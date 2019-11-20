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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (74319) ФСБ (1405) шпионаж (834)

 В России задержан высокопоставленный украинский агент - офицер бригады ПВО Южного военного округа

ФСБ задержала в городе Аксай Ростовской области военнослужащего по подозрению в сборе секретной информации для ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа", — говорится в заявлении ведомства.

По версии ФСБ военный "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". Такое задание он якобы получил от Главного управления разведки Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ задерживает украинских рыбаков в наших внутренних водах и выясняет, были ли они в АТО, - Бабин. КАРТА

Авторы Telegram-канала "Открытые медиа" нашли в социальных сетях страницу задержанного. По их данным, ФСБ подозревает в госизмене и в работе на военную разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.

Исходя из данных, опубликованных в профиле Артыкова, он закончил Таганрогский технологический институт.

Также читайте: Экс-сотрудник МВД, завербованный агентами ФСБ РФ Путинцевым и Симагиным, приговорен к 12 годам тюрьмы на Полтавщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160883
 
 
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Зєлєбєня переконує весь світ що там не стріляють . Наші .
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Зєлєбєня переконує весь світ що там не стріляють . Наші .
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Якщо цей старший лейтенант дійсно працював на воєнну розвідку України - справа честі обміняти його на когось із поборників "руського міру"...
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ага, обменять и отдать Портнову... или кто там сейчас на патриотов роет?
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Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.Источник: https://censor.net.ua/n3160883

Це колишній 106 окремий полк зв'язку СКВО (северо-кавзказский военный округ), також там розташован командний пункт під землею вузол зв'язку "Терція" , зараз бригада в/ч 01957 м Аксай...До речі там проходили службу дуже багато українців, багато пішли на пенсію і залишились там.
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Хроника одного презЕдента ...
20.11.2019 г.
Судя по информации сегодня кто то звонил Трубе из администрации (не Зеленский точно). Разговор был нервным и непечатным. Но прозвучала интересная фраза "... я сам всех солью..."

Российский источник. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )

В Польшу прибыл корабль с сжиженным газом для Украины. Польша подключает "ветку Яценюка"

Разумков хотел пообщаться с Зеленским, но пообщался только с Богданом. Видимо, остался недоволен.

Порошенко наносит ответный удар. В Интернет легли записи разговоров руководителя ДБР и главы ОПУ по поводу расследования дел против Порошенко.

В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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Знайдені украдені казламордими з українських кораблів унітази.


У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу - Цензор.НЕТ 9251
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А кто такое определение дал, кацапы или уже наши журналасты?
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."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа",Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
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Очень высокопоставленный...цельный старший литинант...и товаришЧ балкланов...просто литинант...
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Випередили )) Нижче теж написав - щось у мишобратів напряг з кадрами, якщо 28-річний пацан з погонами старлея вже ВИСОКОПОСТАВЛЕНИЙ.
Тоді старший і вищий склад офіцерського корпусу слід вважати богами війни?
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Старший лейтинант, зв"язківець.Оце так величина.Не зрозуміло хто дебіли, чи цензорці, чи рашистське лайно?
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шо там непонятного - и те и другие *********... У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу - Цензор.НЕТ 7534
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Високопоставлений агент -- Разумков на чолі ВР. І працює він не на Україну.
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'Героїчний фейс українського агента'
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как только кгбр получило доступ к секретным докам...
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Єрмак працює на пару з депутатами СННН .Гєрасімов повідомив що останні кілька місяців має всю інформацію по ЗСУ . Тепер має радіти ФСБ спискам української агентури які передали кацапії слуги не нашого народу . Зебіли затягуйте щось про сою і про зраду .
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Ну Герасимову видніше. Його агент Безлєр все і так знав.
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Отсюда вывод...новая зеленая власть слили в паРашу всю информацию...
И не удивительно...в снбо...алкаши и предатели...клейиа негде ставить..
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ФСБ подозревает в госизмене и в работе на военную разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова.

...

