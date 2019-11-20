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 Киевские новости
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Все про:Поворозник (28) Шулявский мост (15)

 Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник

Стоимость строительства развязки на Шулявке возросла из-за подорожания материалов и роста зарплат строителей. Не взирая на это, автомобильное движение по мосту запустят до конца года.

Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ.

"Сметная стоимость действительно выросла, это не новость, и это подтверждено ГП "Укргосэкспертиза". На это есть объективные причины:

- стоимость металлоконструкций балок пролетных строений увеличилась с 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металлических конструкций лесов опор с 32,5 млн грн до 39,4 млн грн;

- выросла заработная плата работников столичных коммунальных предприятий - с 7500 грн до 11000 грн", - написал он.

По словам Поворозника, проект был переутвержден распоряжением КГГА.

"Да, как и на любом крупном строительном объекте, бывают сбои в работе, однако мост строится, работы идут активно и днем ​​и ночью. И, ДА, автомобильное движение по Шулявскому мосту запустим до конца года", - пообещал он.

Также на Цензор.НЕТ: НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве Шулявского моста, письмо о Кличко направили в НАПК. ДОКУМЕНТ

Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160898
 
 
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копейки. мост в лугандонию обошелся всем нам в 1.5 лярда гривен. нормально..
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Не в 1.5, а в 15 миллиардов, не путай. И не гривен, а долларов. За метр квадратный.
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Хорош врать деньги на мост были выделены Красным Крестом
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Коррупция обьективная причина? Конечно.
Чиновник не соврал. Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник - Цензор.НЕТ 3504
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По объективным причинам - Микитасю и Кличко объективно захотелось больше денег.
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Мост подорожал поскольку дружбан богдана взял под опеку этот объект.
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большинство коммунальщиков минималку получают, что он мелет????????
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а точно возросла зарплата работяг... а не руководства?
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Парадокс! У світі ціна на сталь упала, а у нас стрімко виросла.
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