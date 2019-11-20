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 Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает решение России вернуть Украине перед встречей в нормандском формате захваченные корабли правильным шагом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы приветствуем, что Россия, наконец, вернула украинские корабли, которые она захватила в прошлом ноябре. Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву. И это шаг в правильном направлении накануне саммита в "нормандском формате" в следующем месяце", - подчеркнул Столтенберг.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также на Цензор.НЕТ: Боевой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Побреюсь, когда вернутся украинские корабли, - Зеленский извинился, что пришел на пресс-конференцию небритым

Источник: https://censor.net.ua/n3160895
 
   
 Топ комментарии
 
Возвращение МЕТАЛОБРУХТУ? Столенберг жти корабли видел в нынешнем состоянии? Кто вернет убытки? НАТО?
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Твоя русня нарешті побачила, що таке туалет і то на наших кораблях.
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Потужне гундосіння... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити... Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 400
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*****, кацап предлагает нюхать куй как Зеленский наркотиком в 95 квартале угощает. )))
Не, реально ві там все на ********* на фуй подсели. )))
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С гладковыбритыми ногами БУБОЧКА встречал металлолом 😀😀😀
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Возвращение МЕТАЛОБРУХТУ? Столенберг жти корабли видел в нынешнем состоянии? Кто вернет убытки? НАТО?
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а це ваша русня на Чонгарі "натрофеїла" в 2014

Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3665 Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8083Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9982Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7630
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Яша, все чисто в русском духе! Но ты их не вини, то в них дух еще от татаро-монгол. Орда, бл-ть!
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У кацапів якась національна ідея ******* скрізь унітази.
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Яша, когда-то известного режисера спросили, почему вы всегда показываете туалеты, особенно в фильмах своих про разные страны, в т.ч. - СССР? И говорите много о них? Ответ был типа: а туалеты показывают четко культурный уровень нации.
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Скрепно срать в земляную дырку летом и в помойное ведро зимой, аки царь. и мыть не надо, и запах родной и привычный.
У кацапа принято срать за баней, даже присказку такую придумали себе - как гавна за баней.

Даже дырка в земле на московии - это у зажЫточных алегархов))
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А что там с кораблями случилось?! Можно видео в их новом состоянии, пожалуйста.
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Как Зеленский договорился, такие и вернули
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А заборона Трампом публікувати реакцію США на захоплення кацапією українських моряків та суден -- ганебний крок для США.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс скептически оценил возвращение Россией трех задержанных украинских судов и не считает это прогрессом. Об этом он заявил 19 ноября, сообщает Delfi.

"Возвращение судов следует сравнить с ситуацией, когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто. Возможно, это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", - подчеркнул Линкявичюс.
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Возврат или передача на хранение под личные заверения гнусавой гниды?
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Возврат "кораблей" - это как бы вернули не Сенцова а выпотошенное чучело из него . Представили ? Вот такое возырашение "кораблей " состоялось . Зеля вместо Теслы на них видосы снимать будет .
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"...Это то, что просил Международный трибунал ООН по морскому праву..." Источник: https://censor.net.ua/n3160895
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Членограй запостил фото моста в Станице с флагами Луганды. Сказочный долбоящерВозвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9739
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а шо пан президент у нас в селах все мосты уже отремонтированы? а деньги на этот мост для сепарских сволочей с кого слупили? а я отвечу с простых украинских работяг и пенсионеров!!! и вот еще - а почему этот мост изя калосыйский на свои бабки не построил? а ахметка? а тарута? а фирташ? а кварталу 95 скинуться слабо было? а сивоха?
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Можно сделать так. зайти и спросить об этом у гавнокомандующего. Оно конечно же не ответит, но попытку сделать можно...
И заодно спросить почему с Попасной на Бахмут Зеленский всю дорогу снюхал...
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1197193344255954945
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рyсня здивована, що її не хвалять за мародерствоВозвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7141
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Покатайте его на тех кораблях после их возврата.
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Необходимо сказать, что идея с катерами была идиотской. Поэтому не надо много требовать.
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а шо про то что корабли полностью разграблены и остались от них одни корпуса гарантик уже запретил говорить? чтобы путлер не обиделся? ведь командующий ВМСУ уже рассказал что все рашисты разграбили, даже плафоны и розетки поскручивали а силовые установки вывели из лада, про оружие и оборудование никто уже вообще не говорит!!!
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раху издевательски и сочуственно похвалили Возвращение Украине захваченных кораблей - правильный шаг, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4563
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Мониторы,сервера,розетки.Где-то я уже это слышал.
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