 Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник

Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Сметная стоимость действительно выросла, это не новость, и это подтверждено ГП "Укргосэкспертиза". На это есть объективные причины:

- стоимость металлоконструкций балок пролетных строений увеличилась с 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металлических конструкций лесов опор с 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;

- выросла заработная плата работников столичных коммунальных предприятий - с 7500 грн до 11000 грн", - написал он.

По словам Поворозника, проект был переутвержден распоряжением КГГА.

"Да, как и на любом крупном строительном объекте, бывают сбои в работе, однако мост строится, работы идут активно и днем ​​и ночью. И, ДА, автомобильное движение по Шулявскому мосту запустим до конца года", - пообещал он.

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