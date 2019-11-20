 Кабмин направил на приватизацию 339 госпредприятий, планируем получить от их продажи 6 млрд грн, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Это почти 10% от всех предприятий, находящихся в государственной собственности. Большая часть из них - это объекты недвижимости и предприятия агросектора. Эффективность их использования практически нулевая, они генерируют убытки и вокруг них частые коррупционные скандалы. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи", - отметил Премьер-министр Украины.
Решение правительства является частью запланированного процесса приватизации госимущества и в рамках выполнения Указа Президента Украины о передаче 500 объектов на приватизацию до 31 декабря 2019 года.
Всего в рамках подготовки к приватизации Минэкономразвития совместно с другими государственными органами уже проанализировало более 1300 предприятий, из них около 740 предприятий уже согласованы на приватизацию.
Цьому Гончаруку на базарі самокатами торгувати.
Після такої його реклама - ціна впаде нижче нижчого рівня.
Де такого нікчему знайшли.
Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски это все скуплят за копейки
Вофка Зєбіл - Поверни вкрадені гроші !
https://korrespondent.net/world/4084013-v-ssha-nachaly-rassledovanye-protyv-kolomoiskoho-smy
Большинство, если не все порежут на металлолом, 6 млрд грн Украина проест, а дальше что, что украинская власть будет продавать?
С одной стороны правительство говорит что инвесторов ждать не стоит, что никто ничего покупать не будет. Потом правительство говорит о коррупции на госпредприятиях где разворовывается почти вся прибыль, и даже создаются убытки (констатируя таким образом факт финансовых преступлений с государственными средствами, и также подверждая своим бездействием соучастие в преступлении). С другой стороны тоже правительство говорит о грядущей большой приватизации, собираясь продавать во время войны, разворованные, плохоуправляемые предприятия по цене металлолома, что нанесет бюджету много-миллиардные убытки из-за недополученной прибыли.
Вместо того чтобы заниматься нормальным управлением госпредприятиями, как это делается во всем цивилизованом мире, правительство на самом деле хочет скрыть преступления своей некомпетентности и воровства госсредств под видом бросовой распродажи. Воровство госимущества это не повод для приватизации, а повод для смены правительства, которое за него отвечает.
Пора остановить все разговоры о приватизации в ближайшие пару лет. Сначала нужно привести предприятия в порядок, уволить и наказать воров, вернуть украденное, нанять нормальное руководство, консолидировать всю мелочь и середняков в крупные госхолдинги, провести международный аудит за 3 года и после окончания войны говорить о приватизации по цене в 20 раз выше чем то что бюджет получит сейчас.