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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7650) майдан (3953) преступления против Майдана (35)

 Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко. ВИДЕО

Расследование дела о преступных приказах на расстрел людей на Майдане завершено еще в начале 2019 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - написал Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

Смотрите: Генпрокуратура инвентаризирует дела Майдана, ни одно из них не будет утрачено, - Рябошапка. ВИДЕО

"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

Механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.

Также читайте: С первых дней Рябошапка занял позицию, что ОПГ Януковича нет. Говорили, что это выдумка Луценко, - Горбатюк

Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160909
 
 
 Топ комментарии
 
Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Извиняюсь, а вопрос можно задать, если вышесказанные все виновны, то почему все улики на Институтской полностью уничтожили?
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Гей, виборці Зе, ті, що вважають себе "українцями"!
А скажіть но, у якій фракції "ватник" Бужанський, котрий українських патріотів називає "бандеровскімі п...дерасамі"?
Чи не в "Слузі урода"?
Його що, марсіани обрали?
І ви себе досі вважаєте українцями?!!! Ганьба вам!
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Ватник Алеша Гончаренко тоже в пЕСыках находится.
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Луцик , як завжди , жжот - тільки вже з безпечного Лондону - виявляється винні лише ті , хто вже давно втік з країни - тисячі мєнтів- беркутів , що всі 5 років спокійно служили і служать зараз - вони ніфіга не винні ...
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73/43%зебілів і цей NNN як завжди нагло і цинічно брешуть. Навіть в загальновідомих істинах, зокрема, в тому, ніби Луценко поза межами України. Ні, Луценко нині - в Україні.
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В Лондоне покупают поместье сэр Юрий Луценко и герцогиня Ирина
https://n-v.com.ua/v-londone-pokupayut-pomeste-ser-yuryj-lutsenko-y-gertsogynya-yryna/
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просто порохофільним ще методички не оновили - для них Луцик і його "бляхамуха" ще в Україні ... Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 5461
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зебіли, вас ще життя не навчило не довіряти брехуну кадирову? Ні? Тоді ідіть нах.
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За 5 років нас життя навчило не довіряти брехуну парашенке
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Він поводить себе до українців, як Бужанський?
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Смешно когда ватник оленевод пытается подрассказать о типа "ватнике" Гончаренко. ))))
Кайфуй ватник Ринат Амедов
https://www.youtube.com/watch?v=ZmVmX2E9d8o
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Этого клоуна Полтаву еще кто то смотрит.
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200000 человек, больше чем у говнокомандующего подписок на фейсбуке )
А тебя ватного зегенерата сколько смотрят?
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Кацапи його теж не ******* як і ти малорос. І це не обіда, заміть.
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Да какой он малорос?
Таким тупым может быть только кацап.
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Слабенько малорос, дуже слабо- в Трускавець!
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Только полный зебил может сравнивать Гончаренко с Бужанским.
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Всих сєпарів забрав до себе колишній призедент Офшоренко ..)).
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О зебанаріум возбудився, Порошенко президент, а зє призедент або **********.
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26 сентября - всемирный день...их самых
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этот в одноглазниках и вконтаченных читает своих друззей кацапов...
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Юрий це питання треба було ставити ще пецикам а не новій владі
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русня слезь с яндекс переводчика и вернись уже на бутылку. Утомил своей тупостью. Как и главЗЕбил.
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Лахта, розслабся, ти ж знаєш, що ти тупий.
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в старому складі ВР монобільшості не було. Була ситуативна коаліція. На жаль, в деяких проблемних питаннях - недієва. І без "орлів сабакова" протягнути продовження термінів можливостей заочного засудження було неможливо.
А тепер вам, уродам і слугам - всі карти в руки.
Але ви задалися метою взагалі похерити справи розслідування злочинів на Майдані. Який би не був Горбатюк казуїстом і тормозом - але розслідування хоч і черепашими темпами, але рухалось. Тепер - все. Амінь.
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вас всех там надо сажать, так к власти рвались, хотелось английский в Лондоне изучать, что по трупах людей пошли
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Боюсь, что скоро подозреваемые в расстреле людей Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк спокойно вернутся в Украину, как победители над Майданом.
Нам уже ***** согласовывает послов!!!???
Министр иностранных дел Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) связывался с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.
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С начала 2019 и до превращения полномочий той Рады прошло полгода
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А шо таке? Зєлєнський погано мажеться на хліб?
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а що - кацапам порохоботним вже і на хліб не вистачає ? ..))
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Це всьо порох винуватий шо ти проголосував за клована? ))

