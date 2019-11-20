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 Общество
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Все про:выплаты (248) Министерство социальной политики (657) Баженков Евгений (1)

 У Фонда соцстрахования есть 429,4 млн грн, Баженков не имел права приостанавливать выплаты, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что у Фонда социального страхования достаточно средство для того, чтобы обеспечить финансирование выплат больничных, в связи с беременностью и родами.

Об этом говорится в заявлении Министерства социальной политики, опубликованном на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами и т.д. Минсоцполитики сообщает, что это не соответствует действительности. На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минсоцполитики подчеркнули, что поступления в Фонд социального страхования формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

Выплаты приостановил восстановленный Печерским судом в должности бывший руководитель Фонда Евгений Баженков, сообщили в Минсоцполитики.

"Господин Баженков не был уполномочен принимать такие решения, потому что не было заседания комиссии по его восстановлению. Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности, о приостановлении выплат, принимаются только правлением Фонда - не единолично", - заявили в министерстве.

Читайте на Цензор.НЕТ: Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате

Правление будет в ближайшее время собрано для решения ситуации, добавили в министерстве.

В среду, 20 ноября Министерство социальной политики заявило, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват.

Через несколько часов после этого Фонд социального страхования заявил, что вынужден приостановить перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам.

Также на Цензор.НЕТ: Минсоцполитики обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда соцстрахования, - замминистра Коваль

Источник: https://censor.net.ua/n3160908
 
 
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ЗЕБидло повинно хворіти та народжувати на робочому місці, вихідні відмінити також. 40% зростання інакше не вийде
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Привіталв ЗЕбілку. Думаєте вона второпала зв'язок між виборами і припиненням виплат?
В цієї курки не її тупість винна, не бубочка, а Україна! Ну, добре що вже хоч не Порох(
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И опять засветился Пещерный суд. Когда его уже снесут к чертям?
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Семен, их давно пора на новогоднюю елку вывозить - этих судей 😀😀😀
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Флуктуации шоколадного минирования ситуации
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Насколько я понимаю у руководителя должно быть право подписи ( заверенное нотариусом ) и право печати.
Итак - восстановили руководителя судом, но ведь право подписи у другого руководителя. Как может восстановленный остановить выплаты, каким приказом, под каким номером?
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