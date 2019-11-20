 В России задержан высокопоставленный украинский агент - офицер бригады ПВО Южного военного округа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа", — говорится в заявлении ведомства.
По версии ФСБ военный "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". Такое задание он якобы получил от Главного управления разведки Минобороны Украины.
Авторы Telegram-канала "Открытые медиа" нашли в социальных сетях страницу задержанного. По их данным, ФСБ подозревает в госизмене и в работе на военную разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.
Исходя из данных, опубликованных в профиле Артыкова, он закончил Таганрогский технологический институт.
Це колишній 106 окремий полк зв'язку СКВО (северо-кавзказский военный округ), також там розташован командний пункт під землею вузол зв'язку "Терція" , зараз бригада в/ч 01957 м Аксай...До речі там проходили службу дуже багато українців, багато пішли на пенсію і залишились там.
20.11.2019 г.
Судя по информации сегодня кто то звонил Трубе из администрации (не Зеленский точно). Разговор был нервным и непечатным. Но прозвучала интересная фраза "... я сам всех солью..."
Российский источник. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
В Польшу прибыл корабль с сжиженным газом для Украины. Польша подключает "ветку Яценюка"
Разумков хотел пообщаться с Зеленским, но пообщался только с Богданом. Видимо, остался недоволен.
Порошенко наносит ответный удар. В Интернет легли записи разговоров руководителя ДБР и главы ОПУ по поводу расследования дел против Порошенко.
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
Тоді старший і вищий склад офіцерського корпусу слід вважати богами війни?
И не удивительно...в снбо...алкаши и предатели...клейиа негде ставить..
...
Лейтенанти (тобто молодший офіцерський склад) у мишобратів вже вважаються "вьісокопоставленньіми"? Щось у них із кадрами зуйово...
При ЗЕленском Украинский Генштаб стал проходным двором портянок
Российский источник.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
Кстати в далёкое время было 3 ямщика которые подвозили тов. Сталина во время побега с Туруханском крае. 3 ямщика на одном облучке.
Речь идёт о том что не будет ли против РФ если мы в Австрии назначим.....
В то самое время, когда "мирных шахтеров", пойманых в бою, садят на лет восемь максимум. Потому, что "их ждут дома! ".
у нас по Конституції Головнокомандувач
https://zaxid.net/news/
Мир ЗЕ-дебіла х ****** у повній красі!!!
А ще краще в тутешніх зелєбобів.
Скорше за все підставили для розголосу, мовляв Україна напала на росію.
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А это не связано с теми новыми аудиозаписями по Боингу, которые недавно были добыты и опубликованы? Если он связист, то чел спокойно мог иметь доступ к закрытой линии связи МО РФ и записывать важные разговоры!!!!
В Раше что-то определенно происходит..... Даже придворные шуты, типо Галкина, Воли, Петросяна уже наезжают на режим.... А еще недавно было переобувание отпетых кремлядей и крымнашистских артистов на акции "ВСЕММИР"..... ну когда Олегу Виннику устроили обструкцию.....
Все это неспроста....