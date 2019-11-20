 Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Иванисов отметил: Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное - это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег.

Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня.

Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили.

Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности.

Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.