь комментарий
 
 
"Если международные иски Украины против РФ будут остановлены, впоследствии их нельзя будет восстановить, - Зеркаль" - Вот и славненько, - подумал зеля, прочитав это.
 показать весь комментарий
 
Субъективно конечно. Просрали мы опять яркую фигуру. И давно ведь была она в МИДе. Почти уверен что назначат министром ИД. Но опять очередное переприставко-хер к чему приставко. Сколько их там чумных с мороза конюхов перебыло? Давно мире пошла тема женская во власти включая оборону! Тут утырки с подворотни косорыло-лапые со звездою в лапе! Жаль Елену Зеркаль в смысле терять. Её в презы а Я Соколову в Ген-прокуроры---повеселились бы мы!
 показать весь комментарий
 
Мы?
Положа руку на сердце,я своей вины не чуствую
Потому как не могу одновременно пристрелить несколько миллионов дебилов
Визги же дебилов и том,что если развяжется внутренний конфликт,то все - абсолютно пустой звук.
Потому что все уже наступило. Где-то неделя осталось и это будет оформлено документально.
Вот с конфликтом Украина еще имеет шанс,а так - финита ля комедиа
 показать весь комментарий
 
Есть давнее устоявшееся мнение, наработка как бы. Что народ не виноват в том что происходит в стране допустим. Но вылазит другая, хоть и прямолинейная логика в виде вопроса. А кто тварь виноват тогда? Америкосы? Кацапы? Ж-ды? Всё здесь! Ну вот у японцев есть ж-ды японские? А у финнов? А живут здорово. Видно они их не пускают на границе своей. Смешно? Да. Так давайте смеяться. Ведь потеряно всё.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх