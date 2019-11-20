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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (74319) ФСБ (1405) шпионаж (834)

 В России задержан украинский агент - офицер связи бригады ПВО Южного военного округа

ФСБ задержала в городе Аксай Ростовской области военнослужащего по подозрению в сборе секретной информации для ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России — военнослужащий Южного военного округа", — говорится в заявлении ведомства.

По версии ФСБ военный "целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". Такое задание он якобы получил от Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Авторы Telegram-канала "Открытые медиа" нашли в социальных сетях страницу задержанного. По их данным, ФСБ подозревает в госизмене и в работе на военную разведку Украины 28-летнего старшего лейтенанта Руслана Артыкова. Отмечается, что он работал связистом, неся военную службу в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления ЮВО, расположенной в Аксае.

Исходя из данных, опубликованных в профиле Артыкова, он закончил Таганрогский технологический институт.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160883
 
 
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Знайдені украдені казламордими з українських кораблів унітази.


У Росії затримали високопоставленого українського агента - офіцера бригади ППО Південного військового округу - Цензор.НЕТ 9251
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Якщо цей старший лейтенант дійсно працював на воєнну розвідку України - справа честі обміняти його на когось із поборників "руського міру"...
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Не дуже віриться...
Скорше за все підставили для розголосу, мовляв Україна напала на росію.
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Вот и первые ласточки того, что высшие должности в СБУ занимает агентура Кремля, назначенная зелемойско-порновской швалью...
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старший лейтенант, связист - " высокопоставленный украинский агент"?
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В оригинальном сообщении нет слова высокопоставленный.
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Обменивать конечно надо, только сначала спросить - чей Крым. И на всякий случай - чья армия сильнейшая в Европе.
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Любой российский военный секрет можно купить за бутылку водки у прапора прямо на проходной.
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Высокопоставленный украинский агент - старший лейтенант бригады ПВО? У лапотников осеннее обострение паранойи.
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Це якась брехня, щоб "сьомочки" мали СПРАВЖНЮ досвічену агентуру?! Брехня, ой, брехня...
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Парошостан управляет агентурой СБУ поздравляю Вас 73% слуг урода
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