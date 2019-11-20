 Совершивший изнасилование нардеп Иванисов заявил о том, что приостанавливает членство во фракции "Слуга народа", ставшей ему "второй семьей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Иванисов отметил: Когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, а с информационного пространства льется поток фейков и откровенной лжи, главное - это вера в тебя близких и дорогих людей, и, конечно, коллег.
Фракция партии "Слуга народа" уже успела стать для меня второй семьей. Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Поэтому, чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить свое членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.
Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня.
Вместе с тем, считаю, что господина Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. Офис генпрокурора уже дал опровержение озвученной сегодня в отношении меня информации. Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили.
Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности.
Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".
19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.
на местных выборах побеждает не партия от которой идет депутат. а его дела. а точнее деньги. кто больше перед выборами поставит лавочек, отремонтирует подъездов, поговорит с бабками тот и победит. местные выборы это такой себе внутрисобойчик. законов местные депутаты не принимают, судьбу страны не решают. все на уровне города, села, района. дать на школы 30 % бюджета местного или на дороги в черте населенного пункта. не более того.
выборы в ВР совсем другой расклад. тут партия (бренд) играет главное значение. деньги тратятся не на людей а на заносы "решалам" в партии от которой идешь. деньги огромные для таких вот "чужаков" которые до этого никогда в партии не состояли. а для "слуг уродов" таких заносчиков бабла все 100 % - партии до выборов небыло и сейчас в партии никого нет. в ВР уже принимаются законы и решается судьба страны. это совсем другой уровень
местные выборы это китайский мопед "дельта" и семки в кармане. выборы в ВР это лексус и телка на пассажирском сиденье.
так понятно или надо в картинках?
++++++++ Фраза дня. В гранит.
Из книги записи судебных решений?
Из оперативного дела в колонии?
Из журнала прививок?
Из журнала посещений осуждённых.
Это бюрократия. "А ведб у нас законов волчьих нет чтобы совсем забыть о человеке"
73/43%зебілів не можуть, щоб не зьрехати. Бо чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
ой какая оскорбленная невинность...
....стали второй семьей...под удар репутация....ввели в заблуждение...возможная (??) судимость.................."и прослезился" (с)
В среду, 20 ноября экс-нардеп Мосийчук обнародовал информацию https://censor.net.ua/n3160904
Я благодарен своим коллегам за простую человеческую поддержку в эти последние три дня. Источник: https://censor.net.ua/n3160904
Вы бы там сами сперва разобрались, и согласовали даты.
Ну что ещё раз доказывает что даже такой состав СН как сейчас лучше чем состав БПП