Лейтенанти (тобто молодший офіцерський склад) у мишобратів вже вважаються "вьісокопоставленньіми"? Щось у них із кадрами зуйово...
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Вполне возможно у него другое звание в ГРУ, а летеха, для прикрытия. Зря Цензор это озвучил.
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Слили патриота ЗЕльоки

При ЗЕленском Украинский Генштаб стал проходным двором портянок
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Российский источник.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дважды (31 октября и 15 ноября) с связывался руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно для согласования списка 16 украинских дипломатов намечаемых МИД Украины на должности послов, для "предотвращения возможных конфликтных ситуаций" между двумя странами.(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform )
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і шо? кандидатури послів узгоджуються. ти не знав?
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16 послов в Россию? Там сейчас не одного нет.
Кстати в далёкое время было 3 ямщика которые подвозили тов. Сталина во время побега с Туруханском крае. 3 ямщика на одном облучке.

Речь идёт о том что не будет ли против РФ если мы в Австрии назначим.....
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Зєбіли дупоголові з єдиним карим оком , як вам новина ? Україну кацапам лиш би кендюх повний ?
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И посадят годков на двадцать.
В то самое время, когда "мирных шахтеров", пойманых в бою, садят на лет восемь максимум. Потому, что "их ждут дома! ".
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І гарантовано зазнає страшні борошна, максимально наближені до умов пекла з лихими парфумами У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу - Цензор.НЕТ 4466
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походу зеЛя и его упыри зелеНые слили инфу..+ портнов
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не удивлюсь. одни только Сивохо и Требушкин чего стоят. так они же не одни...
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"нанести ущерб обороноспособности государства" рф...Буцімто хтось на них нападав, чи нападе.Якби вони ні на кого не нападали,то їм би і армія була зовсім непотрібна!
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давайте поміняєм його на ГлАВНОКОМАНДУЮЧОГО.
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у нас нема по Конституції ГлАВНОКОМАНДУЮЧОГО.

у нас по Конституції Головнокомандувач
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не знаю що там по Конституції, я трускавецьких університетів не закінчував, а по факту у нас є гавнокомандующий, пропоную на нього поміняти
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высокопоставленный старлей - ну до такого могут только цапы додуматься!))))
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А на кого мы его менять будем,если Организм уже всех отпустил или обменял? У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу - Цензор.НЕТ 9944
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Море. З такою владою, незабаром,ми, будемо окупантами, в своїй державі.
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а морду тебе, гена, вазелином клубничным не намазать ?
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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 бійців ООС
https://zaxid.net/news/

Мир ЗЕ-дебіла х ****** у повній красі!!!
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Отакий "режим тиші". Будемо цю мерзоту українофобську пускати до себе в дім?
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В зелі питай.
А ще краще в тутешніх зелєбобів.
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Чергова візитка Яроша в трусіках з двома рабами від ЛайноНьюз.
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Слив агентов пошёл от новой власти?
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Вот тут дилемма. Если менять, то надо на такого же высокопоставленного агента Кремля. Если бросить, то получит двадцатку, и больше никто не станет разведывать(себе дороже)
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О! У нас их сейчас столько - меняй-не хочу! Во главе с зеленім самзнаешкем
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Под пытками и не в таком признаешься.
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Хаха, ну какой из старлея связиста носитель важных военных тайн.))
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Не ха-ха, если он занимался ЗАС связью, то знал поболее многих с генеральскими лампасами.
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В статье говорят о штабном связисте округа. Обычно самые информированные - связисты экспедиции ЗАС. Именно они расшифровывают перфоленты.
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Троцкистский шпион или кулак-вредитель?
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Таган-Ріг українське місто, незаконно передане до складу РСФСР.
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А де в Аксаї бригада ПВО...??? Там стоїть бригада зв'язку. Погугліть..)))
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ти все з інтернету дізнався ? ... у вас зелупоголових дійсно не голова а качан капусти
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Не дуже віриться...
Скорше за все підставили для розголосу, мовляв Україна напала на росію.
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Вот и первые ласточки того, что высшие должности в СБУ занимает агентура Кремля, назначенная зелемойско-порновской швалью...
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Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.
_________

А это не связано с теми новыми аудиозаписями по Боингу, которые недавно были добыты и опубликованы? Если он связист, то чел спокойно мог иметь доступ к закрытой линии связи МО РФ и записывать важные разговоры!!!!

В Раше что-то определенно происходит..... Даже придворные шуты, типо Галкина, Воли, Петросяна уже наезжают на режим.... А еще недавно было переобувание отпетых кремлядей и крымнашистских артистов на акции "ВСЕММИР"..... ну когда Олегу Виннику устроили обструкцию.....
Все это неспроста....
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