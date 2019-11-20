 Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко. ВИДЕО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - написал Луценко.
Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.
"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.
Механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
https://n-v.com.ua/v-londone-pokupayut-pomeste-ser-yuryj-lutsenko-y-gertsogynya-yryna/
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
А тебя ватного зегенерата сколько смотрят?
Таким тупым может быть только кацап.
А тепер вам, уродам і слугам - всі карти в руки.
Але ви задалися метою взагалі похерити справи розслідування злочинів на Майдані. Який би не був Горбатюк казуїстом і тормозом - але розслідування хоч і черепашими темпами, але рухалось. Тепер - все. Амінь.
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна. Будь як Яша, не будь як зєбіл!
тебе до цього змушують - чи це така добровільна ініціатива ?
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна як мокша NNN.
Будь як Яша, не будь як зєбіл!
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
9 ч. ·
- Следующий президент.
Я ЗА.
К нему, за компанию, нацеплялось куча пирожков по дороге. Булочка открывает дверь, делает большие глаза, увидев всю компанию, и говорит:
- Что я со всеми вами буду делать?!
А первый Пирожок её успокаивает:
- Не переживай, они все с капустой, я один - с яйцами!
Так вот, мадам - «с яйцами»
БаригоюБізнесменом?
для Ан Мура і решти порохоботів. )
"Пєтя уходіт на дембєль"
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?
Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?
"..- як мінімум 11 підозр саме «майданівським» суддям «зависли» упродовж останнього року. Столярчук і Стрижевська (заступники генпрокурора Юрія Луценка, - LB.ua ) відмовлялись підписувати ці підозри, не мотивуючи такі рішення" (Горбатюк)
необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко.
ВР з коаліцією БПП-НФ була діюча і повноважна аж до 28 серпня включно.\
одне з двох.
Або Вр НЕ БУЛА СПРОМОЖНА ЇЗ-ЗА ВІДСУТНОСТІ КОАЛІЦІЇ,І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРАВИЛЬНО ОГОЛОСИВ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ,
АБО Луценко(людина Порошенко) бреше..Справу він продав"ригам" якраз на етапі передачі її у Суд( немає потреби взагалі у очікуванні рішення про"заочне засудження)
вже не дивуюсь жодній ницості і нікчемності у "справі Майдану" попередньої "команди Бариги"
Бог нас услышал, но молиться нужно точней - отказ двигателя в самолете Зеленского должен произойти в воздухе , а не на земле.
І НШЕ ПИТАННЯ,ЩО СПРАВДІ,купа народу там займались ХЗЧим 5 років ЗА НАШІ ГРОШІ.
Но только не заочно!
"із конюшен Тимошенчихи'..
Бреше як дише..
навіть сам вже не орієнтується,де правда,а де брехня.
Генпрокурору Бариги.
Он пил пять лет
и врал.
и то,и то-
цинично..
беспробудно..
Вони і після Майдану стріляли. Сашка Білого не на Майдані ж розстріляли, і Лісника також. Вони і під Іловайськом стріляли, майже так само як і на Майдані, вони і зараз стріляють.
А ви з розбитим носом лізете обніматися і правду шукаєте. Крім свіжих пригод на свою (тут кожен може собі вибрати, що йому більше до вподоби - голову або іншу частину) ви нічого не знайдете. А Луценко вам завжди щось свіже розкаже, якусь неймовірну історію, нашпиговану більшовицькими парадоксами. В нього близький родич був секретарем обкому. Розказувати про мудру ленінську політику партії - це в нього звичне улюблене заняття.