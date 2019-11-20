 Главой Европейской народной партии избран Туск

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовала в Фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко.
Она отметила: "Приветствуем нового Президента ЕНП. Дональд Туск. Как по мне, лучшая кандидатура и лидер, который сможет усилить правоцентристов Европы. Его кандидатуру поддержали 93% делегатов конгресса ЕНП. "ЕС" и ПП (Петр Порошенко) поздравили нового лидера партии".
А помните у нас был президент, который не ссал летать военными бортами?
Ну не могут эти рожи с коммуняцкой закалкой вести людей в 21 веке.
Но она уходит через год с небольшим, но на ее место опять прочат такой же нафталин
Поколение избирателей тут подрастает, которых тоже эти старые рожи уже достали
Как бы то ни было, людям действительно надо было помочь изначально, я про беженцев.
Но все равно старое время проходит.
на таких людях як туск і порох буде триматися європейська демократія