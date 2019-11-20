 "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Об этом лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Само-дискредитация, ускоренная и очень опасная.
"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко.
По его мнению, депутаты правящей фракции не выдержали первых же испытаний.
"Сразу повылезало мурло - и ранее судимые насильники, и новые "крышевальщики", и карьеристы-схемотехники, и любители дешевого секса, и нескрываемые ватники, и явные лоббисты олигархата, и "бессребреники" с кучей Luxury-авто, и просто жадные до государственных денег, хотя бы небольших, хотя бы для тещи на жилье...", - написал Гриценко.
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Лидер "Гражданской позиции" жалеет о времени, которое из-за этого теряет страна.
"Бездумные непрофессиональные игрища в "реформы" и быстрая моральная само-дискредитация власти лишь ускорят поток эмиграции за границу. Младших, образованных, здоровых ... останется кто? Верно: старшие, невежественные, больные, нетрудоспособные ... И тогда уже скоро не с кем будет поднимать страну", - пишет Гриценко.
Для себя политик определил рубеж - март 2020 года.
"Либо Зеленский одумается, остановится, осознает глубину пропасти впереди и решительно внесет глубинные коррективы в свою политику и в кадровую политику прежде всего, либо ... тогда без шансов, ускоренный капец стране и государству, во всех смыслах", - подытожил Гриценко.
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обещали ж до новогодних корпоративов?
опять же...путч декабрьский на подходе и ...йолка!
та ну! теперь не усну до утра)))))))
"Само-дискредитация, ускоренная и очень опасная.
"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3160902
факт як то кажуть- "налицо"...
Расчитьівает на скорьіе вьіборьі? )))
Онотолій, не тужтесь. Вьіборьі будут, но без вас
3% считают, что умеют думать(карьеристьі, начальники, учителя как правильно жить другим)
Остальньіе 95% просто дебильі, которьіе даже не пьітаются напрягать свои извилиньі.
Такая печалька по всему миру, потому на месте Гриценко, я бьі не делал трагедии и апокалипсиса)))
Теперь за вас, долбней, расплачивается вся страна...
Для оценки сучности твоего гнилого организма - достаточно.
Для справки: Пеця - мразь, должен сидеть - с твоим любимым Зебилом под шконкой...
Спочатку вчи граматику, а далі інші науки, і лише потім йди й голосуй, Му Дрий.
Бугага
Действительно поменяйте ник. Сравнить Порошенко, который сделал Украину субъектом международной политики и Монику, который завалил все нах, на потеху и радость мокшам, может только мягко скажем немудрый.
А остановить не пробовал, половник херов?
Ты ничем не лучше его, мямля..
От деятельности безумной и безответственной украинской власти Украину постоянно трясет, Украина в таком режиме долго не выдержит.
но,с твоим спичем трудно не согласится
В той час, як Пристайко несе відверту маячню про ТКГ та «нормандський формат», Медведук@Путін діють послідовно та СИСТЕМНО: - Медведчук очолив міжпарламентське об'єднання за мир та діалог «Україна-Німеччина-Франція-Росія».
Автор: Юрий Бутусов
В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий.
Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.
Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
Свечи на экранах тв
А главную шмарклю *янелох*, когда уже из летаргии выведут? Или там без кокса никак?
Вспомним как он не сходил с рыговских экранов, хаял пороха. А ведь КТОТО из хремля дал зеленый свет
Ты тоже в этом виноват, что к власти привели такую мразину безграмотную!
Мы вам говорили и предупреждали!
Напомню его нетленку.
Будет ли Зеленский терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет. Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет, - добавил Гриценко.
Гриценко отметил, что Владимир Зеленский не имеет никаких обязательств перед Игорем Коломойским и договоренностей с кем-то из нынешних чиновников.
В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме.