 Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от из продажи 6 млрд грн, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это почти 10% от всех предприятий, находящихся в государственной собственности. Большая часть из них - это объекты недвижимости и предприятия агросектора. Эффективность их использования практически нулевая, они генерируют убытки и вокруг них частые коррупционные скандалы. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - отметил Премьер-министр Украины.

Решение правительства является частью запланированного процесса приватизации госимущества и в рамках выполнения Указа Президента Украины о передаче 500 объектов на приватизацию до 31 декабря 2019 года.

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Всего в рамках подготовки к приватизации Минэкономразвития совместно с другими государственными органами уже проанализировало более 1300 предприятий, из них около 740 предприятий уже согласованы на приватизацию.