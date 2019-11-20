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 Политика Украины
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 "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Март 2020 года - временной рубеж, после которого станет ясно, способен ли Зеленский изменить кадровую политику, или стране и государству придет "ускоренный капец во всех смыслах".

Об этом лидер партии "Гражданская позиция", бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Само-дискредитация, ускоренная и очень опасная.

"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко.

По его мнению, депутаты правящей фракции не выдержали первых же испытаний.

"Сразу повылезало мурло - и ранее судимые насильники, и новые "крышевальщики", и карьеристы-схемотехники, и любители дешевого секса, и нескрываемые ватники, и явные лоббисты олигархата, и "бессребреники" с кучей Luxury-авто, и просто жадные до государственных денег, хотя бы небольших, хотя бы для тещи на жилье...", - написал Гриценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция

Лидер "Гражданской позиции" жалеет о времени, которое из-за этого теряет страна.

"Бездумные непрофессиональные игрища в "реформы" и быстрая моральная само-дискредитация власти лишь ускорят поток эмиграции за границу. Младших, образованных, здоровых ... останется кто? Верно: старшие, невежественные, больные, нетрудоспособные ... И тогда уже скоро не с кем будет поднимать страну", - пишет Гриценко.

Для себя политик определил рубеж - март 2020 года.

"Либо Зеленский одумается, остановится, осознает глубину пропасти впереди и решительно внесет глубинные коррективы в свою политику и в кадровую политику прежде всего, либо ... тогда без шансов, ускоренный капец стране и государству, во всех смыслах", - подытожил Гриценко.

Также на Цензор.НЕТ: Скороход и Поляков о зарплатах в конвертах для "Слуг народа": "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции". ВИДЕО

Повылезало мурло, Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в Слуге народа 01
Повылезало мурло, Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в Слуге народа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160902
 
   
 Топ комментарии
 
Дивлячись на поведінку Зеленського розуміешь одну річ, що людина настільки тупа, що коли вже все закінчиться, пройдуть всі процедури які треба пройти він так і не зрозуміє, за що ж його виришили повісити? Все ж було так гарно!
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Эй, товарищ, ты на себя бы глянул...
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Бульдозер.Ширку регіоналів і бют назвав бульдозером.
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Так ты же в апреле 2019 г. глянул в честные глаза Моники, и сказал, что она искренне хочет.......вот только тогда не уточнил , видимо, чего "Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 6083
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какое там до марта? ничесе!
обещали ж до новогодних корпоративов?
опять же...путч декабрьский на подходе и ...йолка!
та ну! теперь не усну до утра)))))))
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А как называется тот "патриот", который отбирал голоса у Порошенко в пользу людей Коломойского? Уж не этим ли словом? Только эти повылазили, а кое-кто давно залез поглубже в одно место.
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Оножетоль,ты не меньшее мурло...,ты не просто мурло,-ты говнюк, ещё тот!...
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то сказала досвідчена та мудра людина -"капец во всех смыслах".
"Само-дискредитация, ускоренная и очень опасная.
"Слуги народа", собранные под выборы на скорую руку, - прогнозируемо посыпались. Морально и ценностно посыпались. О профессионализме умолчу", - пишет Гриценко.Источник: https://censor.net.ua/n3160902
факт як то кажуть- "налицо"... "Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 7869
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Ахметка с порохом наверное бабла отвалил, чтобы потяфкал против Зеленского.
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думаю-отнюдь...тут просто констатация фактов...или вы не смотрите ТВ и не читаете "Цензор" и "Обозреватель"... "Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 6796 ?
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та 73/43%зебілу не збрехати - значить, не жити.
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Дарма ти так на Рината хвіст піднімаєш. Він козак серйозний . Може і розсердитися
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А как еще может по другому быть, если на выборах он Зеленского поддерживал, а тут резко развоорот на 180 градусов.
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Це ти Ренату Ахмєтову будеш пояснювати, коли його хлопці будуть з тебе шаурму смажити для Вофкі Сцикуна
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Что ж раньше не отвалили бабла?))) зебанатки, смеритесь -все уже похоронили зебубочку, вот и выступать начали
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Вроде умный мужик, в партии 250 неопытных депутатов под которых усиленно роют компромат, было бы очень удивительно если бы все было чисто и гладко.
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депотаты они может и неопытные, но ублюдки с большим опытом
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так ото ж и в тому справа--250 "неопытных депутатов"...кухарка не может править государством...доказано в.и.лениным...а комик-тем более... "Повылезало мурло", - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 5217
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Гриценко за каденції Порошенка задавав таке питання в телевізорі: а чого ж раніше мовчали?
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Зараз чудова, шикарна, збс можливість хайпонути різному шоблу на ЗЕшоблі)
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О, ОНОТОЛІЙ очнулся )))
Расчитьівает на скорьіе вьіборьі? )))