Мокша NNN: "Я за клоуна нігаласавал, я біл протів баригі!"
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Мокша Кіт Яша - соромно , мабуть , бути порохофілом ? ..))
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Мокша NNN..
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна. Будь як Яша, не будь як зєбіл! Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 2159

Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 9217
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а навіщо мокша Кіт Яша "лизькає дупу рошенівську , трампа чи путіна..." ? Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 4837
тебе до цього змушують - чи це така добровільна ініціатива ?
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Мокша NNN..
Кіт Яша лизькає рошенівське тістечко, а не дупу трампа чи путіна як мокша NNN.

Будь як Яша, не будь як зєбіл! Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 2033 Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 7287
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Надеюсь доказано не так,как с пленками курченко
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Він не має юридичної освіти, не працював в судовій, БРЕШЕ.
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Почему же этот картавый петух не протолкнул этого закона в парламенте при шоколадном мародёре ?
Да потому-что хотел свинью Зе подложить и пилил бабло яныка и ко
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И этот подонок вякает ? Делать надо было вовремя, а не кассу собирать.
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а генитальный алкаш не хочет приехать в Украину и все это повторить наживо, на майдане?
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дебіли, вчіть матчасть. і читайте інфи, хоча би на цензорі. Ну, є же тут тег "луценко"!!! Там - інфа, що він в Україні!
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значит не бухал. и ты просто брехло.
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Игорь Безбородый Напоминает анекдот, как Пирожок ходил к Булочке на день рождения.
К нему, за компанию, нацеплялось куча пирожков по дороге. Булочка открывает дверь, делает большие глаза, увидев всю компанию, и говорит:
- Что я со всеми вами буду делать?!
А первый Пирожок её успокаивает:
- Не переживай, они все с капустой, я один - с яйцами!

Так вот, мадам - «с яйцами»
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не лякайте людей на ніч. Хай краще Арестович йде президентом. Язиком плести, не мішки в'язати. Зеркаль сіра миша з пустим пафосним писком в (обох значеннях)
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Не одна людина говорить ,що Арестович- просто піз..обол )
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для того, щоб стати справжнім Президентом - кандидат має бути політиком. Дипломатом бути - ІМНО, малувато буде... А, тим більше - клоуном... зовсім швах.
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а ще Президент має бути БаригоюБізнесменом?
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перш за все - політиком. А бізнесмен з 95-гокв. клован в ролі ************* - нехай просто подобається вам. Але це - біда для України.
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ПІСНЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ.
для Ан Мура і решти порохоботів. )

"Пєтя уходіт на дембєль"
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По версии Луценко - Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк давали расстрельный приказ перед строем рядовым беркутовцам или кому?
Сколько участников всей цепочки от приказа до выполнения, от самых высших чинов до рядовых установлено?

Сколько типов оружия, из которых были застрелены майдановцы установлено, и сколько из них найдено и изъято, установлены ли источники появления этого оружия?
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Таке враження, що ті хто вверху написав коментарі не жителі України, а живуть на московії.
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підсумки щодо «майданівських» справ по всій Україні,

"..- як мінімум 11 підозр саме «майданівським» суддям «зависли» упродовж останнього року. Столярчук і Стрижевська (заступники генпрокурора Юрія Луценка, - LB.ua ) відмовлялись підписувати ці підозри, не мотивуючи такі рішення" (Горбатюк) Расследование дела о приказах расстреливать людей на Майдане завершено в начале 2019 года, необходимо решение Рады, разрешающее заочное осуждение, - Юрий Луценко - Цензор.НЕТ 4675
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Звернення Героя АТО до Зеленського : Бог є і Він до кожного добереться (відео)
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Заочное осуждение - все равно что заочное питание , звучит хорошо - а понту мало... Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 1399
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Розслідування справи про злочинні накази на розстріл людей на Майдані завершено ще на початку 2019 року.


 необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко.

ВР з коаліцією БПП-НФ була діюча і повноважна аж до 28 серпня включно.\

одне з двох.
Або Вр НЕ БУЛА СПРОМОЖНА ЇЗ-ЗА ВІДСУТНОСТІ КОАЛІЦІЇ,І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРАВИЛЬНО ОГОЛОСИВ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ,
АБО Луценко(людина Порошенко) бреше..Справу він продав"ригам" якраз на етапі передачі її у Суд( немає потреби взагалі у очікуванні рішення про"заочне засудження)
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може.)

вже не дивуюсь жодній ницості і нікчемності у "справі Майдану" попередньої "команди Бариги"
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У самолета Зеленского отказал двигатель.
Бог нас услышал, но молиться нужно точней - отказ двигателя в самолете Зеленского должен произойти в воздухе , а не на земле.
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Люди, в отношении которых совершено преступление, по два месяца не могут следака в полиции увидеть, по ому что у него еще 100500 таких дел. Зато у нас существует целое управление, которое уже больше 5 лет занимается одними и теми же событиями.
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справа Майдану НАДВАЖЛИВА..
І НШЕ ПИТАННЯ,ЩО СПРАВДІ,купа народу там займались ХЗЧим 5 років ЗА НАШІ ГРОШІ.
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и приговорить его к 15 годам принудительного лечения от алкоголизма и трудотерапии.
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Остап Дроздов: уся історія з ринком землі мене відсилає до племені манахатта. Воно за 60 гульденів (еквівалент декільком срібним брязкальцям) продало свою землю
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Расстрел Майдана, аннекксия Крыма, война на Донбассе , президенство Зеленского , продажа Земли Украины - это пункты одного плана.
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гаварішь,всємірний 'жідо-масонскій заговор" ? Розслідування справи про накази розстрілювати людей на Майдані завершено на початку 2019 року, необхідне рішення Ради, яке дозволяє заочне засудження, - Юрій Луценко - Цензор.НЕТ 1116
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А от "злі язики" кажуть , що Пашинський в СІЗО зараз співає соловейком - велика ймовірність що завтра - післязавтра , як раз до річниці Майдану , народ дізнається дещо цікаве і несподіване !
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Пашинський дуже ненадійний свідок..
"із конюшен Тимошенчихи'..
Бреше як дише..
навіть сам вже не орієнтується,де правда,а де брехня.
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Позиция у Юрки -Стакана беспроигрышная: я все расследовал! А если нет результатов - враги народа виноваты! Никакой ответственности за свои слова. Расстрел Майдана не раскрыт потому, что у власти были люди, напрямую замешанные в его организации. Но и сейчас, некоторые, очень влиятельные люди находятся очень близко к власти. Поэтому и сейчас ничего не будет раскрыто.
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ага. и враги и прочие полытические приследователи обосцали ему штаны и обрыгали.
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епітафія .
Генпрокурору Бариги.

Он пил пять лет
и врал.
и то,и то-
цинично..
беспробудно..
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Який сенс вам зараз зациклюватися на тому, хто конкретно стріляв? Зараз йде війна, яка тоді почалася.
Вони і після Майдану стріляли. Сашка Білого не на Майдані ж розстріляли, і Лісника також. Вони і під Іловайськом стріляли, майже так само як і на Майдані, вони і зараз стріляють.
А ви з розбитим носом лізете обніматися і правду шукаєте. Крім свіжих пригод на свою (тут кожен може собі вибрати, що йому більше до вподоби - голову або іншу частину) ви нічого не знайдете. А Луценко вам завжди щось свіже розкаже, якусь неймовірну історію, нашпиговану більшовицькими парадоксами. В нього близький родич був секретарем обкому. Розказувати про мудру ленінську політику партії - це в нього звичне улюблене заняття.
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Получается Югик уже окончательно сливает барыгу, намекая что это он не дал старта этому делу, ведь в начале 2019 года была коалиция соевой банды мародеров.
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В реальності - ніхто ще не починав по-справжньому розслідувати злочини "майдану".
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