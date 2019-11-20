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 Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности

Сербского президента Александра Вучича заинтересовала информация о якобы имевшей место попытке вербовки российским военным атташе местного офицера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич газете Blic.

По ее словам, глава Сербии счел необходимым проверить, насколько данные о вербовке, вызванные появившимся в сети видео, достоверны. Он поручил это выяснить Агентству военной безопасности.

Вучич также назначил заседание Совета национальной безопасности на 21 ноября на 6 часов вечера,

"У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас", — сказала Брнабич.

Премьер-министр также подчеркнула, что Александр Вучич как главнокомандующий армией Сербии вскоре сообщит о результатах расследования.

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Министр обороны Сербии Александр Вулин подтвердил, что глава страны собирает информацию. Как отметил глава оборонного ведомства, встреча всех начальников разведывательных и контрразведывательных служб и начальника Генштаба армии Сербии с президентом пройдет в четверг.

"Ситуация серьезная, и главнокомандующий сделает выводы после детального рассмотрения фактов", — заявил Вулин агентству "Танюг".

По предположению министра обороны, за событиями может стоять попытка заставить Сербию отказаться от политики военного нейтралитета.

"Я верю в справедливость, проницательность и независимость Александра Вучича, когда речь идет о принятии решений", - сказал Вулин.

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17 ноября в YouTube была опубликована видеозапись встречи двух мужчин на белградской парковке. Один из них, предположительно, сербский офицер, второй — подполковник российской армии Георгий Клебан. На записи предполагаемый военный атташе РФ передает сербу пакет с деньгами, после чего тот уходит к машине.

На видео запечатлены еще несколько встреч мужчин. Среди них — совместный поход в бар, а также передача сумки и конверта. В самом конце видеозаписи сербский офицер сидит в машине и подсчитывает деньги из конверта.

По данным издания РТС, Служба безопасности Сербии подтвердила подлинность записи.

По сведениям Blic, Клебан работал в российском посольстве в Белграде, однако был уволен в июне этого года.

Согласно информации The Insider, Клебан был заместителем военного атташе посольства России в Сербии по вопросам обороны с 2016 года, однако сейчас он уже не упоминается на сайте МИД. В то же время до начала октября его имя можно было там найти, сейчас это видно по кэшированной версии.

В сербском МИДе сообщили, что Клебан занимал должность помощника атташе, однако покинул эту позицию в июне 2019 года, передает радио "Свобода".

Клебан мог действительно покинуть территорию Сербии в июле. Такой вывод можно сделать из поста в Instagram сына дипломата, который написал, что, скорее всего, не вернется в страну.

Также стоит отметить, что расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал в своем Twitter доказательства того, что на записи именно Клебан. Он считает, что россиянина могли объявить персона нон грата и выслать из Сербии.

"Видео, которое было снято с разных ракурсов, и, похоже, было частью хорошо подготовленной операции наблюдения, показывает, что человек обменивается сумками с другим человеком. Действительно, человек на видео — заместитель военного атташе РФ Георгий Клебан", — написал он.

Грозев также приложил скриншоты из видеозаписи и фотографии с мероприятий посольства, на которых изображен, по всей видимости, один и тот же человек.

Расследователь отметил, что использовал сервис распознавания лиц Microsoft Azure.

В соцсети он утверждает, что Георгий Клебан зарегистрирован в Москве по адресу Военной академии Генштаба, а адрес регистрации его супруги совпадает с адресом общежития воинской части спецназа ВДВ.

Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности 01
Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160901
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Теперь кацапы могут испортить отношения со своими союзниками сербами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
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И так на самом деле по всему миру, россияне могут только гадить, ничего не создавая.
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Кто-то ягель на хамсу меняет Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 8537 Шпионы мля. Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 6377
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Да ви шо..оце так новина, серби ви ж дружки путинськи...чмошники.
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И так на самом деле по всему миру, россияне могут только гадить, ничего не создавая.
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Пожалуй, хоть что-то они создать могут.
ГУЛАГ.
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А лихо Цензор новости подают! Если раша вербовал серба, то "якобы попытка". Но "россия задержала высокопоставленного украинского шпиона" - прочтите дословно сами.че так, Бутусов?
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Вот ещё можно посмеяться -/Армения предлагает стать "мостом диалога" для Украины и России/, https://www.ostro.org/general/politics/news/580049/
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Кацапы испортили взаимоотношения с Черногорией, когда пытались устроить государственный переворот в этой стране.
Кацапы испортили отношения с Болгарией, когда болгары поймали мокшанского военного атташе-разведчика.
Теперь кацапы могут испортить отношения со своими союзниками сербами и это прекрасно. Кацапы- это шакалы, которых нужно регулярно клепать.
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Пхахахах. Братская Сербия!))) Ох і ржу.) Думаю скоро і серби ПЦУ визнають)
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Хмм..Это как вербовать шлюху.Путлер,дай Сашке Вучичу чемодан денег и продлевай.Тем более эта шлюха влюблена в парашу и давно для Сербии анал с Рашкой не табу,а даже в радость. Шпионский скандал в Сербии - россияне вербовали местного офицера. Президент Вучич созывает Совет нацбезопасности - Цензор.НЕТ 7689
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ложки матрьошки , фуфайки балалайки , лобизайтесь далi з ****** дарагие братушки
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Андрей Кураев
7 год ·

Диптих патриарха Кирилла стал совсем коротким
Сегодня на патриаршей службе и на Великом входе, и на выкличке не было названо ни одного имени. Просто "помяни, Господи, патриархи православные".
Так патриарх воспринял практику "непоминающих".

Логика раскола одинакова и не зависит от того, кто дрейфует в раскол - сельский поп или патриарх.

Гуня шо? Зі всіма вже посрався?)
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Вот и братушки русофобами становятся... Обложили расеюшку фошизды.
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Расияне вербавали в Сербии МЕСНАГА АХВИЦЕРА ФСБ. Редактар, пишите правильна.
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СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "защитникам-помогателям " , "освободителям " и прочим КРОВАВЫМ АФЕРИСТАМ.....!!!!
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Вот те раз. Шестерки бунтовать вздумали?
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сербы- путинские подстилки. М.б. сейчас до них дойдёт, кого они выбрали себе в друзья..
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Сербы,гонитенах татаромордовскую дичь из своей страны и быстрее в нато и ес или эти подонки построят вам кАмунизьм с гулагами ,голодом и нищетой
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Опаньки, а чё не поделили? Сербия ж рашистский заповедный гадюшник в Европе. Кацапским спецслужбам только под крылом Луки-хитрозачёсаного комфортнее.
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