Онотолій, не тужтесь. Вьіборьі будут, но без вас
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Гриценку варто було про це говорити весною ще! Розумний ж дядько, не зебіл якийсь... Такий розвиток подій прогнозувався і він це не міг не знати!
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А ще півроку тому Гриценко так прагнув вскочити в цей пекельний поїзд, що навіть просравши свою кампанію почав з переляку агітувати за Зєлупу. До речі, у обох, Зєлупи та Гриценко є одна спільна риса - війна з РФ пройшла повз них.
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2% умеют думать( ученьіе, інженера, специалистьі)
3% считают, что умеют думать(карьеристьі, начальники, учителя как правильно жить другим)
Остальньіе 95% просто дебильі, которьіе даже не пьітаются напрягать свои извилиньі.

Такая печалька по всему миру, потому на месте Гриценко, я бьі не делал трагедии и апокалипсиса)))
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Гриценко в корне неправ,что повылезало МУРЛО.Это не просто мурло,это лучшие из лучших из 73%,прошедшие жестокие фильтры отбора партии холуев.А те кто похуже,те за них и проголосовали.Это Элита СН.
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ты зря так! читай мой комент ниже. Я голосовал за Зе во втором туре только и то, потому, что пэдро ЗАДОЛБАЛ УЖЕ! но как оказалось, это были два сапога пара! и большинство из 73% проголосовали точно так же! а вот в первом туре за Зе голосовали не далекие люди...
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Поменяй ник на противоположный, или, лучше, выпей йаду...
Теперь за вас, долбней, расплачивается вся страна...
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ты, гнида шоколадная! рот вонючий закрой!!!
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Спасибо.
Для оценки сучности твоего гнилого организма - достаточно.
Для справки: Пеця - мразь, должен сидеть - с твоим любимым Зебилом под шконкой...
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Недалекий пишеться разом, Му Дрий!
Спочатку вчи граматику, а далі інші науки, і лише потім йди й голосуй, Му Дрий.
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Через годик ты будешь мечтать, что бы Петя снова президентом стал.
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Поки не буде знищений мафіозний устрій в нашій державі зміна на вищих посадах представників одного мафіозного клану на інший нічого хорошого народу не дасть, а тільки приведе тих чи інших мафіозі поближче до "корита"
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но как оказалось, это были два сапога пара!

Действительно поменяйте ник. Сравнить Порошенко, который сделал Украину субъектом международной политики и Монику, который завалил все нах, на потеху и радость мокшам, может только мягко скажем немудрый.
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голосовал за Грицыка, оба последних раза. И буду еще. Приличнее него кандидатов не вижу... Зе со своей коМАНДОЙ ****** всех! такого конечно никто не ожидал
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😀Но во вторлм то туре...ты наверняка ща чувпчка голосоловал...а не за Пороха...так что кушай...не обляпайся..
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обляпался ты! весь в шоколаде, только запах не шоколадный!
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Я тоже голосовала за Гриценко, по одной причине, обещал легализацию оружия. 🏹🤺 не сложилось.🙁
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Ну что, Хриць, из-за какого то карликового маланского клоуненка - державе кирдык?
А остановить не пробовал, половник херов?
Ты ничем не лучше его, мямля..
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Западные еврореформы, европорядки, до добра не доведут в любом случае, чем их больше, тем ближе страна к пропасти, к развалу, а люди в все в большем отчаянии, многие уезжают.
От деятельности безумной и безответственной украинской власти Украину постоянно трясет, Украина в таком режиме долго не выдержит.
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Так едь в паРашу, тебя никто не держит. Там хорошо
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так оно из сраной намордовии и стучит копытами по клавиатуре. кацапня вычисляется враз.
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опа на. серливо - мыролюбный онотоль всплыл. неужели еще тешет себя надеждой он еще разок отреформировать надлышковэ майно мо?
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"Сразу повылезало мурло" Кстати вы, пан Гриценко, приложили все свои умения для этого.
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28лет Ылита делало то что даже на местах в маленьких городах в депутаты шли именно такие которые есть сейчас: кто на базаре барыжил, кто наркотой торговал, кто машины крал и тд и тп. И где ж взять Зеленскому нормальных депутатов? Вы ж все зделали чтобы их просто не было бы?
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не крал машины, а мыролюбно их реформировал.
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Да насрать мыролюбно не мыролюбно все они 314дорами были 28лет. Видно что Зеленский не из системы, но окружение из системы
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штейн невиноват - онжыдети? так не бывает.
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а разве время еще не показало, что такое шайка штейнов?
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толя,вспомни,когда и сколько ты гнал на пороха)

