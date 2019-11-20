 Главой Европейской народной партии избран Туск

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовала в Фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко.

Она отметила: "Приветствуем нового Президента ЕНП. Дональд Туск. Как по мне, лучшая кандидатура и лидер, который сможет усилить правоцентристов Европы. Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП. "ЕС" и ПП (Петр Порошенко) поздравили нового лидера партии".

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