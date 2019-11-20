EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  370  11
Все про:ВР (24032) газета (102) Кабмин (11357) публикация (16)

 Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере"

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал ряд законопроектов, которыми предлагается исключить газету "Урядовый курьер" из перечня изданий для обязательной публикации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

По мнению членов комитета в последние годы тираж "Урядового курьера" постоянно сокращается и издание уже не может в полной мере считаться общегосударственным.

Комитет поддержал законопроект "О внесении изменений в статью 130 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", который исключает "Урядовый курьер" из списка изданий, в которых обязательно публикуется информация о создании организационного комитета по созыву съезда судей, а также объявления о созыве съезда судей и вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

Также был поддержан законопроект "О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины", который предлагает изменить место обязательной публикации законопроекта о государственном бюджете Украины и информации о его выполнении с "Урядового курьера" на Единый веб-портал органов исполнительной власти Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине хотят, чтобы законы и постановления печатали на сайтах, а не в "Голосі України" и "Урядовому кур'єрі"

Кроме того, комитет направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с предложением включить в повестку дня второй сессии парламента проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обнародования нормативно-правовых актов Кабинета министров Украины и размещения отдельной информации в электронном виде".

Предлагается опубликование актов правительства, нормативно-правовых актов министерств (приказов) и решений НКРЕКП вместо печати в газете "Урядовый курьер" на Едином веб-портале органов исполнительной власти Украины. После опубликования на этом портале нормативно-правовые акты вступают в силу. Также в законопроекте предусмотрено исключение из законов Украины требований о необходимости одновременной публикации в газете "Урядовый курьер" и других официальных печатных изданиях официальной информации.

Читайте также: С 2020 года повестки о вызове подозреваемого будут публиковаться в "Урядовом курьере"

Требования к публикации законов и нормативно-правовых актов в газетах "Голос Украины" и "Официальный вестник Украины" сохраняются.Также  остается обязательность печати ежегодной информации о выполнении Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в газете "Голос Украины" и в газетах, определенных соответствующими местными советами.

Источник: https://censor.net.ua/n3160903
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь новые законы будут публиковать в "новостях 95-го квартала".Вместе с анонсами концертов и ценами на корпоративы. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 9187
 показать весь комментарий
 
досточно..чтобі портнов у себя на соцстранице опубликовал..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
досточно..чтобі портнов у себя на соцстранице опубликовал..
 показать весь комментарий
 
 
А потім вірус-боти Каспєрского будуть їх коректувати....
 показать весь комментарий
 
 
Теперь новые законы будут публиковать в "новостях 95-го квартала".Вместе с анонсами концертов и ценами на корпоративы.
 показать весь комментарий
 
 
А ще краще у вигляді РЕПУ, під соло на фортепіано.
 показать весь комментарий
 
 
Угу..Юзик будет реп читать.У него репа больше всех во фракции. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 5575Шуцман Сивуха и самый лучший зять Стефанчук-бэк вокал. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 5575
 показать весь комментарий
 
А чому б це не оголошував ГЛАШАТАЙ, на площі в центрі великих міст ?
 показать весь комментарий
 
 
Глаштаі швидко по-інвалідності на пенсію тікати будуть, хто лишиться живий

 показать весь комментарий
 
Газету никто не читает..... Они реально дебилы, газета то была таким себе архивариусом на которого можно было всегда сослаться. Сайты очень ненадежны, там задним числом менять даты публикаций и вносить правки в уже существующую редакцию как заблагорассудится, да даже положить на недельку сайт проблем не составит. И как они будут выходить из ситуации?! Временно постить в фейсбуке?
 показать весь комментарий
 
 
Зачем та газета и ссылание на неё?Достаточно при воникшем споре при толковании закона сказать:"-Клянусь пейсами Коломойского". И ваши слова не будут подлежать никакому сомнению. Комитет Рады по цифровой трансформации поддержал отмену ряда обязательных публикации в "Урядовом курьере" - Цензор.НЕТ 7188
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх