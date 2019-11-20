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Все про:ЕНП (156) Туск (511)

 Главой Европейской народной партии избран Туск

На съезде Европейской народной партии 20 ноября был избран ее новый председатель. Им стал польский политик, друг Украины и председатель Европейского Совета Дональд Туск.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовала в Фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко.

Она отметила: "Приветствуем нового Президента ЕНП. Дональд Туск. Как по мне, лучшая кандидатура и лидер, который сможет усилить правоцентристов Европы. Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП. "ЕС" и ПП (Петр Порошенко) поздравили нового лидера партии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" вступила в Европейскую народную партию

Источник: https://censor.net.ua/n3160907
 
   
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ну добре хоч на піаніно не зіграв перед школярами...хоча може б тоді його батьки розірвали
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Тоже не оторвать от кормушки. Наверно все политики одинаковые.
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Homer‏ @ItechVK 8 мин.8 минут назад



А помните у нас был президент, который не ссал летать военными бортами?

Главой Европейской народной партии избран Туск - Цензор.НЕТ 9177
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і що з того Головою Європейської народної партії обрано Туска - Цензор.НЕТ 2205 . Оказався подбитым летчиком на финише
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Он то дошел до финиша и остался в политике, а зеля сдохнет в 42)
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Как уже надоел этот нафталин
Ну не могут эти рожи с коммуняцкой закалкой вести людей в 21 веке.
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Такая же нафталиновая
Но она уходит через год с небольшим, но на ее место опять прочат такой же нафталин

Поколение избирателей тут подрастает, которых тоже эти старые рожи уже достали
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Енджі забезпечила Германію та Європу молодими емігрантами, які будуть підіймати економіки.
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Ну прямо скажем реальный подъем чувствуется, строительный бум по всей стране, вследствие чего экономический подъем и теперь реально не хватает специалистов на рынке труда
Как бы то ни было, людям действительно надо было помочь изначально, я про беженцев.

Но все равно старое время проходит.
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Ми пишаємося своїми героями, Українцями. А ви то леніним, то сраліним, які і кацапами то не були.
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є ще тверезі люди на празнику популізму і загравання з ворогом
на таких людях як туск і порох буде триматися європейська демократія
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