но,с твоим спичем трудно не согласится
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Ну если этот, который еще весной смотрел в честные глаза зелупы, сейчас вылез -зебубочка не жилец, до марта его и похороним...
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несомненно со стейнами нужно заканчивать. но это совсем не значит что мыролюбному полькоминику чтото обломится.
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ЭТО , ГРИЦЕНКО , НА ТВОЕЙ СОВЕСТИ ТАКОЙ БЕДЛАМ - нечего было за него топить на выборах
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Толя, в это "мурло", в полной мере, входишь и ты..
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Посыл грицыка- либо зе ведёт меня на должность, либо .... ещё не придумал.
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Чому цей "чесний" полковник, родич зеленого спікера разумкова, говорить про березнь 2020? До брезня 20 планують встигнути з розпродажем України?
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Георгий Тука‏ @tuka_george 19 ****.

В той час, як Пристайко несе відверту маячню про ТКГ та «нормандський формат», Медведук@Путін діють послідовно та СИСТЕМНО: - Медведчук очолив міжпарламентське об'єднання за мир та діалог «Україна-Німеччина-Франція-Росія».


"Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 2000
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В день, когда умер командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось слов скорби

Автор: Юрий Бутусов

В Украине отсутствует Верховный Главнокомандующий.

Может, президент уехал? И кто-то фотографировался весь день с делегациями, и вчера какой-то пацан нашел время на странице Офиса президента написать, что там принимали журналиста Портнова, а сегодня, кажется, тот же самый пацан нашел время постебаться с лидера парламентской фракции на странице президента.

Потому что времени написать слова скорби в день, когда погиб командир 128-й бригады Евгений Коростелев, у Верховного Главнокомандующего не нашлось.
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Могли бы и траур объявить
Свечи на экранах тв
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Летаргия Толи иногда даёт сбои.Собаки лают,а караван идёт.Не смотря на болезни роста.
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Это уже не караван Это стадо баранов ведут на убой
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А караване зеленой шмаркли идет речь? Интересно, а собаки это Беня или портнов с трубой? А про рост, можно подробней?)
А главную шмарклю *янелох*, когда уже из летаргии выведут? Или там без кокса никак?
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Как время ставит все на свои места. Всегда считала Гриценко недалеким дураком, но ведь некоторые личности тянули его в презеденты.
Вспомним как он не сходил с рыговских экранов, хаял пороха. А ведь КТОТО из хремля дал зеленый свет
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Софа, Толик не дурак, но действительно человек недалекий. Ну не дал Бог ему мудрости. Но власть любит и хочет.
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Толик что,-то знает? Или чует? Вон и баба Юля на Зе уже батон крошит. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера...
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Так ты же сам, за этО зеБЕНЕну монику топил!
Ты тоже в этом виноват, что к власти привели такую мразину безграмотную!
Мы вам говорили и предупреждали!
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Кто бы мычал. Только не Гриць.
Напомню его нетленку.
Будет ли Зеленский терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет. Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет, - добавил Гриценко.

Гриценко отметил, что Владимир Зеленский не имеет никаких обязательств перед Игорем Коломойским и договоренностей с кем-то из нынешних чиновников.
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👀👀👀👀👀👀👀ниче себе Толян дает. Я видно в танке в это время была. А то я в первом туре за него голосовала 😜
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До сведения всех посетителей,
В день открытых дверей доводим,
О внедрении самообслуживания,
В нашем новом публичном доме.
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ну настоящий блин полковник..а как быстро то перестроился..помниш в ковеле я казал тебе что ты просто проститутка.. так ты еще хуже...
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