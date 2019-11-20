EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  994  23
Материалы по теме:
Все про:США (15795) Трамп (2643) Сондленд (14)

 "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения посла США в ЕС Гордона Сондленда, заявившего, что американский лидер велел ему работать с Джулиани для начала расследования против Байдена.

Дональд Трамп обратился к журналистам на лужайке у Белого Дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС. Он не стал отвечать на их вопросы, а вместо этого зачитал отрывки из показаний Сондленда и свое письменное заявление из блокнота.

Фотокорреспондентам удалось сфотографировать страницу блокнота с заметками Дональда Трампа.

Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно, - Трамп в ответ на обвинения Сондленда 01

"Что вы хотите от Украины?" - он спрашивает меня. Я продолжаю слышать все эти разные идеи и теории. Это - посол Сондленд говорит со мной…Чего вы хотите, чего вы хотите? Это был очень короткий и резкий разговор, который у него был со мной", - сказал Трамп.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мне хорошо известен этот факт", - чиновник Белого дома Виндман подтвердил, что Путин распространял версию о "вмешательстве" Украины в выборы в США

"Он продолжает, "чего вы хотите?". Вот мой ответ. Готовы? У вас есть камера? "Я ничего не хочу. Это то, что я хочу от Украины". "Я ничего не хочу". Я сказал это дважды!", - добавил он.

Президент США также заявил, что на самом деле он не очень хорошо знает Сондленда: "Я не очень хорошо его знаю. Хотя, похоже, он хороший парень".

Ранее сегодня посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что вместе с министром энергетики Риком Перри и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером вынужден был сотрудничать с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также на Цензор.НЕТ: Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3160893
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Посол Гордон Сондланд (назначенец Трампа) в этот момент даёт открытые показания в Конгрессе по импичменту Трампа. Его показания - абсолютная катастрофа для Трампа, Пенса, Помпео, Джулиани. Как выражаются американцы, «он бросил их под автобус».

Кстати, Помпео только что подал в отставку.
 показать весь комментарий
 
 
Организм "содержательный" разговор провел "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 7811
 показать весь комментарий
 
 
дивлячись на фото з нотатками Донні, виникає враження, що їх писала дитина, років 10-12....
 показать весь комментарий
 
Яковіна по радіо НВ каже, що Трамп визнавсь, що йому "насрати на Україну", за словами Сондленда.
 показать весь комментарий
 
Мов би Україна Трампу цікава лише тому, щоб отримати компромат на Байдена.
_______________
Здається, що ми на межі грандіозного шухера "Я ничего не хотел. Сказал Зеленскому поступать правильно", - Трамп в ответ на обвинения Сондленда - Цензор.НЕТ 4507
 показать весь комментарий
 
)))) капец... и за его сракой умирает зелупа -вдумайтесь в это, ошметки зебанатов😁
 показать весь комментарий
 
Leрочка-людоедка у тебя в лексиконе кроме зелупа и зебанаты другие слова имеюца?
 показать весь комментарий
 
короче зеленскому таки удалось войти в мировую историю зашкваров с США, до еще и всю нашу страну втянул, что мне люди из Европы пишут: "о Украина теперь каждый день в новостях". И ржут, с*ки.

Чтоб этого колуна шляк трафив! За что это нам??
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это уже анекдот.
- Вова, сделай мне правильно...
- Так так же не правильно...
- Правильно, правильно...
 показать весь комментарий
 
 
_Трампон тормозил и саботировал настоящие санкции против моржовии! Чтоб его американцы в клочья порвали.
 показать весь комментарий
 
Порошенко втянул Украину во внутрипартийные американские разборки.

Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.

"Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент.

Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов".
 показать весь комментарий
 
Если не знаешь, выделяешь 2 слова, правой кнопкой - найти в Гугл. Там будет много инфы, включая полные показания.
===Джордж П. Кент (англ. George P. Kent) - американський дипломат[1], заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії (з 4 вересня 2018 року)[2]===
 показать весь комментарий
 
Факты: Зеленский под Трампа не прогнулся, помощь восстановили без требуемого заявления. Порошенко прогнулся под Байдена всего за 6 часов, о чем тот сам со смаком рассказывал.
 показать весь комментарий
 
Факт в том что зе шаквареный любитель зада трампа. Порох по сравнению с ним бог
 показать весь комментарий
 
Украина влезла в американские выборы и это было ошибкой.
 показать весь комментарий
 
В блокноті написано "Zellinsky", через літеру "і", а не "Zelensky", як треба було б. Тобто: у нього асоціації все таки з "Lewinsky".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх