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Все про:депутат (2778) Кременчуг (172) смерть (6239)

 Депутата местного совета нашли застреленным в автомобиле

20 ноября, в городе Кременчуг Полтавской области обнаружили тело 47-летнего жителя в автомобиле Toyota.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что тело погибшего обнаружили около 10 утра. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на данные кременчугской полиции, погибший - депутат Кременчугского районного совета от политсилы "УКРОП" Андрей Гаврилов.

"Около 10:00 поступило сообщение в полицию от женщины с той улицы, где нашли умершего. Он приехал на эту улицу к ней. Она вышла и увидела легковой автомобиль Toyota, который закрыт изнутри. В салоне обнаружила своего знакомого с огнестрельными ранениями от оружия. Пистолет, скорее всего, его собственный, лежал рядом", - сообщает местное издание.

А по данным "Кременчугской газеты", в машине погибшего якобы нашли предсмертную записку. Официального подтверждения этой информации нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3160896
 
 
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чтой-то часто депутатов стрелять стали, вселяет надежду
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НЕ просто депутата, а депутата от Укропа. Привет от Бени или привет Бени?
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Я єсть зілоний фошизд,буду резайт і стріляйт порохнявіх швайне,буду рєзіть ім яйки. Депутата местного совета нашли застреленным в автомобиле - Цензор.НЕТ 2941
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видать покойный слишком много себе нареформировал.
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то пистолет то ружьё, плюс записка , у цензора мало информации
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Депутат приехал к женщине...на ночь, я так понимаю? Или с утреца, но сразу и застрелился? Мутняк. Ох, доведут те бабы укрдепутатов, я так вижу, случай то "депутат-баба" не первый за последнее время.
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