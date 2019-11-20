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 Политика Украины
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 Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета, - Разумков

Дополнительные средства на строительство мостов в Запорожье могут быть выделены при пересмотре бюджета, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о финансировании строительства мостов в Запорожье, спикер отметил, что сейчас в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе, однако заложена часть, необходимая для начала работ.

По его словам, можно будет выделить дополнительные средства из дорожного фонда в случае, если все предусмотренные на данный момент средства будут использованы. "Это возможно будет осуществить при просмотре Государственного бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Символ коррупции", - Гончарук в Запорожье пообещал за 3 года достроить мост, который заложили 15 лет назад. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160911
 
 
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАЖЕ, ЩО ЧЕРЕЗ ЦЕЙ МІСТ ТАНК НЕ ПРОЙДЕ

Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 9058
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Просте питання від журналістки:
"Скільки коштів витрачено на міст?"
Припіздент нєлох- "я не пом'ятаю..." !!!???
Голова Луг.обл.адм.- "ну приблизно..." !!!???
Забрані мільони з області за ради піару одного клоуна. А скільки вкрадено?
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Потрібно також почати будувати мости в Нікополі та Б.Дністровському!
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Если перевести, то сказал:"Процентов на 99 идите на ЙУХ со своими мостами"
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Почему то такое событие, как увольнение Зеркаль, не получило должного резонанса. Неужели всем уже пох на её откровенные слова?
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А кто должен протестовать ? 73%, проголосовавшие за картинку в телевизоре ?
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Смотрите ребята не потеряйте девственность когда бюджет будет пересматривать Коломой. И ни в коем случае не соглашайтесь на его предложение попить кофе, а то так может получиться что останетесь на едине с колегами по фракции Якименком или Иванисовым. Хотя если Юзик подгонит билеты в квалифкомисию по приемке добропорядочности в Клитиной - соглашайтесь
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на полтора стеклянных моста должно хватить
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Можуть виділити, а можуть і не виділити . І що там булуть переглядати , якщо увесь бюджет "слуги урода" вже роздерибанили . Так що бреше цей членограй, аж піаніно від сорому почервоніло
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