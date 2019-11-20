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 Политика Украины
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Все про:ВР (24032) фракция (250) Слуга народа (502) Иванисов (6)

 Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей"

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Иванисов отметил: Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное - это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег.

Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня.

Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили.

Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности.

Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".

19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.

Источник: https://censor.net.ua/n3160904
 
 
 Топ комментарии
 
в применении к "слугам уродов" фраза "член семьи" звучит очень неоднозначно
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Семья.. Собратья и сосёстры..
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Такая семья как у зелебобиков называется "мафия".
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Юля первая семья, никто не хочет обсудить?
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Политическая карьера этого персонажа ВНЕЗАПНО стартовала в партии Батьківщина Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 6426
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будь откровенным до конца, перечисляй дальше, где его полит карьера продолжалась
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а чего тут откровенничать. пытался от БПП пройти в депутаты местные - не прошел. прибился к СН и оппа - в ВР сразу. лифт ептыть!
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Политика в Украине не однозначна, этим и отличается от рф.
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про УДАР, ты забыл ещё... а куда же в бпп смотрели, что позволили такому балотироваться от бпп, или если бы прошёл, то обязательно выясняли бы потом и исключили?
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ты вообще отличаешь местные выборы от выборов в верховную раду?
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попробую пояснить потому как зебобики отличаются тугодумием
на местных выборах побеждает не партия от которой идет депутат. а его дела. а точнее деньги. кто больше перед выборами поставит лавочек, отремонтирует подъездов, поговорит с бабками тот и победит. местные выборы это такой себе внутрисобойчик. законов местные депутаты не принимают, судьбу страны не решают. все на уровне города, села, района. дать на школы 30 % бюджета местного или на дороги в черте населенного пункта. не более того.

выборы в ВР совсем другой расклад. тут партия (бренд) играет главное значение. деньги тратятся не на людей а на заносы "решалам" в партии от которой идешь. деньги огромные для таких вот "чужаков" которые до этого никогда в партии не состояли. а для "слуг уродов" таких заносчиков бабла все 100 % - партии до выборов небыло и сейчас в партии никого нет. в ВР уже принимаются законы и решается судьба страны. это совсем другой уровень

местные выборы это китайский мопед "дельта" и семки в кармане. выборы в ВР это лексус и телка на пассажирском сиденье.

так понятно или надо в картинках?
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спс, не нужно мне ничего объяснять далее, в принципе, мне было всё понятно и с первого поста в этой ветке (не твоего).
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Стрелок - местные выборы это китайский мопед "дельта" и семки в кармане. выборы в ВР это лексус и телка на пассажирском сиденье.
++++++++ Фраза дня. В гранит.
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з того, що я читав в неті, в мене склалося враження, що цей Іванісов - осколок від Батьківщини; осколок, який був орієнтований на Коломойського; потім цей осколок переоформився в частину "Удару" Кличка; а потім викрастилізувався в "Укроп" вже чисто Коломойського. Ну, і відомо, що до середини 15-го року Беня і Порох були в одній упряжці (в БПП); а потім їх шляхи розійшлись. Мені так здалося, що цей скандал - це хук Ахметова по бені, точніше, по його "человечку".
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его хождения по другим "семьям" никто не хочет обсудить?
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Условно, потому что не поделил Украину, а дал ей путь.
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Шлях в олігархічне болото, маючи при цьому виличезний зиск.
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"Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 7994
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вообще-то после бют и бпп это его третья "семья"
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От БПП ? Смешно, Порошенко уже на висилице должен висеть. Це вирок, а не думка.
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Ну и чо здесь такого,ну было,ну изнасилование,ну в извращенной форме,ну и чо?Оно же погашено,какие претензии? Раньше дворяне за такое стрелялись,гордые были.А это же слуги,ну чо с них взять,какой с них спрос.Холуи они и есть холуи. Простительно им.
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изнасилование Марины,нова мулька от Порошенко,помогите шо творится,верните Петю
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мне бы хотелось чем быстрей тем лучше показово сняли бы с Свыни неприкосновенность и в самой раде надели бы наруччеллы розовые
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Та за такое уже бы давно кишки пустили среди известных народов! и правильно причём!
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Да, да. "Зачем Деникин мало вешал хамов" А так их на конюшне пороли.
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в применении к "слугам уродов" фраза "член семьи" звучит очень неоднозначно
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Логическая цепочка - пианино, член, ПРЕЗЕДЕНТ? 😀😀😀
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У прахоботов любые фразы вызывают только им понятные ассоциации... Это как анекдот о психиатре и маньяке, который в любой точке на белом листе видел только свое, знакомое и очень ему приятное...
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Та нормаль звучит той "член"у слуг, Стрелок. Просто музыкальный инструмент. Ну, как смычок.
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Такая семья как у зелебобиков называется "мафия".
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Что-то мне подсказывает что у этого "слуги" на зоне была ложка с дыркой.
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Погашенная судимость, это, типа, уже и не насиловал..!?
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Угу..Поменял статус с "насильник" на "потерпевший".Премию за душевные муки от этой власти получит. Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 1874
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Так за его возраст скостили, видно -16-17лет
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Какая "семья", такие и ее "члены"-депутаты.
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Офіційна фб-сторінка ГПУ спростувала і попросила не розповсюджувати інформацію, яку вони самі ж на цій сторінці поширили, ґрунтуючись на брифінгу і словах Генерального прокурора Рябошапки щодо судимості Іванісова. Звичайний інформаційний день в Україні.
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Ох і весело зебілам - ні дня без зашквару. Блін, та то вже надоїдати починає. Чи не пора ту всю мерзоту паршивою мітлою гнати?
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Пора. Я вже на Майдані, палатку розкладаю. Де ви, моі однодумці-кавопивці? Знову на чергуванні на бойових диванах?
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Даже не знаю кто кого больше замарал - он зечмошную свору или она его .
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"Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем" - ахметов, який серйозно взявся за 73/43%зебілів і особисто за беню, знайде свідків, що сидів, і за що сидів. Оприлюднене його сявкою мосейчуком - лише перша серія. Подивимось що цей зебіл затявкає в другій, і третій серії...
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Дело на днях исчезнет с архива. И обвинят в этом..... А в прочем какая разница кого, был бы человек.
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Дело из архива исчезнет.
Из книги записи судебных решений?
Из оперативного дела в колонии?
Из журнала прививок?
Из журнала посещений осуждённых.
Это бюрократия. "А ведб у нас законов волчьих нет чтобы совсем забыть о человеке"
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Новая газета" вычислила садиста, участвовавшего в зверских пытках и расчленении сирийца. Им оказался путинский "ихтамнет", бывший мент из Ставрополья. Издание заполучило его анкету ЧВК "Вагнер" с записью: "представление интересов РФ за границей"



Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 9577
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Не помню чтобы кто-то из петиков выходил из фракции после обнародования компромата на на них. Кононенко, Грановский, Розенблат и другие - все оставались на своих местах.
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ты так за этого слугу топишь, что невольно задаешься вопросом а не в одном ли углу барака ты с ним чалился? Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 9431
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Розенбата - вигнали рішенням фракції. На Кононенко і на Грановського ьув не компромат, а наїзд. За ці наїзди - навіть в цивільний суд не подати "про захист честі". А справ, подібних, як по Розенблату - нема.
73/43%зебілів не можуть, щоб не зьрехати. Бо чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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Нда, какие то и избиратели у зелупы подозрительные... за педофила извращенца волосы рвут...
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не жалоби...
ой какая оскорбленная невинность...
....стали второй семьей...под удар репутация....ввели в заблуждение...возможная (??) судимость.................."и прослезился" (с)
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Докатились, насильники у нас уже "законотворят"
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Спасибо жителям Донбасса за презедента питераса 😀
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Софа, сейчас немного иначе. "Спасибо жителям Рогу за реЗЕдента не могу"
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Временно снят с довольствия - 5 штук зелени в месяц к основной зарплате. А может и не снят!
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Во партейка, да, ЗеДятлы? Один соучастник воровства денег вкладчиков ПриватБанка, другой у тёщи угол за наши бабки снимает, третий в замминистры через кровать сосок устраивает и жену свою себе в помощники устроил за наши бабки, третий Бене грабить Украину в судах помогал, четвёртый бригадир рэкетиров, пятый зоновский петух с судимостью за изнасилование, и прочая, прочая, прочая. Классный срез своего электората. Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 2321
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В слуги народа прямо на помойке записывали? Даже паспорт не спрашивали? А как тогда объяснить, что количество быдла и мудаков среди СН зашкаливает7
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А какой приличный человек в здравом уме туда запишется?...
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"Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей"(с)

Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 9043
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Голосовавшие за Зеленского и партию СН, вы довольны своим выбором?
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Они глазки потупили, сопят в две дырки и помалкивают.. Що трапилось?
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Ведь вопрос не в том что погашенная или нет судимость, вопрос в том, что скрыл сам факт.
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Приостанавливаешь членство?))) Извращенец, ты шо опять кому-то из слуг помоложе присунул? Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей" - Цензор.НЕТ 9731
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"Чиркаш" с туалетной бумаги, смоется только унитазом.
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19.11.19 21:44 Мосийчук обнародовал документы
В среду, 20 ноября экс-нардеп Мосийчук обнародовал информацию https://censor.net.ua/n3160904
Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Источник: https://censor.net.ua/n3160904
Вы бы там сами сперва разобрались, и согласовали даты.
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Замполит нам мать родная,командир отец родной,нахрена семья такая,лучше буду сиротой!!!
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дааа,шо ще може бути у цих Сук Народу? там жеж їх більше двох сотень
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А когда он в БПП был к нему вопросов не было?
Ну что ещё раз доказывает что даже такой состав СН как сейчас лучше чем состав БПП
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На фоне этого отребья рыги цвет нации и интелегенция.
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химкастрация - приостановит твое членство.....
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Не членство прекращай,а мандат сложи! А то хитрожопый,членство прекращаю,но депутатом остаюсь.
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Не будет у меня удивления если и это окажется фейком, работает российская контора взявшая на вооружение Гебельсовские методы влияния на сознание масс.
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Вот именно. Там конгениальная семейка.
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