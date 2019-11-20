 Дополнительные средства на мосты в Запорожье могут выделить при пересмотре бюджета, - Разумков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о финансировании строительства мостов в Запорожье, спикер отметил, что сейчас в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрена полная сумма на строительство мостов в регионе, однако заложена часть, необходимая для начала работ.
По его словам, можно будет выделить дополнительные средства из дорожного фонда в случае, если все предусмотренные на данный момент средства будут использованы. "Это возможно будет осуществить при просмотре Государственного бюджета на 2020 год", - отметил Разумков.
"Скільки коштів витрачено на міст?"
Припіздент нєлох- "я не пом'ятаю..." !!!???
Голова Луг.обл.адм.- "ну приблизно..." !!!???
Забрані мільони з області за ради піару одного клоуна. А скільки вкрадено?
9 ч. ·
- Следующий президент.