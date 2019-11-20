 Полиция готова обеспечить безопасность во время массовых мероприятий 21-23 ноября, - Яровой

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
"Полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога готовы к проведению массовых мероприятий. Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, мы будем привлекать достаточное количество правоохранителей", - заявил Яровой.
По его словам, работу уже начали ситуационные центры Нацполиции.
Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что акции будут проходить по всей Украине, не только в столице.
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"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустили провокации во время акций", - сказал Клименко.
"МВД делает все возможное, чтобы мероприятия прошли тихо по всей стране", - резюмировал советник министра внутренних дел Шкиряк.
Навіть, ЄС зрозуміє, що Зеленський - колоборант і може погодитися на те, що суперечить інтересам України і євроцінностям.
А вии?
«Президент Владимир Зеленский посетил сегодня, 20 ноября, участок разведения войск в Станице Луганской, где заявил, что на встрече лидеров нормандского формата он хочет обсудить, "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется"» - Лига.нет
Как жаль, что никто подсказал бубачке, что выяснять "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется" надо было до того, КАК НАЧАЛ СДАВАТЬ ТЕРРИТОРИИ, ****, ****, 3,14дор сраный 🤬🤬🤬»
Грає причинним місцем на роялі.
Любить сраку Трампа.
Жере шаурму.
Бігає проміж фонтанчиків.
Носить браслетики.
Не голиться через забобони.
А ***** його називає сімпатяшка.
ВгадайТе, як його завут?
Зелібобікам дається три спроби