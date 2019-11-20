 "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Об этом лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Само-дискредитация, ускоренная и очень опасная.

"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко.

По его мнению, депутаты правящей фракции не выдержали первых же испытаний.

"Сразу повылезало мурло - и ранее судимые насильники, и новые "крышевальщики", и карьеристы-схемотехники, и любители дешевого секса, и нескрываемые ватники, и явные лоббисты олигархата, и "бессребреники" с кучей Luxury-авто, и просто жадные до государственных денег, хотя бы небольших, хотя бы для тещи на жилье...", - написал Гриценко.

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Лидер "Гражданской позиции" жалеет о времени, которое из-за этого теряет страна.

"Бездумные непрофессиональные игрища в "реформы" и быстрая моральная само-дискредитация власти лишь ускорят поток эмиграции за границу. Младших, образованных, здоровых ... останется кто? Верно: старшие, невежественные, больные, нетрудоспособные ... И тогда уже скоро не с кем будет поднимать страну", - пишет Гриценко.

Для себя политик определил рубеж - март 2020 года.

"Либо Зеленский одумается, остановится, осознает глубину пропасти впереди и решительно внесет глубинные коррективы в свою политику и в кадровую политику прежде всего, либо ... тогда без шансов, ускоренный капец стране и государству, во всех смыслах", - подытожил Гриценко.

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