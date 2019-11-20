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Все про:Нацполиция (10432) правоохранительные органы (575) Шкиряк (554) Яровой (70)

 Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой

21, 22 и 23 ноября по всей стране запланированы массовые мероприятия - украинцы будут отмечать День Достоинства и Свободы и чтить память жертв Голодомора. Полиция готова обеспечить безопасность участников акций.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий. Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - заявил Яровой.

По его словам, работу уже начали ситуационные центры Нацполиции.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что акции будут проходить по всей Украине, не только в столице.

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"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - сказал Клименко.

"МВД делает все возможное, чтобы мероприятия прошли тихо по всей стране", - резюмировал советник министра внутренних дел Шкиряк.

Источник: https://censor.net.ua/n3160894
 
 
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'Фейкових виборів не буде, якщо тільки Україна сама на них не погодитьсяя,' - заявив спецпредставник президента ЄврКомісії по Україні Ельмар Брок.
Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям.
А вии?
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Все буде добре , настане мир і ЗЕлох піде назавжди в минуле
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Светлана Самборска
«Президент Владимир Зеленский посетил сегодня, 20 ноября, участок разведения войск в Станице Луганской, где заявил, что на встрече лидеров нормандского формата он хочет обсудить, "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется"» - Лига.нет
Как жаль, что никто подсказал бубачке, что выяснять "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется" надо было до того, КАК НАЧАЛ СДАВАТЬ ТЕРРИТОРИИ, ****, ****, 3,14дор сраный 🤬🤬🤬»
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Як правильно називається людина, котра цицьки голить, а бороду, навпаки, запускає?
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Щоб було тихо, і найважливішою справою - грати пуською на роялі гідранту не заважали.
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То бишь ВОРОохранительные органы готовы защитить своих господ ?
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я сподіваюсь що поліція забезпечить безпеку мирних громадян. А якщо треба і зачистить незгодних Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой - Цензор.НЕТ 6239
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Як правильно називається людина, котра цицьки голить, а бороду, навпаки, запускає?
Грає причинним місцем на роялі.
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
А ***** його називає сімпатяшка.

ВгадайТе, як його завут?
Зелібобікам дається три спроби
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